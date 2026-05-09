Пушка Желизко. Лехия с украинцами снова проиграла, уже третий раз подряд

9 мая «Лехия» Гданьск вместе с украинскими футболистами уступила клубу «Видзев» Лодзь в 32-м туре чемпионата Польши.

Матч на стадионе в Лодзи завершился уверенной победой хозяев –3:1.

Единственный мяч за «Лехия Гданьск» во втором тайме забил Иван Желизко, который оформил восьмой гол из-за пределов штрафной площади в текущем сезоне.

Результативную передачу на Желизко отдал другой украинец – Антон Царенко.

Кроме Ивана и Антона участником матча стал Максим Дячук.. Украинский вратарь Богдан Сарнавский провел матч на скамейке запасных «Лехии».

После этого матча «Лехия» продолжила ужасную серию: команда потерпела четвертое поражение в пяти последних матчах, три из них подряд.

Чемпионат Польши. 32-й тур, 9 мая

«Видзев Лодзь» – «Лехия Гданьск» – 3:1

Голы: Бергер, 10, 28, Капюади, 37 – Желизко, 66

Удаление: Шеху, 88