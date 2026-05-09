Пришлось делать камбек. Четвертая ракетка вышла в 1/8 финала в Риме
Коко Гауфф обыграла Солану Сиерру в трех сетах
Четвертая ракетка мира Коко Гауфф вышла в 1/8 финала грунтового турнира WTA 1000 в Риме.
Гауфф обыграла представительницу Аргентины Солану Сиерру (WTA 72) в трех сетах за 2 часа и 12 минут – 5:7, 6:0, 6:4.
После поражения в первом сете Гауфф сделала камбек и закрыла вторую партию в свою пользу, повесив баранку сопернице.
Счет очных встреч теннисисток – 2:0 в пользу американки.
В 1/8 финала Коко сыграет с победительницей поединка Тейлор Таунсенд – Ива Йович.
WTA 1000 Рим. 1/16 финала
Коко Гауфф [3] – Солана Сиерра – 5:7, 6:0, 6:4
