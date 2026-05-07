Моуриньо вернется в Реал, если испанский клуб выполнит десять условий

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуриньо сообщил, что готов возглавить мадридский «Реал», если испанский клуб выполнит десять его условий.

Именитый португальский специалист сообщил президенту «сливочных» о своих требованиях: контракт на два года, полный контроль над трансферами и расставание с семью футболистами, включая Давида Алабу, Дани Карвахаля и Франа Гонсалеса.

Жозе хочет забрать с собой весь тренерский штаб из «Бенфики», но готов сохранить в составе нынешнего главного тренера Альваро Арбелоа. При этом Моуринью требует уволить тренера по физподготовке Антонио Пинтуса.

Португалец требует, чтобы «Реал» отказался от летних турне в США и Азии, настаивает на постоянном контакте с президентом и регулярном медицинском обследовании игроков, чтобы избежать постоянных травм.

Моуринью возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год и выиграл вместе с командой чемпионат Испании, Кубок Испании и Суперкубок.