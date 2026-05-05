  4. Шахтер хочет купить украинца из Европы за большие деньги
05 мая 2026, 21:21 | Обновлено 05 мая 2026, 21:40
Шахтер хочет купить украинца из Европы за большие деньги

Желизко может вернуться в Украину

Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Желизко

Донецкий «Шахтер» планирует оформить летний трансфер украинского полузащитника Ивана Желизко, выступающего за польскую «Лехию» из Гданьска.

Донецкий клуб рассматривает вариант усиления позиции опорного полузащитника украинцем. Польская сторона уже определилась с ценой на игрока – около 6 миллионов евро.

В текущем сезоне Желизко провел 32 матча, отличился 6 голами и сделал 7 результативных передач. Его ориентировочная трансферная стоимость составляет около 3 миллионов евро. Футболист является воспитанником «Карпат» (Львов).

трансферы Шахтер Донецк Лехия Гданьск чемпионат Польши по футболу трансферы УПЛ Иван Желизко
Дмитрий Олийченко Источник
Комментарии 3
Чел в 25 лет прям таки захочет сюда возвращаться.))
Маловероятно, скорее докупят к потрошителю и янычару еще кого-то с копокабаны 
