Шахтер хочет приобрести украинца, феерящего в Европе
Иван Желизко может усилить конкуренцию в центре поля у «горняков»
Донецкий «Шахтер» проявляет интерес к услугам 25-летнего украинского полузащитника польской «Лехии» Ивана Желизко. Представители клуба следят за прогрессом игрока в Экстракласе.
Источник сообщает, что Желизко должен помочь «Шахтеру» усилить конкуренцию в опорной зоне, а также уложиться команде в лимит на легионеров в УПЛ.
Желизко играет за «Лехию» с 2023 года, когда клуб из Гданьска выкупил его контракт у латвийской «Валмиеры». На счету украинца шесть голов и семь ассистов в 30 матчах в нынешнем сезоне. Его контракт с польским клубом действует до 2028 года, а трансферная стоимость оценивается в 3 млн евро.
