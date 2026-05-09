Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Коуч ЛНЗ: «Этот игрок все равно не был бы готов к матчу с Динамо»
Украина. Премьер лига
09 мая 2026, 12:24 |
502
1

Коуч ЛНЗ: «Этот игрок все равно не был бы готов к матчу с Динамо»

Виталий Пономарев поделился ожиданиями от матча против киевского Динамо

09 мая 2026, 12:24 |
502
1 Comments
Коуч ЛНЗ: «Этот игрок все равно не был бы готов к матчу с Динамо»
Getty Images/Global Images Ukraine. Віталій Пономарьов

Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев поделился ожиданиями от матча против киевского Динамо в 27 туре УПЛ.

– Впереди у вас матч с «Динамо», которое вы обыграли в первом круге. Киевляне будут злыми?

– Я не думаю, будет ли соперник злым. Я точно знаю, что это сильнейший оппонент. Они на каждый матч выходят с одним желанием – победить и часто это удается. У динамовцев качественные футболисты, особенно в атаке. Поэтому мы готовимся к сложному противостоянию. Надеюсь, что сложно будет и нашему сопернику.

– Только начал набирать форму лидер команды Яшари, как оказался дисквалифицированным. Для вас это проблема?

– Я не хочу, чтобы команда зависела от одного-двух футболистов. Однако это важный для ЛНЗ исполнитель, который на поле делает очень много полезного в нашей игре. Но в любом случае он не был бы готов на 100 процентов к матчу с Динамо.

– Если говорить о медалях, то и ничья вас, в принципе, устроит. Вы это учитываете?

– Конечно, есть определенные подсчеты, но я не считаю, что нужно выходить и играть на ничью, потому что это может только навредить. В игре с «Динамо» мы сделаем все, чтобы победить, а когда все сложится, покажет только игра. Ведь соперник тоже рассчитывает взять максимум, – сказал коуч.

Матч ЛНЗ – Динамо запланировано на субботу, 9 мая. Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени.

По теме:
Чернигов – Черноморец, Буковина – Ворскла, другие матчи. Смотреть LIVE
Рух – Верес. Текстовая трансляция матча. LIVE
Черноморец попрощается с двумя игроками, которые не нужны Григорчуку
Виталий Пономарев ЛНЗ Черкассы Динамо Киев ЛНЗ - Динамо Мухаррем Яшари Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Сборная Украины завершила турнир победой над Японией
Хоккей | 08 мая 2026, 19:13 69
ЧМ по хоккею. Сборная Украины завершила турнир победой над Японией
ЧМ по хоккею. Сборная Украины завершила турнир победой над Японией

Поднялись в топ-2, но все зависит от матча Польши и Литвы

В Британии записали Усику первое поражение в профессиональной карьере
Бокс | 09 мая 2026, 08:31 2
В Британии записали Усику первое поражение в профессиональной карьере
В Британии записали Усику первое поражение в профессиональной карьере

Риакпоре считает, что украинец проиграл Чисоре

Объявлена причина, по которой Маркевич не возглавил сборную Украины
Футбол | 09.05.2026, 07:02
Объявлена причина, по которой Маркевич не возглавил сборную Украины
Объявлена причина, по которой Маркевич не возглавил сборную Украины
Желание Нагорняка. Дебютант УПЛ планирует сберечь испанского легионера
Футбол | 09.05.2026, 11:59
Желание Нагорняка. Дебютант УПЛ планирует сберечь испанского легионера
Желание Нагорняка. Дебютант УПЛ планирует сберечь испанского легионера
Решение принято. Определилось будущее Александра Зинченко
Футбол | 09.05.2026, 09:01
Решение принято. Определилось будущее Александра Зинченко
Решение принято. Определилось будущее Александра Зинченко
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ви свій шанс на медалі втратили, коли продали Проспера прямому конкуренту в турнірці... ШД він звісно не посилив, а вас суттєво ослабив. Тому буде у вас 4-те місце (чого, в принципі, на початок сзону ніхто й не прогнозував...). Тому, за будь-яких розкладів цей сезон для ЛНЗ є досить успішним.
Ответить
+1
Популярные новости
Игроки сборной Украины довольны выбором главного тренера
Игроки сборной Украины довольны выбором главного тренера
08.05.2026, 05:55 15
Футбол
Игорь Суркис выступил с официальным заявлением о тренере Динамо
Игорь Суркис выступил с официальным заявлением о тренере Динамо
08.05.2026, 08:09 1
Футбол
ЧМ по хоккею. Франция потеряла очки, результат в пользу сборной Украины
ЧМ по хоккею. Франция потеряла очки, результат в пользу сборной Украины
07.05.2026, 16:45 14
Хоккей
Без шансов на камбэк. Шахтер и во втором матче проиграл Кристал Пэлас
Без шансов на камбэк. Шахтер и во втором матче проиграл Кристал Пэлас
07.05.2026, 23:51 190
Футбол
Бывшая жена Кличко обратилась к боксеру после разрыва брака
Бывшая жена Кличко обратилась к боксеру после разрыва брака
08.05.2026, 09:07 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Реал объявил решение после драки Вальверде и Тчуамени
ОФИЦИАЛЬНО. Реал объявил решение после драки Вальверде и Тчуамени
08.05.2026, 07:07 7
Футбол
Без украинца не справились. Бенфика разгромно проиграла Спортингу в финале
Без украинца не справились. Бенфика разгромно проиграла Спортингу в финале
07.05.2026, 10:50
Волейбол
Свитолина выиграла стартовый матч на супертурнире WTA 1000 в Риме
Свитолина выиграла стартовый матч на супертурнире WTA 1000 в Риме
08.05.2026, 21:27 11
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем