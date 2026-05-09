ВИДЕО. Цель Шахтера. Украинец пушечным ударом забил в Польше

Украинский полузащитник Иван Желизко отметился невероятным голом за «Лехия» Гданьск в матче 32-го тура чемпионата Польши против клуба «Видзев» Лодзь.

При счете 0:3 Иван забил ударом из-за пределов штрафной площади и сократил отставание «Лехии» в матче.

Главный судья мог отменить взятие ворот, однако после просмотра повторов засчитал гол Ивана.

Желизко оформил свой восьмой гол в текущем сезоне, и все восемь мячей он забил ударами с дальней дистанции.

Напомним, что большой интерес к Желизко проявляет «Шахтер», что готов выложить немаленькую сумму.

