Соболева вышла в финал турнира ITF W35 в Санта-Маргерита-ди-Пула
Анастасия обыграла Лауру Хиетаранту в двух сетах
Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 303) вышла в финал грунтового турнира ITF W35 в Санта-Маргерита-ди-Пула, Италия.
Соболева обыграла представительницу Финляндиии Лауру Хиетаранту (WTA 416) в двух сетах за 2 часа – 6:3, 7:5.
Счет очных встреч теннисисток – 2:0 в пользу украинки.
Для Соболевой это будет первый финальный поединок с апреля прошлого года.
В финале Анастасия сыграет с итальянкой Вереной Мелисс (WTA 540).
ITF W35 Санта-Маргерита-ди-Пула. Грунт, 1/2 финала
Анастасия Соболева (Украина) [3] – Лаура Хиетаранта (Финляндия) [5] – 6:3, 7:5
