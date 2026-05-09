Кристиан БИЛОВАР: «По результату соглашусь с Ярмоленко – стыдно»

Защитник «Динамо» Кристиан Биловар поделился впечатлениями от игры с «ЛНЗ» (0:0).

– Сегодня очень много держался мяч у вас и Михавко. Вас не раздражает то, что соперник очень низко садится и тяжело найти передачу между линиями?

– Это часть футбола, у каждой команды и соперника своя тактика. Мы к каждой игре разбираем соперника и подстраиваемся под его тактику. Где-то свои наигрывания у нас есть. Ничего раздражающего в этом нет.

– Андрей Ярмоленко о себе после матча говорил, что стыдно, снова не удалось добиться результата. Как вы охарактеризуете результат для себя?

– По качеству игры трудно сказать, пусть оценивает тренерский штаб. А по результату – соглашусь. Контраст: в прошлом сезоне не было ни одного поражения, а здесь – много поражений и ничьих. Турнирное положение желает лучшего, мягко говоря. Мы в «Динамо» не привыкли к такому, но у нас много молодых игроков, пришедших с U19, они проводят первые матчи в УПЛ.

Наша задача – выиграть Кубок в этом сезоне. Уже хотелось бы на сборах подготовиться хорошо к следующему сезону. Будет все гораздо лучше.