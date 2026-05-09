ШАНДРУК: «Не доволен ничьей, но главное, что Верес остался в УПЛ»

Главный тренер «Вереса» Олег Шандрук прокомментировал результат матча 27-го тура УПЛ с «Рухом» (0:0).

«Безголевой матч, к сожалению. Но, наверное, такой счет закономерный. Потому что и у нас были хорошие возможности забить, и у «Руха». Невозможно все предвидеть и рассчитывать только на дальние удары или на игру на подборах. Это футбол, это ситуации, которые очень часто меняются – от них зависит рисунок игры», – сказал специалист.

По словам Шандрука, ротация нападающих команды была вынужденной из-за травм Ндукве и Стеня. Он подчеркнул, что не доволен результатом, особенно с учетом того, что голов команда не забила.

«Но главное сейчас – это то, что команда будет выступать в УПЛ и в следующем сезоне. Это важно для Ровно и всего региона. Но мы все же хотим смотреть вверх и попытаться закрепиться как минимум в средней части таблицы», – резюмировал тренер.

После 27 туров УПЛ команда Олега Шандрука занимает 10-е место в турнирной таблице с 31 очком. Следующий матч «Верес» сыграет 13 мая против «Кривбасса».