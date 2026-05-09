Коуч ЛНЗ: «Этот игрок все равно не был бы готов к матчу с Динамо»

Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев поделился ожиданиями от матча против киевского Динамо в 27 туре УПЛ.

– Впереди у вас матч с «Динамо», которое вы обыграли в первом круге. Киевляне будут злыми?

– Я не думаю, будет ли соперник злым. Я точно знаю, что это сильнейший оппонент. Они на каждый матч выходят с одним желанием – победить и часто это удается. У динамовцев качественные футболисты, особенно в атаке. Поэтому мы готовимся к сложному противостоянию. Надеюсь, что сложно будет и нашему сопернику.

– Только начал набирать форму лидер команды Яшари, как оказался дисквалифицированным. Для вас это проблема?

– Я не хочу, чтобы команда зависела от одного-двух футболистов. Однако это важный для ЛНЗ исполнитель, который на поле делает очень много полезного в нашей игре. Но в любом случае он не был бы готов на 100 процентов к матчу с Динамо.

– Если говорить о медалях, то и ничья вас, в принципе, устроит. Вы это учитываете?

– Конечно, есть определенные подсчеты, но я не считаю, что нужно выходить и играть на ничью, потому что это может только навредить. В игре с «Динамо» мы сделаем все, чтобы победить, а когда все сложится, покажет только игра. Ведь соперник тоже рассчитывает взять максимум, – сказал коуч.

Матч ЛНЗ – Динамо запланировано на субботу, 9 мая. Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени.