«Это меня удивило, надо говорить». Флик отреагировал на конфликт в Реале
Тренер «Барселоны» прокомментировал драку между игроками «сливочных»
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопросы журналистов о конфликте в мадридском «Реале» накануне «Класико» в рамках 35-го тура Ла Лиги.
Как известно, ранее игроки «Реала» Федерико Вальверде и Орельен Тчуамени подрались, но впоследствии публично извинились за свое поведение и примирились. Оба получили штраф от клуба.
«Такие вещи случаются в жизни. Если когда-нибудь это произойдет здесь, тогда я буду это решать. Нужно говорить о проблемах и правильно их решать. Возможно, это немного меня удивило, но я должен думать о своем клубе и своей команде. Больше мне нечего сказать», – ответил Флик.
Классико состоится в воскресенье, 10 мая. Матч начнется в 22:00. «Барселоне» достаточно не проиграть, чтобы досрочно обеспечить себе победу в Ла Лиге.
