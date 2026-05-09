Соболева вышла в финал турнира ITF W35 в Санта-Маргерита-ди-Пула

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 303) вышла в финал грунтового турнира ITF W35 в Санта-Маргерита-ди-Пула, Италия.

Соболева обыграла представительницу Финляндиии Лауру Хиетаранту (WTA 416) в двух сетах за 2 часа – 6:3, 7:5.

Счет очных встреч теннисисток – 2:0 в пользу украинки.

Для Соболевой это будет первый финальный поединок с апреля прошлого года.

В финале Анастасия сыграет с итальянкой Вереной Мелисс (WTA 540).

ITF W35 Санта-Маргерита-ди-Пула. Грунт, 1/2 финала

Анастасия Соболева (Украина) [3] – Лаура Хиетаранта (Финляндия) [5] – 6:3, 7:5