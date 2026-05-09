  4. Моуриньо ускользает из Бенфики. Реал нашел лазейку в контракте тренера
09 мая 2026, 17:13
Моуриньо ускользает из Бенфики. Реал нашел лазейку в контракте тренера

Португалец может досрочно расторгнуть контракт с «орлами»

Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Переговоры между Жозе Моуриньо и мадридским «Реалом» сдвинулись с мертвой точки.

Как сообщает корреспондент talkSPORT Бен Джейкобс, 63-летний специалист выразил готовность вернуться в Мадрид. При этом «Реал» может воспользоваться лазейкой в контракте с «Бенфикой», которая позволяет Моуриньо досрочно расторгнуть соглашение без дополнительной компенсации. Действующий договор со специалистом рассчитан до лета 2027 года.

Сообщается, что главным инициатором возвращения Моуриньо в «Реал» является президент клуба Флорентино Перес. Жозе ранее уже возглавлял мадридскую команду с 2010 по 2013 год.

Андрей Плыгун Источник: Бен Джейкобс
Маур - збитий льотчик, думаю в Реалі це прекрасно розуміють
