Польша05 мая 2026, 18:24 | Обновлено 05 мая 2026, 18:25
Два украинских легионера покинут клуб. Один из них присоединится к Динамо
Богдан Сарнавский и Антон Царенко покинут «Лехию»
Гданьскую «Лехию» летом покинут два украинских футболиста. Об этом сообщает Каролина Яскульская.
По информации источника, голкипер Богдан Сарнавский уже летом станет свободным агентом, а хавбек Антон Царенко вернется в киевское «Динамо» после аренды.
Максима Дячука, который также принадлежит «бело-синим», в Гданьске хотели бы снова арендовать. Действующее соглашение истекает уже летом 2026 года.
Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» нацелился на хавбека «Лехии».
