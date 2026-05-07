  4. Моуриньо вернется в Реал, если испанский клуб выполнит десять условий
07 мая 2026, 18:18
Главный тренер лиссабонской «Бенфики» поставил ультиматум президенту королевского клуба

Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуриньо сообщил, что готов возглавить мадридский «Реал», если испанский клуб выполнит десять его условий.

Именитый португальский специалист сообщил президенту «сливочных» о своих требованиях: контракт на два года, полный контроль над трансферами и расставание с семью футболистами, включая Давида Алабу, Дани Карвахаля и Франа Гонсалеса.

Жозе хочет забрать с собой весь тренерский штаб из «Бенфики», но готов сохранить в составе нынешнего главного тренера Альваро Арбелоа. При этом Моуринью требует уволить тренера по физподготовке Антонио Пинтуса.

Португалец требует, чтобы «Реал» отказался от летних турне в США и Азии, настаивает на постоянном контакте с президентом и регулярном медицинском обследовании игроков, чтобы избежать постоянных травм.

Моуринью возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год и выиграл вместе с командой чемпионат Испании, Кубок Испании и Суперкубок.

Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
