Моуриньо ускользает из Бенфики. Реал нашел лазейку в контракте тренера
Португалец может досрочно расторгнуть контракт с «орлами»
Переговоры между Жозе Моуриньо и мадридским «Реалом» сдвинулись с мертвой точки.
Как сообщает корреспондент talkSPORT Бен Джейкобс, 63-летний специалист выразил готовность вернуться в Мадрид. При этом «Реал» может воспользоваться лазейкой в контракте с «Бенфикой», которая позволяет Моуриньо досрочно расторгнуть соглашение без дополнительной компенсации. Действующий договор со специалистом рассчитан до лета 2027 года.
Сообщается, что главным инициатором возвращения Моуриньо в «Реал» является президент клуба Флорентино Перес. Жозе ранее уже возглавлял мадридскую команду с 2010 по 2013 год.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Казахстан и Украина вышли в элиту, Япония вылетела
Элина в двух сетах справилась с квалифайером Ноэми Базилетти в поединке второго круга