Ярмоленко не сдержал эмоций и агрессивно обматерил родственника Суркиса
Попался Кристиан Биловар
В матче 22-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором «Динамо» уступило «Карпатам» (0:1), произошел эмоциональный эпизод с участием киевлян.
На 12-й минуте после неудачной передачи от Кристиана Биловара опытный вингер Андрей Ярмоленко резко высказался в адрес партнера. Лидер «Динамо» не сдержал эмоций и в грубой форме призвал Биловара действовать внимательнее.
«Думай, б***ь, немного, с**а», – обратился Ярмоленко к Биловару.
Встреча завершилась сенсационной победой львовян – единственный гол в матче забил Бабукарр Фаал.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
