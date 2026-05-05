Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Два украинских легионера покинут клуб. Один из них присоединится к Динамо
Польша
05 мая 2026, 18:24 | Обновлено 05 мая 2026, 18:25
1329
0

Два украинских легионера покинут клуб. Один из них присоединится к Динамо

Богдан Сарнавский и Антон Царенко покинут «Лехию»

05 мая 2026, 18:24 | Обновлено 05 мая 2026, 18:25
1329
0
Два украинских легионера покинут клуб. Один из них присоединится к Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Лехия

Гданьскую «Лехию» летом покинут два украинских футболиста. Об этом сообщает Каролина Яскульская.

По информации источника, голкипер Богдан Сарнавский уже летом станет свободным агентом, а хавбек Антон Царенко вернется в киевское «Динамо» после аренды.

Максима Дячука, который также принадлежит «бело-синим», в Гданьске хотели бы снова арендовать. Действующее соглашение истекает уже летом 2026 года.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» нацелился на хавбека «Лехии».

По теме:
Это решение Ахметова. Шахтер готовит масштабное усиление летом
«Трансфер этим летом неизбежен». В Турции назвали Пономаренко «машиной»
Нужны 20 млн евро. Гремио хочет получить от Шахтера солидные деньги за Мека
Богдан Сарнавский Антон Царенко Максим Дячук чемпионат Польши по футболу Динамо Киев Лехия Гданьск трансферы трансферы УПЛ
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер оформит еще два трансфера и нашел замену игроку сборной Украины
Футбол | 05 мая 2026, 13:57 21
Шахтер оформит еще два трансфера и нашел замену игроку сборной Украины
Шахтер оформит еще два трансфера и нашел замену игроку сборной Украины

Донецкий клуб уже оформил переход Бруниньо, будут приобретены как минимум три футболиста

Контракт не подписали. В Португалии решили судьбу Трубина
Футбол | 04 мая 2026, 20:33 4
Контракт не подписали. В Португалии решили судьбу Трубина
Контракт не подписали. В Португалии решили судьбу Трубина

Украинец покинет «Бенфику» этим летом

Ребров нашел работу после увольнения со сборной Украины. Идут переговоры
Футбол | 05.05.2026, 13:13
Ребров нашел работу после увольнения со сборной Украины. Идут переговоры
Ребров нашел работу после увольнения со сборной Украины. Идут переговоры
Малиновского убедили покинуть Дженоа после завершения сезона 2025/26
Футбол | 05.05.2026, 16:16
Малиновского убедили покинуть Дженоа после завершения сезона 2025/26
Малиновского убедили покинуть Дженоа после завершения сезона 2025/26
Предложение сделано. Суркис связался с тренером украинского клуба
Футбол | 04.05.2026, 16:58
Предложение сделано. Суркис связался с тренером украинского клуба
Предложение сделано. Суркис связался с тренером украинского клуба
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мирон Маркевич дал комментарий после поединка Динамо – Шахтер
Мирон Маркевич дал комментарий после поединка Динамо – Шахтер
03.05.2026, 21:20 6
Футбол
Маркевич – о возможном назначение Мальдеры наставником сборной Украины
Маркевич – о возможном назначение Мальдеры наставником сборной Украины
04.05.2026, 11:30 22
Футбол
Григорий Суркис решил, кто будет тренировать Динамо в следующем сезоне
Григорий Суркис решил, кто будет тренировать Динамо в следующем сезоне
05.05.2026, 08:15 52
Футбол
Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Риме. В чем причина?
Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Риме. В чем причина?
05.05.2026, 11:49 39
Теннис
Яремчук запустил камбэк. Лион с украинцем победил в безумном матче
Яремчук запустил камбэк. Лион с украинцем победил в безумном матче
03.05.2026, 23:46 9
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Украины выиграла первый матч на турнире
ЧМ по хоккею. Сборная Украины выиграла первый матч на турнире
03.05.2026, 19:31 27
Хоккей
Драма в Крусибле. В решающем фрейме определен чемпион мира по снукеру
Драма в Крусибле. В решающем фрейме определен чемпион мира по снукеру
05.05.2026, 09:23 12
Снукер
Жребий WTA 1000 в Риме. Свитолина и Костюк ожидают. Кто попался украинкам?
Жребий WTA 1000 в Риме. Свитолина и Костюк ожидают. Кто попался украинкам?
04.05.2026, 12:05 10
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем