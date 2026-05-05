Шахтер хочет купить украинца из Европы за большие деньги

Донецкий «Шахтер» планирует оформить летний трансфер украинского полузащитника Ивана Желизко, выступающего за польскую «Лехию» из Гданьска.

Донецкий клуб рассматривает вариант усиления позиции опорного полузащитника украинцем. Польская сторона уже определилась с ценой на игрока – около 6 миллионов евро.

В текущем сезоне Желизко провел 32 матча, отличился 6 голами и сделал 7 результативных передач. Его ориентировочная трансферная стоимость составляет около 3 миллионов евро. Футболист является воспитанником «Карпат» (Львов).