  4. Клуб Украинской Премьер-лиги может сняться с чемпионата – источник
Украина. Премьер лига
08 мая 2026, 12:17 |
Клуб Украинской Премьер-лиги может сняться с чемпионата – источник

«Рух» планирует прекратить свои выступления после стыковых матчей за право остаться в элите

ФК Рух Львов

Львовский «Рух» может прекратить свои выступления в чемпионате Украины после завершения нынешнего сезона. Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский.

Представитель Премьер-лиги рассматривает вариант, при котором сыграет стыковые матчи с командой из второго по силе дивизиона, после чего снимется с соревнований.

После 26 сыгранных туров подопечные Ивана Федыка набрали 20 баллов и занимают 14-е место в турнирной таблице. С высокой вероятностью соперником «желто-черных» в плей-офф станет киевский «Левый Берег».

Команда Александра Рябоконя разместилась на третьей позиции в турнирной таблице Первой лиги, опережая ближайшего преследователя на семь пунктов.

До завершения сезона «Руху» предстоит сыграть четыре матча – против ровенского «Вереса», «Кудровки», «Александрии» и житомирского «Полесья».

Турнирная таблица Украинской Премьер-лиги:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Шахтер Донецк 26 19 6 1 61 - 17 10.05.26 15:30 Полтава - Шахтер Донецк03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк 63
2 ЛНЗ 26 16 5 5 36 - 16 09.05.26 15:30 ЛНЗ - Динамо Киев02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 192518.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ 53
3 Полесье 26 16 4 6 45 - 17 08.05.26 18:00 Полесье - Александрия03.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье10.04.26 Полтава 0:4 Полесье05.04.26 Полесье 1:1 Верес 52
4 Динамо Киев 26 14 5 7 59 - 33 09.05.26 15:30 ЛНЗ - Динамо Киев03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов 47
5 Металлист 1925 26 12 9 5 31 - 15 09.05.26 18:00 Заря - Металлист 192503.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 192518.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев 45
6 Колос Ковалевка 26 11 10 5 27 - 21 08.05.26 15:30 Колос Ковалевка - Кудровка02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава18.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 1925 43
7 Кривбасс 26 11 8 7 46 - 41 08.05.26 13:00 Кривбасс - Карпаты Львов01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ 41
8 Заря 26 10 8 8 37 - 33 09.05.26 18:00 Заря - Металлист 192504.05.26 Рух Львов 1:2 Заря27.04.26 Заря 2:0 Верес23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр 38
9 Карпаты Львов 26 9 10 7 35 - 26 08.05.26 13:00 Кривбасс - Карпаты Львов02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов 37
10 Верес 26 7 9 10 25 - 34 09.05.26 13:00 Рух Львов - Верес02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр27.04.26 Заря 2:0 Верес20.04.26 Александрия 0:3 Верес15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес11.04.26 Верес 2:0 Оболонь 30
11 Оболонь 26 6 9 11 23 - 43 09.05.26 18:00 Оболонь - Эпицентр03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава11.04.26 Верес 2:0 Оболонь05.04.26 Оболонь 3:3 Заря 27
12 Эпицентр 26 7 5 14 30 - 40 09.05.26 18:00 Оболонь - Эпицентр02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка 26
13 Кудровка 26 5 7 14 27 - 43 08.05.26 15:30 Колос Ковалевка - Кудровка03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк18.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка 22
14 Рух Львов 26 6 2 18 18 - 44 09.05.26 13:00 Рух Львов - Верес04.05.26 Рух Львов 1:2 Заря25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов 20
15 Александрия 26 2 7 17 18 - 52 08.05.26 18:00 Полесье - Александрия02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия20.04.26 Александрия 0:3 Верес11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия03.04.26 Полтава 3:3 Александрия 13
16 Полтава 26 2 6 18 23 - 66 10.05.26 15:30 Полтава - Шахтер Донецк01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава10.04.26 Полтава 0:4 Полесье03.04.26 Полтава 3:3 Александрия 12
Полная таблица

Олександрія може зайняти їх місце?
