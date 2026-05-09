Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Пришлось делать камбек. Четвертая ракетка вышла в 1/8 финала в Риме
WTA
09 мая 2026, 14:50 | Обновлено 09 мая 2026, 15:02
788
0

Пришлось делать камбек. Четвертая ракетка вышла в 1/8 финала в Риме

Коко Гауфф обыграла Солану Сиерру в трех сетах

09 мая 2026, 14:50 | Обновлено 09 мая 2026, 15:02
788
0
Пришлось делать камбек. Четвертая ракетка вышла в 1/8 финала в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф

Четвертая ракетка мира Коко Гауфф вышла в 1/8 финала грунтового турнира WTA 1000 в Риме.

Гауфф обыграла представительницу Аргентины Солану Сиерру (WTA 72) в трех сетах за 2 часа и 12 минут – 5:7, 6:0, 6:4.

После поражения в первом сете Гауфф сделала камбек и закрыла вторую партию в свою пользу, повесив баранку сопернице.

Счет очных встреч теннисисток – 2:0 в пользу американки.

В 1/8 финала Коко сыграет с победительницей поединка Тейлор Таунсенд – Ива Йович.

WTA 1000 Рим. 1/16 финала

Коко Гауфф [3] – Солана Сиерра – 5:7, 6:0, 6:4

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

По теме:
Олейникова проиграла матч 1/16 финала 13-й ракетке на тысячнике в Риме
Александра Олейникова – Линда Носкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Александра Олейникова – Линда Носкова. Прогноз на матч WTA 1000 в Риме
Солана Сиерра Коко Гауфф WTA Рим
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Решение принято. Определилось будущее Александра Зинченко
Футбол | 09 мая 2026, 09:01 34
Решение принято. Определилось будущее Александра Зинченко
Решение принято. Определилось будущее Александра Зинченко

Украинец покинет «Аякс»

Объявлена причина, по которой Маркевич не возглавил сборную Украины
Футбол | 09 мая 2026, 07:02 12
Объявлена причина, по которой Маркевич не возглавил сборную Украины
Объявлена причина, по которой Маркевич не возглавил сборную Украины

С тренером никто не связывался

ЧМ по хоккею. Сборная Украины завершила турнир победой над Японией
Хоккей | 08.05.2026, 19:13
ЧМ по хоккею. Сборная Украины завершила турнир победой над Японией
ЧМ по хоккею. Сборная Украины завершила турнир победой над Японией
Соболева вышла в финал турнира ITF W35 в Санта-Маргерита-ди-Пула
Теннис | 09.05.2026, 14:03
Соболева вышла в финал турнира ITF W35 в Санта-Маргерита-ди-Пула
Соболева вышла в финал турнира ITF W35 в Санта-Маргерита-ди-Пула
ОФИЦИАЛЬНО. Два украинских клуба сыграют в Лиге чемпионов 2026/27
Футзал | 09.05.2026, 00:58
ОФИЦИАЛЬНО. Два украинских клуба сыграют в Лиге чемпионов 2026/27
ОФИЦИАЛЬНО. Два украинских клуба сыграют в Лиге чемпионов 2026/27
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Игорь Суркис выступил с официальным заявлением о тренере Динамо
Игорь Суркис выступил с официальным заявлением о тренере Динамо
08.05.2026, 08:09 1
Футбол
В Британии записали Усику первое поражение в профессиональной карьере
В Британии записали Усику первое поражение в профессиональной карьере
09.05.2026, 08:31 2
Бокс
Невероятная сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею
Невероятная сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею
08.05.2026, 22:59 193
Хоккей
Свитолина выиграла стартовый матч на супертурнире WTA 1000 в Риме
Свитолина выиграла стартовый матч на супертурнире WTA 1000 в Риме
08.05.2026, 21:27 11
Теннис
В УАФ приняли решение: Мальдера не будет работать с легендарным тренером
В УАФ приняли решение: Мальдера не будет работать с легендарным тренером
08.05.2026, 08:02 11
Футбол
Без шансов на камбэк. Шахтер и во втором матче проиграл Кристал Пэлас
Без шансов на камбэк. Шахтер и во втором матче проиграл Кристал Пэлас
07.05.2026, 23:51 190
Футбол
Бывшая жена Кличко обратилась к боксеру после разрыва брака
Бывшая жена Кличко обратилась к боксеру после разрыва брака
08.05.2026, 09:07 1
Бокс
Таблица коэффициентов. Украина – 23-я, Испания получила 5-ю путевку в ЛЧ
Таблица коэффициентов. Украина – 23-я, Испания получила 5-ю путевку в ЛЧ
08.05.2026, 09:23 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем