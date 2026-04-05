  4. Ярмоленко не сдержал эмоций и агрессивно обматерил родственника Суркиса
Украина. Премьер лига
05 апреля 2026, 22:42 |
1726
7

Ярмоленко не сдержал эмоций и агрессивно обматерил родственника Суркиса

Попался Кристиан Биловар

05 апреля 2026, 22:42 |
1726
7 Comments
Ярмоленко не сдержал эмоций и агрессивно обматерил родственника Суркиса
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

В матче 22-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором «Динамо» уступило «Карпатам» (0:1), произошел эмоциональный эпизод с участием киевлян.

На 12-й минуте после неудачной передачи от Кристиана Биловара опытный вингер Андрей Ярмоленко резко высказался в адрес партнера. Лидер «Динамо» не сдержал эмоций и в грубой форме призвал Биловара действовать внимательнее.

«Думай, б***ь, немного, с**а», – обратился Ярмоленко к Биловару.

Встреча завершилась сенсационной победой львовян – единственный гол в матче забил Бабукарр Фаал.

  

Динамо Киев Андрей Ярмоленко Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Динамо - Карпаты Кристиан Биловар
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Это ещё культурно. 
Дядя смотри, ато карьеру закончишь чуть раньше чем планировал.
В этом монологе слова "думай" и "немного" явно лишние...
Перепрошую, якого саме РОДИЧА Суркіса облаяв (не обматюкав) Ярмоленко?
Там в дебюті всю оборону треба було матюкати. Попова в т.ч. Але найбільше по кількості налажав Коробов. В матчі з хорьками гратиме Тимчик; хоча, яким він нині є, показав матч зі шведами.
Зря он так.
Биловар же не виновать, что его выбрала Яна
