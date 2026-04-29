Футболист украинской сборной, который играет в Англии, может сменить клуб
Тимур Тутеров, контракт которого принадлежит «Сандерленду», успешно играет в аренде за «Эксетер»
Вингер сборной Украины U-21 Тимур Тутеров, контракт которого принадлежит английскому «Сандерленду», может сменить клуб во время летнего трансферного окна.
В нынешнем сезоне талантливый 21-летний футболист успешно защищает цвета «Эксетера», помогая клубу бороться за выживание в Лиге 1 – третьем по силе дивизионе Англии.
В услугах Тутерова заинтересованы представители местной Премьер-лиги, Чемпионшипа, Чехии, Словении, Венгрии и Швеции. С высокой вероятностью украинец покинет «Сандерленд» после сезона 2025/26.
Тутеров перебрался в английский чемпионат в апреле 2023 года из «Колоса» на правах свободного агента. В составе «черных котов» играл в команде U-21, где провел 44 матча (16 голов, 5 ассистов).
В нынешнем сезоне 16 раз выходил на поле в футболке «Эксетера», в которых записал на свой счет три забитых мяча и одну результативную передачу. Трансферная стоимость игрока составляет 350 тысяч евро.
