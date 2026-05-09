Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виталий ПОНОМАРЕВ: «О бензине поговорим после чемпионата»
Украина. Премьер лига
09 мая 2026, 07:30 |
1228
5

Виталий ПОНОМАРЕВ: «О бензине поговорим после чемпионата»

Наставник ЛНЗ вместе с командой хочет попасть в еврокубковую зону и быть на пьедестале

09 мая 2026, 07:30 |
1228
5 Comments
Виталий ПОНОМАРЕВ: «О бензине поговорим после чемпионата»
ЛНЗ. Виталий Пономарев

Сегодня, 9 мая в центральном матче 26-го тура УПЛ сыграют ЛНЗ и «Динамо». Со стратегической точки зрения, это очень важный матч для обеих команд, так как «Полесье» свой матч выиграло и вышло на второе место.

С каким настроением после четырех осечек кряду подходит к этому противостоянию черкасская команда в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua рассказал главный тренер команды Виталий Пономарев.

– Виталий Юрьевич, ЛНЗ не побеждает в четырех последних турах. Чем вы это объясните?
– В этих поединках у нас были очень сложные соперники – «Шахтер», «Колос», «Металлист 1925», «Карпаты». Практически все они из верхней части турнирной таблицы, а львовяне весной показывают серьезный футбол, не проигрывая уже семь матчей кряду.

ЛНЗ пока пробует конкурировать со всеми оппонентами, старается достигать максимального результата. Я считаю, что с «Шахтером» наша команда показала достойный футбол. Да, мы провалили игру с «Колосом». Во встрече с «Металлистом 1925» забей Дидык при счете 1:0 и игра была бы сделана. Это касается и матча с «Карпатами», в котором мы помимо нескольких голевых моментов не реализовали и пенальти. Это футбол. Нужно сделать правильный анализ и двигаться дальше.

– Бензина на последние четыре поединка хватит?
– Команда подготовлена, однако результат в футболе зависит от многих составляющих. Поэтому о бензине поговорим после окончания чемпионата (улыбается).

– Если команда идет среди лидеров, а потом наступает безвыигрышная серия, следует критика от специалистов, прессы. Морально ваши подопечные готовы выдержать это давление?
– Когда в первом круге и по его окончании ЛНЗ шел на первом месте, я не единожды на пресс-конференциях говорил о том, что нам очень важно достигнуть стабильности в игре и результатах. А это очень непросто, поскольку есть очень серьезные конкуренты, которые также ставят перед собой высокие цели и тщательно работают в этом направлении. Прошлый чемпионат ЛНЗ завершил на 12-й позиции, а здесь лидерство. Мало, кто из наших футболистов в своей карьере боролся за самые высокие места, поэтому они должны психологически научиться справляться с этим давлением. Мы всегда говорим ребятам, чтобы они играли так, как готовы на сегодняшний день и не волновались за результат.

Конечно, мы хотим попасть в еврокубки, раз оказались на таком месте за несколько туров до окончания чемпионата. И, конечно, мы хотим попасть в призовую тройку. Мы должны ставить максимальные цели, но даже этого не получится, это не должно быть трагедией.

Я не говорю о «Шахтере», где подобраны очень сильные исполнители. «Динамо» – вторая команда в лиге по силе игроков. «Полесье», «Металлист 1925» очень амбициозные клубы, которые много вкладывают финансов и усилий в свое развитие. Опять же, очень непросто с ними соперничать. Добавьте сюда «Кривбасс», «Колос», «Карпаты»… Я уже считаю, что в нынешнем сезоне ЛНЗ, если обернуться назад, достиг неплохого результата. Для наших футболистов это серьезный прогресс. Хотя, конечно, раз мы так высоко, то хочется завершить чемпионат, как можно лучше.

Шахтер. Шахтер – ЛНЗ

– Вы не раз подчеркивали, что команда строится. Тем не менее, когда вы поняли, что за «Шахтером» не угнаться?
– По сумме очных матчей ЛНЗ переиграл «Шахтер», однако в чемпионате 30 туров, где нужна, снова-таки, стабильность. У «горняков» преимущество в опыте, мастерстве исполнителей, глубине состава. На сегодняшний день они имеют преимущество над всеми командами УПЛ. Необходимо объективно оценивать возможности команд. Чтобы на равных конкурировать с «Шахтером» нужно несколько лет находиться наверху.

– Впереди у вас матч с «Динамо», которое вы обыграли в первом круге. Киевляне будут злыми?
– Я не считаю, будет ли соперник злым. Я знаю точно, что это очень сильный оппонент. Они на каждый матч выходит с одним желанием победить и часто это происходит. У динамовцев качественные футболисты, особенно в группе атаки. Поэтому мы готовимся к сложному противостоянию. Надеюсь, что сложно будет и нашему сопернику.

– Только начал набирать форму лидер команды Яшари, но оказался дисквалифицированным. Для вас это проблема?
– Я не хочу, чтобы команда зависело от одного-двух футболистов. Тем не менее, это важный для ЛНЗ исполнитель, который на поле очень много делает полезного в нашей игре. Но в любом случае он не был бы готов на 100 процентов к матчу с «Динамо».

Динамо. Динамо – ЛНЗ

– Если говорить о медалях, то и ничья вас, в принципе устроит. Вы это учитываете?
– Конечно, есть определенные подсчеты, но я не считаю, что нужно выходить и играть на ничью, поскольку это может только навредить. В игре с «Динамо» мы сделаем все, чтобы победить, а как все сложится, покажет только игра. Противник ведь тоже рассчитывает взять максимум.

– Уверен, что если ЛНЗ по итогам чемпионата окажется на пьедестале, это будет считаться успехом не только для команды, но и для клуба. А как будет расценено четвертое место, если такое случится?
– Если ЛНЗ пробьется в еврокубки, это уже будет серьезным успехом, поскольку подобного еще не было в истории черкасского футбола. Но аппетит, как говорится, приходит во время еды. Учитывая, как развивались события, хотелось бы оказаться и на пьедестале.

– В какой-то мере вам нужно болеть за «Динамо», чтобы киевляне завоевали Кубок Украины, если, опять же, ЛНЗ не войдет в призовую тройку?
– В принципе, так и есть. Тем не менее, мы хотим достичь успеха своими силами, для этого мы тяжело работали на протяжении всего сезона.

По теме:
Александр Протченко вошел в десятку самых молодых тренеров в истории УПЛ
Коуч ЛНЗ объяснил, за кого будет болеть в финале Кубка Украины
Ассан Сек прервал рекордную сухую серию Карпат
Виталий Пономарев Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк ЛНЗ Черкассы Полесье Житомир Динамо Киев Металлист 1925 Колос Ковалевка Кривбасс Кривой Рог Мухаррем Яшари Роман Дидык Карпаты Львов статьи эксклюзив Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В УАФ приняли решение после спорного гола Пономаренко в ворота Шахтера
Футбол | 09 мая 2026, 07:25 10
В УАФ приняли решение после спорного гола Пономаренко в ворота Шахтера
В УАФ приняли решение после спорного гола Пономаренко в ворота Шахтера

Риццоли считает, что Матвей забил чистый гол

Динамо ведет переговоры по лидеру клуба УПЛ. Известна сумма отступных
Футбол | 08 мая 2026, 11:56 8
Динамо ведет переговоры по лидеру клуба УПЛ. Известна сумма отступных
Динамо ведет переговоры по лидеру клуба УПЛ. Известна сумма отступных

Бабукарр Фаал может продолжить карьеру в киевское клубе

Мирон МАРКЕВИЧ: «Не хочу быть туда втянутым. Я такого раньше не видел»
Футбол | 09.05.2026, 07:32
Мирон МАРКЕВИЧ: «Не хочу быть туда втянутым. Я такого раньше не видел»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Не хочу быть туда втянутым. Я такого раньше не видел»
ФОТО. Как Луис Энрике обманул Забарного и других футболистов ПСЖ
Футбол | 09.05.2026, 02:25
ФОТО. Как Луис Энрике обманул Забарного и других футболистов ПСЖ
ФОТО. Как Луис Энрике обманул Забарного и других футболистов ПСЖ
Бывшая жена Кличко обратилась к боксеру после разрыва брака
Бокс | 08.05.2026, 09:07
Бывшая жена Кличко обратилась к боксеру после разрыва брака
Бывшая жена Кличко обратилась к боксеру после разрыва брака
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Удачи ЛНЗ
Ответить
+3
Показать Скрыть 2 ответа
Как заявили о борьбе за чемпионство - так и посыпались...🤪
Ответить
-1
ЛНЗ будет 4
Ответить
-3
Популярные новости
Лунин получил выгодное трансферное предложение. Реал принял решение
Лунин получил выгодное трансферное предложение. Реал принял решение
08.05.2026, 07:37 8
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Украины завершила турнир победой над Японией
ЧМ по хоккею. Сборная Украины завершила турнир победой над Японией
08.05.2026, 19:13 69
Хоккей
Полесье решило приобрести лучшего вратаря чемпионата Украины
Полесье решило приобрести лучшего вратаря чемпионата Украины
07.05.2026, 08:28 6
Футбол
Мальдера принял решение по поводу зарплаты и озвучил цифры
Мальдера принял решение по поводу зарплаты и озвучил цифры
07.05.2026, 08:02 2
Футбол
Решение принято. Вратарь сборной Украины пакует чемоданы в Англию
Решение принято. Вратарь сборной Украины пакует чемоданы в Англию
08.05.2026, 07:52 22
Футбол
Без украинца не справились. Бенфика разгромно проиграла Спортингу в финале
Без украинца не справились. Бенфика разгромно проиграла Спортингу в финале
07.05.2026, 10:50
Волейбол
ОФИЦИАЛЬНО. Два украинских клуба сыграют в Лиге чемпионов 2026/27
ОФИЦИАЛЬНО. Два украинских клуба сыграют в Лиге чемпионов 2026/27
09.05.2026, 00:58 2
Футзал
Костюк выступила с официальным заявлением, заговорив о ВСУ
Костюк выступила с официальным заявлением, заговорив о ВСУ
07.05.2026, 08:36 6
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем