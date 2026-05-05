Два украинских легионера покинут клуб. Один из них присоединится к Динамо

Гданьскую «Лехию» летом покинут два украинских футболиста. Об этом сообщает Каролина Яскульская.

По информации источника, голкипер Богдан Сарнавский уже летом станет свободным агентом, а хавбек Антон Царенко вернется в киевское «Динамо» после аренды.

Максима Дячука, который также принадлежит «бело-синим», в Гданьске хотели бы снова арендовать. Действующее соглашение истекает уже летом 2026 года.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» нацелился на хавбека «Лехии».