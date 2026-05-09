Пушка Желизко. Лехия с украинцами снова проиграла, уже третий раз подряд
На этот раз клуб из Гданьска уступил «Видзеву» Лодзь
9 мая «Лехия» Гданьск вместе с украинскими футболистами уступила клубу «Видзев» Лодзь в 32-м туре чемпионата Польши.
Матч на стадионе в Лодзи завершился уверенной победой хозяев –3:1.
Единственный мяч за «Лехия Гданьск» во втором тайме забил Иван Желизко, который оформил восьмой гол из-за пределов штрафной площади в текущем сезоне.
Результативную передачу на Желизко отдал другой украинец – Антон Царенко.
Кроме Ивана и Антона участником матча стал Максим Дячук.. Украинский вратарь Богдан Сарнавский провел матч на скамейке запасных «Лехии».
После этого матча «Лехия» продолжила ужасную серию: команда потерпела четвертое поражение в пяти последних матчах, три из них подряд.
Чемпионат Польши. 32-й тур, 9 мая
«Видзев Лодзь» – «Лехия Гданьск» – 3:1
Голы: Бергер, 10, 28, Капюади, 37 – Желизко, 66
Удаление: Шеху, 88
— Lechia Gdańsk (@LechiaGdanskSA) May 9, 2026
