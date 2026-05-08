Клуб Украинской Премьер-лиги может сняться с чемпионата – источник
«Рух» планирует прекратить свои выступления после стыковых матчей за право остаться в элите
Львовский «Рух» может прекратить свои выступления в чемпионате Украины после завершения нынешнего сезона. Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский.
Представитель Премьер-лиги рассматривает вариант, при котором сыграет стыковые матчи с командой из второго по силе дивизиона, после чего снимется с соревнований.
После 26 сыгранных туров подопечные Ивана Федыка набрали 20 баллов и занимают 14-е место в турнирной таблице. С высокой вероятностью соперником «желто-черных» в плей-офф станет киевский «Левый Берег».
Команда Александра Рябоконя разместилась на третьей позиции в турнирной таблице Первой лиги, опережая ближайшего преследователя на семь пунктов.
До завершения сезона «Руху» предстоит сыграть четыре матча – против ровенского «Вереса», «Кудровки», «Александрии» и житомирского «Полесья».
Турнирная таблица Украинской Премьер-лиги:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Шахтер Донецк
|26
|19
|6
|1
|61 - 17
|10.05.26 15:30 Полтава - Шахтер Донецк03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк
|63
|2
|ЛНЗ
|26
|16
|5
|5
|36 - 16
|09.05.26 15:30 ЛНЗ - Динамо Киев02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 192518.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ
|53
|3
|Полесье
|26
|16
|4
|6
|45 - 17
|08.05.26 18:00 Полесье - Александрия03.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье10.04.26 Полтава 0:4 Полесье05.04.26 Полесье 1:1 Верес
|52
|4
|Динамо Киев
|26
|14
|5
|7
|59 - 33
|09.05.26 15:30 ЛНЗ - Динамо Киев03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов
|47
|5
|Металлист 1925
|26
|12
|9
|5
|31 - 15
|09.05.26 18:00 Заря - Металлист 192503.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 192518.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев
|45
|6
|Колос Ковалевка
|26
|11
|10
|5
|27 - 21
|08.05.26 15:30 Колос Ковалевка - Кудровка02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава18.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 1925
|43
|7
|Кривбасс
|26
|11
|8
|7
|46 - 41
|08.05.26 13:00 Кривбасс - Карпаты Львов01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ
|41
|8
|Заря
|26
|10
|8
|8
|37 - 33
|09.05.26 18:00 Заря - Металлист 192504.05.26 Рух Львов 1:2 Заря27.04.26 Заря 2:0 Верес23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр
|38
|9
|Карпаты Львов
|26
|9
|10
|7
|35 - 26
|08.05.26 13:00 Кривбасс - Карпаты Львов02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов
|37
|10
|Верес
|26
|7
|9
|10
|25 - 34
|09.05.26 13:00 Рух Львов - Верес02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр27.04.26 Заря 2:0 Верес20.04.26 Александрия 0:3 Верес15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес11.04.26 Верес 2:0 Оболонь
|30
|11
|Оболонь
|26
|6
|9
|11
|23 - 43
|09.05.26 18:00 Оболонь - Эпицентр03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава11.04.26 Верес 2:0 Оболонь05.04.26 Оболонь 3:3 Заря
|27
|12
|Эпицентр
|26
|7
|5
|14
|30 - 40
|09.05.26 18:00 Оболонь - Эпицентр02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка
|26
|13
|Кудровка
|26
|5
|7
|14
|27 - 43
|08.05.26 15:30 Колос Ковалевка - Кудровка03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк18.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка
|22
|14
|Рух Львов
|26
|6
|2
|18
|18 - 44
|09.05.26 13:00 Рух Львов - Верес04.05.26 Рух Львов 1:2 Заря25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов
|20
|15
|Александрия
|26
|2
|7
|17
|18 - 52
|08.05.26 18:00 Полесье - Александрия02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия20.04.26 Александрия 0:3 Верес11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия03.04.26 Полтава 3:3 Александрия
|13
|16
|Полтава
|26
|2
|6
|18
|23 - 66
|10.05.26 15:30 Полтава - Шахтер Донецк01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава10.04.26 Полтава 0:4 Полесье03.04.26 Полтава 3:3 Александрия
|12
