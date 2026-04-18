Гол вратаря на 90+6. Украинец забил в Англии в матче с шестью мячами
Тимур Тутеров впервые за 3 месяца отличился за «Эксетер Сити»
18 апреля состоялся матч клубов «Эксетер Сити» и «Стокпорт Каунти» в 44-м туре Первой лиги Англии.
Поединок английской лиги получился фееричным и завершился результативной ничьей – 3:3.
«Стокпорт Каунти» постоянно по ходу матча выходил вперед, а «Эксетер Сити» каждый раз отыгрывался.
Автором второго гола «Эксетер Сити» стал украинец Тимур Тутеров: он вышел на поле на 62-й минуте, а уже через восемь минут отличился забитым мячом.
Спасся «Эксетер Сити» от поражения благодаря голкиперу Джеку Байкрофту, забившему с углового на последних секундах.
Тутеров пополнил свою статистику результативных действий за английский клуб, в котором выступает на правах аренды: 15 матчей, три гола и один ассист.
Первая лига. 44-й тур, 18 апреля
«Эксетер Сити» – «Стокпорт Каунти» – 3:3
Голы: Коул, 35, Тутеров, 70, Байкрофт, 90+6 – Мазерсилл, 9, Стоукс, 29, Бейли, 77
