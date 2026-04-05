Ярмоленко не сдержал эмоций и агрессивно обматерил родственника Суркиса

В матче 22-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором «Динамо» уступило «Карпатам» (0:1), произошел эмоциональный эпизод с участием киевлян.

На 12-й минуте после неудачной передачи от Кристиана Биловара опытный вингер Андрей Ярмоленко резко высказался в адрес партнера. Лидер «Динамо» не сдержал эмоций и в грубой форме призвал Биловара действовать внимательнее.

«Думай, б***ь, немного, с**а», – обратился Ярмоленко к Биловару.

Встреча завершилась сенсационной победой львовян – единственный гол в матче забил Бабукарр Фаал.