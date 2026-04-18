Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Гол вратаря на 90+6. Украинец забил в Англии в матче с шестью мячами
18 апреля 2026, 19:26 | Обновлено 18 апреля 2026, 19:39
Гол вратаря на 90+6. Украинец забил в Англии в матче с шестью мячами

Тимур Тутеров впервые за 3 месяца отличился за «Эксетер Сити»

348
ФК Эксетер Сити. Тимур Тутеров

18 апреля состоялся матч клубов «Эксетер Сити» и «Стокпорт Каунти» в 44-м туре Первой лиги Англии.

Поединок английской лиги получился фееричным и завершился результативной ничьей – 3:3.

«Стокпорт Каунти» постоянно по ходу матча выходил вперед, а «Эксетер Сити» каждый раз отыгрывался.

Автором второго гола «Эксетер Сити» стал украинец Тимур Тутеров: он вышел на поле на 62-й минуте, а уже через восемь минут отличился забитым мячом.

Спасся «Эксетер Сити» от поражения благодаря голкиперу Джеку Байкрофту, забившему с углового на последних секундах.

Тутеров пополнил свою статистику результативных действий за английский клуб, в котором выступает на правах аренды: 15 матчей, три гола и один ассист.

Первая лига. 44-й тур, 18 апреля

«Эксетер Сити» – «Стокпорт Каунти» – 3:3

Голы: Коул, 35, Тутеров, 70, Байкрофт, 90+6 – Мазерсилл, 9, Стоукс, 29, Бейли, 77

По теме:
Ворскла – Прикарпатье – 0:1. Капитан забил. Видео гола и обзор матча
Испания – Украина – 5:0. Квалификация ЧМ-2027. Видео голов и обзор
ВИДЕО. Украинец забил третий мяч в чемпионате Англии. Ждал 3 месяца
Андрей Витренко
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк дожала 36-ю ракетку мира и пробилась в полуфинал WTA 250 в Руане
Теннис | 17 апреля 2026, 20:45 19
Костюк дожала 36-ю ракетку мира и пробилась в полуфинал WTA 250 в Руане
Костюк дожала 36-ю ракетку мира и пробилась в полуфинал WTA 250 в Руане

Марта в трех сетах справилась с Энн Ли в поединке 1/4 финала соревнований во Франции

Игрок Реала попал в больницу. Потерял уже 6 кг
Футбол | 18 апреля 2026, 17:48 0
Игрок Реала попал в больницу. Потерял уже 6 кг
Игрок Реала попал в больницу. Потерял уже 6 кг

У Асенсио проблемы со здоровьем

Свитолина проиграла Муховой и не сумела выйти в финал WTA 500 в Штутгарте
Теннис | 18.04.2026, 17:25
Свитолина проиграла Муховой и не сумела выйти в финал WTA 500 в Штутгарте
Свитолина проиграла Муховой и не сумела выйти в финал WTA 500 в Штутгарте
Гауфф проиграла. Определена соперница Свитолиной в полуфинале Штутгарта
Теннис | 17.04.2026, 18:02
Гауфф проиграла. Определена соперница Свитолиной в полуфинале Штутгарта
Гауфф проиграла. Определена соперница Свитолиной в полуфинале Штутгарта
Реал принял решение по Лунину после поражения от Баварии
Футбол | 18.04.2026, 10:28
Реал принял решение по Лунину после поражения от Баварии
Реал принял решение по Лунину после поражения от Баварии
Популярные новости
Украина обошла Сербию в ТК. Победитель УПЛ 2026/27 сыграет в Q2 ЛЧ, а не Q1
Украина обошла Сербию в ТК. Победитель УПЛ 2026/27 сыграет в Q2 ЛЧ, а не Q1
17.04.2026, 06:47 23
Футбол
Известный боксер: «Только Усик был лучше меня. Замучил в ринге»
Известный боксер: «Только Усик был лучше меня. Замучил в ринге»
17.04.2026, 04:05 2
Бокс
Сетка плей-офф Лиги Европы. Определены полуфинальные пары: английское дерби
Сетка плей-офф Лиги Европы. Определены полуфинальные пары: английское дерби
17.04.2026, 06:05 1
Футбол
Свитолина идет за трофеем. Определены пары 1/2 финала WTA 500 в Штутгарте
Свитолина идет за трофеем. Определены пары 1/2 финала WTA 500 в Штутгарте
18.04.2026, 00:59 15
Теннис
Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение
Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение
18.04.2026, 05:05 2
Футбол
Хладнокровие и короткий проблеск интриги. Шахтер сыграл вничью с АЗ
Хладнокровие и короткий проблеск интриги. Шахтер сыграл вничью с АЗ
16.04.2026, 21:40 90
Футбол
Андрей Шевченко официально заявил об отказе Сергея Реброва
Андрей Шевченко официально заявил об отказе Сергея Реброва
18.04.2026, 08:10 26
Футбол
