Кто попадет в ЛЧ? Падение Байера, бронза Бундеслиги для РБ Лейпциг
9 мая состоялись четыре матча чемпионата Германии
9 мая перед матчем «Баварии» состоялись четыре поединка 33-го тура немецкой Бундеслиги.
Битва «Аугсбурга» и «Боруссии» Менхенгладбах завершилась победой первых – 3:1. «Аугсбург» в последнем туре сохраняет шансы пробиться в еврокубки.
«Хоффенхайм» благодаря удалению игрока «Вердера» в дебюте встречи сумел одержать минимальную победу (1:0). Такой результат помог клубу продолжить борьбу за зону Лиги чемпионов.
«РБ Лейпциг» завоевал бронзовые награды: «быки» гарантировали себе третье место, обыграв «Санкт-Паули» – 2:1.
В матче «Штутгарта» и «Байера» было зафиксировано поражение «фармацевтов», несмотря на быстрый гол (1:3). Если «Штутгарт» не потеряет очки в последнем туре, то четвертое место останется за ним.
Бундеслига. 33-й тур, 9 мая
«Аугсбург» – «Боруссия» Менхенгладбах – 3:1
Голы: Грегорич, 24, 72, Фельгауэр, 42 – Рейна, 90+2
«Хоффенхайм» – «Вердер» – 1:0
Гол: Туре, 26
Удаление: Сугавара, 5
«РБ Лейпциг» – «Санкт-Паули» – 2:1
Голы: Шлягер, 45, Орбан, 55 – Сисей, 86
«Штутгарт» – «Байер» – 3:1
Голы: Демирович, 5, Миттельштадт, 45+7 (пен.), Ундав, 58 – Гарсия, 1
Турнирная таблица:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Бавария
|32
|26
|5
|1
|116 - 35
|09.05.26 19:30 Вольфсбург - Бавария02.05.26 Бавария 3:3 Хайденхайм25.04.26 Майнц 3:4 Бавария19.04.26 Бавария 4:2 Штутгарт11.04.26 Санкт-Паули 0:5 Бавария04.04.26 Фрайбург 2:3 Бавария
|83
|2
|Боруссия Д
|33
|21
|7
|5
|68 - 34
|16.05.26 16:30 Вердер - Боруссия Д08.05.26 Боруссия Д 3:2 Айнтрахт Ф03.05.26 Боруссия М 1:0 Боруссия Д26.04.26 Боруссия Д 4:0 Фрайбург18.04.26 Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д11.04.26 Боруссия Д 0:1 Байер
|70
|3
|РБ Лейпциг
|33
|20
|5
|8
|65 - 43
|16.05.26 16:30 Фрайбург - РБ Лейпциг09.05.26 РБ Лейпциг 2:1 Санкт-Паули02.05.26 Байер 4:1 РБ Лейпциг24.04.26 РБ Лейпциг 3:1 Унион Берлин18.04.26 Айнтрахт Ф 1:3 РБ Лейпциг11.04.26 РБ Лейпциг 1:0 Боруссия М
|65
|4
|Штутгарт
|33
|18
|7
|8
|69 - 47
|16.05.26 16:30 Айнтрахт Ф - Штутгарт09.05.26 Штутгарт 3:1 Байер02.05.26 Хоффенхайм 3:3 Штутгарт26.04.26 Штутгарт 1:1 Вердер19.04.26 Бавария 4:2 Штутгарт12.04.26 Штутгарт 4:0 Гамбург
|61
|5
|Хоффенхайм
|33
|18
|7
|8
|65 - 48
|16.05.26 16:30 Боруссия М - Хоффенхайм09.05.26 Хоффенхайм 1:0 Вердер02.05.26 Хоффенхайм 3:3 Штутгарт25.04.26 Гамбург 1:2 Хоффенхайм18.04.26 Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д10.04.26 Аугсбург 2:2 Хоффенхайм
|61
|6
|Байер
|33
|17
|7
|9
|67 - 46
|16.05.26 16:30 Байер - Гамбург09.05.26 Штутгарт 3:1 Байер02.05.26 Байер 4:1 РБ Лейпциг25.04.26 Кельн 1:2 Байер18.04.26 Байер 1:2 Аугсбург11.04.26 Боруссия Д 0:1 Байер
|58
|7
|Фрайбург
|32
|12
|8
|12
|45 - 53
|10.05.26 16:30 Гамбург - Фрайбург03.05.26 Фрайбург 1:1 Вольфсбург26.04.26 Боруссия Д 4:0 Фрайбург19.04.26 Фрайбург 2:1 Хайденхайм12.04.26 Майнц 0:1 Фрайбург04.04.26 Фрайбург 2:3 Бавария
|44
|8
|Айнтрахт Ф
|33
|11
|10
|12
|59 - 63
|16.05.26 16:30 Айнтрахт Ф - Штутгарт08.05.26 Боруссия Д 3:2 Айнтрахт Ф02.05.26 Айнтрахт Ф 1:2 Гамбург25.04.26 Аугсбург 1:1 Айнтрахт Ф18.04.26 Айнтрахт Ф 1:3 РБ Лейпциг11.04.26 Вольфсбург 1:2 Айнтрахт Ф
|43
|9
|Аугсбург
|33
|12
|7
|14
|45 - 57
|16.05.26 16:30 Унион Берлин - Аугсбург09.05.26 Аугсбург 3:1 Боруссия М02.05.26 Вердер 1:3 Аугсбург25.04.26 Аугсбург 1:1 Айнтрахт Ф18.04.26 Байер 1:2 Аугсбург10.04.26 Аугсбург 2:2 Хоффенхайм
|43
|10
|Майнц
|32
|9
|10
|13
|41 - 50
|10.05.26 20:30 Майнц - Унион Берлин03.05.26 Санкт-Паули 1:2 Майнц25.04.26 Майнц 3:4 Бавария19.04.26 Боруссия М 1:1 Майнц12.04.26 Майнц 0:1 Фрайбург04.04.26 Хоффенхайм 1:2 Майнц
|37
|11
|Боруссия М
|33
|8
|11
|14
|38 - 53
|16.05.26 16:30 Боруссия М - Хоффенхайм09.05.26 Аугсбург 3:1 Боруссия М03.05.26 Боруссия М 1:0 Боруссия Д25.04.26 Вольфсбург 0:0 Боруссия М19.04.26 Боруссия М 1:1 Майнц11.04.26 РБ Лейпциг 1:0 Боруссия М
|35
|12
|Гамбург
|32
|8
|10
|14
|36 - 51
|10.05.26 16:30 Гамбург - Фрайбург02.05.26 Айнтрахт Ф 1:2 Гамбург25.04.26 Гамбург 1:2 Хоффенхайм18.04.26 Вердер 3:1 Гамбург12.04.26 Штутгарт 4:0 Гамбург04.04.26 Гамбург 1:1 Аугсбург
|34
|13
|Унион Берлин
|32
|8
|9
|15
|37 - 57
|10.05.26 20:30 Майнц - Унион Берлин02.05.26 Унион Берлин 2:2 Кельн24.04.26 РБ Лейпциг 3:1 Унион Берлин18.04.26 Унион Берлин 1:2 Вольфсбург11.04.26 Хайденхайм 3:1 Унион Берлин05.04.26 Унион Берлин 1:1 Санкт-Паули
|33
|14
|Кельн
|32
|7
|11
|14
|47 - 55
|10.05.26 18:30 Кельн - Хайденхайм02.05.26 Унион Берлин 2:2 Кельн25.04.26 Кельн 1:2 Байер17.04.26 Санкт-Паули 1:1 Кельн12.04.26 Кельн 3:1 Вердер05.04.26 Айнтрахт Ф 2:2 Кельн
|32
|15
|Вердер
|33
|8
|8
|17
|37 - 58
|16.05.26 16:30 Вердер - Боруссия Д09.05.26 Хоффенхайм 1:0 Вердер02.05.26 Вердер 1:3 Аугсбург26.04.26 Штутгарт 1:1 Вердер18.04.26 Вердер 3:1 Гамбург12.04.26 Кельн 3:1 Вердер
|32
|16
|Вольфсбург
|32
|6
|8
|18
|42 - 67
|09.05.26 19:30 Вольфсбург - Бавария03.05.26 Фрайбург 1:1 Вольфсбург25.04.26 Вольфсбург 0:0 Боруссия М18.04.26 Унион Берлин 1:2 Вольфсбург11.04.26 Вольфсбург 1:2 Айнтрахт Ф04.04.26 Байер 6:3 Вольфсбург
|26
|17
|Санкт-Паули
|33
|6
|8
|19
|28 - 57
|16.05.26 16:30 Санкт-Паули - Вольфсбург09.05.26 РБ Лейпциг 2:1 Санкт-Паули03.05.26 Санкт-Паули 1:2 Майнц25.04.26 Хайденхайм 2:0 Санкт-Паули17.04.26 Санкт-Паули 1:1 Кельн11.04.26 Санкт-Паули 0:5 Бавария
|26
|18
|Хайденхайм
|32
|5
|8
|19
|38 - 69
|10.05.26 18:30 Кельн - Хайденхайм02.05.26 Бавария 3:3 Хайденхайм25.04.26 Хайденхайм 2:0 Санкт-Паули19.04.26 Фрайбург 2:1 Хайденхайм11.04.26 Хайденхайм 3:1 Унион Берлин04.04.26 Боруссия М 2:2 Хайденхайм
|23
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Спасибо нашей команде и сборной Литвы
Битва в Черкассах с прицелом на медали