Моуриньо вернется в Реал, если испанский клуб выполнит десять условий
Главный тренер лиссабонской «Бенфики» поставил ультиматум президенту королевского клуба
Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуриньо сообщил, что готов возглавить мадридский «Реал», если испанский клуб выполнит десять его условий.
Именитый португальский специалист сообщил президенту «сливочных» о своих требованиях: контракт на два года, полный контроль над трансферами и расставание с семью футболистами, включая Давида Алабу, Дани Карвахаля и Франа Гонсалеса.
Жозе хочет забрать с собой весь тренерский штаб из «Бенфики», но готов сохранить в составе нынешнего главного тренера Альваро Арбелоа. При этом Моуринью требует уволить тренера по физподготовке Антонио Пинтуса.
Португалец требует, чтобы «Реал» отказался от летних турне в США и Азии, настаивает на постоянном контакте с президентом и регулярном медицинском обследовании игроков, чтобы избежать постоянных травм.
Моуринью возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год и выиграл вместе с командой чемпионат Испании, Кубок Испании и Суперкубок.
Jose Mourinho'nun Real Madrid'e sunduğu şartlar: (AS)— FutbolArena (@futbolarena) May 6, 2026
* 1) 2 yıllık sözleşme
* 2) Takım dışındaki sorularla muhatap olmayacak.
* 3) Kadroya müdahale edilmeyecek.
* 4) Kendi ekibini getirecek.
* 5) Kondisyoner Antonio Pintus kulüpten ayrılacak.
* 6) Yanlış sakatlık… pic.twitter.com/k2q0DeCSQu
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец – о Криштиану Роналду
Ермаков может перейти в житомирский клуб