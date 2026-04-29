  4. Шахтер хочет приобрести украинца, феерящего в Европе
Шахтер хочет приобрести украинца, феерящего в Европе

Иван Желизко может усилить конкуренцию в центре поля у «горняков»

29 апреля 2026, 13:35 |
1627
1 Comments
Шахтер хочет приобрести украинца, феерящего в Европе
Донецкий «Шахтер» проявляет интерес к услугам 25-летнего украинского полузащитника польской «Лехии» Ивана Желизко. Представители клуба следят за прогрессом игрока в Экстракласе.

Источник сообщает, что Желизко должен помочь «Шахтеру» усилить конкуренцию в опорной зоне, а также уложиться команде в лимит на легионеров в УПЛ.

Желизко играет за «Лехию» с 2023 года, когда клуб из Гданьска выкупил его контракт у латвийской «Валмиеры». На счету украинца шесть голов и семь ассистов в 30 матчах в нынешнем сезоне. Его контракт с польским клубом действует до 2028 года, а трансферная стоимость оценивается в 3 млн евро.

Андрей Плыгун
вперше чую про такого
