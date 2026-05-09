  4. Кто попадет в ЛЧ? Падение Байера, бронза Бундеслиги для РБ Лейпциг
09 мая 2026, 18:37 | Обновлено 09 мая 2026, 19:23
Кто попадет в ЛЧ? Падение Байера, бронза Бундеслиги для РБ Лейпциг

9 мая состоялись четыре матча чемпионата Германии

9 мая перед матчем «Баварии» состоялись четыре поединка 33-го тура немецкой Бундеслиги.

Битва «Аугсбурга» и «Боруссии» Менхенгладбах завершилась победой первых – 3:1. «Аугсбург» в последнем туре сохраняет шансы пробиться в еврокубки.

«Хоффенхайм» благодаря удалению игрока «Вердера» в дебюте встречи сумел одержать минимальную победу (1:0). Такой результат помог клубу продолжить борьбу за зону Лиги чемпионов.

«РБ Лейпциг» завоевал бронзовые награды: «быки» гарантировали себе третье место, обыграв «Санкт-Паули» – 2:1.

В матче «Штутгарта» и «Байера» было зафиксировано поражение «фармацевтов», несмотря на быстрый гол (1:3). Если «Штутгарт» не потеряет очки в последнем туре, то четвертое место останется за ним.

Бундеслига. 33-й тур, 9 мая

«Аугсбург» – «Боруссия» Менхенгладбах – 3:1

Голы: Грегорич, 24, 72, Фельгауэр, 42 – Рейна, 90+2

«Хоффенхайм» – «Вердер» – 1:0

Гол: Туре, 26

Удаление: Сугавара, 5

«РБ Лейпциг» – «Санкт-Паули» – 2:1

Голы: Шлягер, 45, Орбан, 55 – Сисей, 86

«Штутгарт» – «Байер» – 3:1

Голы: Демирович, 5, Миттельштадт, 45+7 (пен.), Ундав, 58 – Гарсия, 1

Турнирная таблица:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Бавария 32 26 5 1 116 - 35 09.05.26 19:30 Вольфсбург - Бавария02.05.26 Бавария 3:3 Хайденхайм25.04.26 Майнц 3:4 Бавария19.04.26 Бавария 4:2 Штутгарт11.04.26 Санкт-Паули 0:5 Бавария04.04.26 Фрайбург 2:3 Бавария 83
2 Боруссия Д 33 21 7 5 68 - 34 16.05.26 16:30 Вердер - Боруссия Д08.05.26 Боруссия Д 3:2 Айнтрахт Ф03.05.26 Боруссия М 1:0 Боруссия Д26.04.26 Боруссия Д 4:0 Фрайбург18.04.26 Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д11.04.26 Боруссия Д 0:1 Байер 70
3 РБ Лейпциг 33 20 5 8 65 - 43 16.05.26 16:30 Фрайбург - РБ Лейпциг09.05.26 РБ Лейпциг 2:1 Санкт-Паули02.05.26 Байер 4:1 РБ Лейпциг24.04.26 РБ Лейпциг 3:1 Унион Берлин18.04.26 Айнтрахт Ф 1:3 РБ Лейпциг11.04.26 РБ Лейпциг 1:0 Боруссия М 65
4 Штутгарт 33 18 7 8 69 - 47 16.05.26 16:30 Айнтрахт Ф - Штутгарт09.05.26 Штутгарт 3:1 Байер02.05.26 Хоффенхайм 3:3 Штутгарт26.04.26 Штутгарт 1:1 Вердер19.04.26 Бавария 4:2 Штутгарт12.04.26 Штутгарт 4:0 Гамбург 61
5 Хоффенхайм 33 18 7 8 65 - 48 16.05.26 16:30 Боруссия М - Хоффенхайм09.05.26 Хоффенхайм 1:0 Вердер02.05.26 Хоффенхайм 3:3 Штутгарт25.04.26 Гамбург 1:2 Хоффенхайм18.04.26 Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д10.04.26 Аугсбург 2:2 Хоффенхайм 61
6 Байер 33 17 7 9 67 - 46 16.05.26 16:30 Байер - Гамбург09.05.26 Штутгарт 3:1 Байер02.05.26 Байер 4:1 РБ Лейпциг25.04.26 Кельн 1:2 Байер18.04.26 Байер 1:2 Аугсбург11.04.26 Боруссия Д 0:1 Байер 58
7 Фрайбург 32 12 8 12 45 - 53 10.05.26 16:30 Гамбург - Фрайбург03.05.26 Фрайбург 1:1 Вольфсбург26.04.26 Боруссия Д 4:0 Фрайбург19.04.26 Фрайбург 2:1 Хайденхайм12.04.26 Майнц 0:1 Фрайбург04.04.26 Фрайбург 2:3 Бавария 44
8 Айнтрахт Ф 33 11 10 12 59 - 63 16.05.26 16:30 Айнтрахт Ф - Штутгарт08.05.26 Боруссия Д 3:2 Айнтрахт Ф02.05.26 Айнтрахт Ф 1:2 Гамбург25.04.26 Аугсбург 1:1 Айнтрахт Ф18.04.26 Айнтрахт Ф 1:3 РБ Лейпциг11.04.26 Вольфсбург 1:2 Айнтрахт Ф 43
9 Аугсбург 33 12 7 14 45 - 57 16.05.26 16:30 Унион Берлин - Аугсбург09.05.26 Аугсбург 3:1 Боруссия М02.05.26 Вердер 1:3 Аугсбург25.04.26 Аугсбург 1:1 Айнтрахт Ф18.04.26 Байер 1:2 Аугсбург10.04.26 Аугсбург 2:2 Хоффенхайм 43
10 Майнц 32 9 10 13 41 - 50 10.05.26 20:30 Майнц - Унион Берлин03.05.26 Санкт-Паули 1:2 Майнц25.04.26 Майнц 3:4 Бавария19.04.26 Боруссия М 1:1 Майнц12.04.26 Майнц 0:1 Фрайбург04.04.26 Хоффенхайм 1:2 Майнц 37
11 Боруссия М 33 8 11 14 38 - 53 16.05.26 16:30 Боруссия М - Хоффенхайм09.05.26 Аугсбург 3:1 Боруссия М03.05.26 Боруссия М 1:0 Боруссия Д25.04.26 Вольфсбург 0:0 Боруссия М19.04.26 Боруссия М 1:1 Майнц11.04.26 РБ Лейпциг 1:0 Боруссия М 35
12 Гамбург 32 8 10 14 36 - 51 10.05.26 16:30 Гамбург - Фрайбург02.05.26 Айнтрахт Ф 1:2 Гамбург25.04.26 Гамбург 1:2 Хоффенхайм18.04.26 Вердер 3:1 Гамбург12.04.26 Штутгарт 4:0 Гамбург04.04.26 Гамбург 1:1 Аугсбург 34
13 Унион Берлин 32 8 9 15 37 - 57 10.05.26 20:30 Майнц - Унион Берлин02.05.26 Унион Берлин 2:2 Кельн24.04.26 РБ Лейпциг 3:1 Унион Берлин18.04.26 Унион Берлин 1:2 Вольфсбург11.04.26 Хайденхайм 3:1 Унион Берлин05.04.26 Унион Берлин 1:1 Санкт-Паули 33
14 Кельн 32 7 11 14 47 - 55 10.05.26 18:30 Кельн - Хайденхайм02.05.26 Унион Берлин 2:2 Кельн25.04.26 Кельн 1:2 Байер17.04.26 Санкт-Паули 1:1 Кельн12.04.26 Кельн 3:1 Вердер05.04.26 Айнтрахт Ф 2:2 Кельн 32
15 Вердер 33 8 8 17 37 - 58 16.05.26 16:30 Вердер - Боруссия Д09.05.26 Хоффенхайм 1:0 Вердер02.05.26 Вердер 1:3 Аугсбург26.04.26 Штутгарт 1:1 Вердер18.04.26 Вердер 3:1 Гамбург12.04.26 Кельн 3:1 Вердер 32
16 Вольфсбург 32 6 8 18 42 - 67 09.05.26 19:30 Вольфсбург - Бавария03.05.26 Фрайбург 1:1 Вольфсбург25.04.26 Вольфсбург 0:0 Боруссия М18.04.26 Унион Берлин 1:2 Вольфсбург11.04.26 Вольфсбург 1:2 Айнтрахт Ф04.04.26 Байер 6:3 Вольфсбург 26
17 Санкт-Паули 33 6 8 19 28 - 57 16.05.26 16:30 Санкт-Паули - Вольфсбург09.05.26 РБ Лейпциг 2:1 Санкт-Паули03.05.26 Санкт-Паули 1:2 Майнц25.04.26 Хайденхайм 2:0 Санкт-Паули17.04.26 Санкт-Паули 1:1 Кельн11.04.26 Санкт-Паули 0:5 Бавария 26
18 Хайденхайм 32 5 8 19 38 - 69 10.05.26 18:30 Кельн - Хайденхайм02.05.26 Бавария 3:3 Хайденхайм25.04.26 Хайденхайм 2:0 Санкт-Паули19.04.26 Фрайбург 2:1 Хайденхайм11.04.26 Хайденхайм 3:1 Унион Берлин04.04.26 Боруссия М 2:2 Хайденхайм 23
Андрей Витренко
