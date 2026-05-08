Клуб Украинской Премьер-лиги может сняться с чемпионата – источник

Львовский «Рух» может прекратить свои выступления в чемпионате Украины после завершения нынешнего сезона. Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский.

Представитель Премьер-лиги рассматривает вариант, при котором сыграет стыковые матчи с командой из второго по силе дивизиона, после чего снимется с соревнований.

После 26 сыгранных туров подопечные Ивана Федыка набрали 20 баллов и занимают 14-е место в турнирной таблице. С высокой вероятностью соперником «желто-черных» в плей-офф станет киевский «Левый Берег».

Команда Александра Рябоконя разместилась на третьей позиции в турнирной таблице Первой лиги, опережая ближайшего преследователя на семь пунктов.

До завершения сезона «Руху» предстоит сыграть четыре матча – против ровенского «Вереса», «Кудровки», «Александрии» и житомирского «Полесья».

