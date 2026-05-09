Пришлось делать камбек. Четвертая ракетка вышла в 1/8 финала в Риме

Четвертая ракетка мира Коко Гауфф вышла в 1/8 финала грунтового турнира WTA 1000 в Риме.

Гауфф обыграла представительницу Аргентины Солану Сиерру (WTA 72) в трех сетах за 2 часа и 12 минут – 5:7, 6:0, 6:4.

После поражения в первом сете Гауфф сделала камбек и закрыла вторую партию в свою пользу, повесив баранку сопернице.

Счет очных встреч теннисисток – 2:0 в пользу американки.

В 1/8 финала Коко сыграет с победительницей поединка Тейлор Таунсенд – Ива Йович.

