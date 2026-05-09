Виталий ПОНОМАРЕВ: «О бензине поговорим после чемпионата»

Сегодня, 9 мая в центральном матче 26-го тура УПЛ сыграют ЛНЗ и «Динамо». Со стратегической точки зрения, это очень важный матч для обеих команд, так как «Полесье» свой матч выиграло и вышло на второе место.

С каким настроением после четырех осечек кряду подходит к этому противостоянию черкасская команда в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua рассказал главный тренер команды Виталий Пономарев.

– Виталий Юрьевич, ЛНЗ не побеждает в четырех последних турах. Чем вы это объясните?

– В этих поединках у нас были очень сложные соперники – «Шахтер», «Колос», «Металлист 1925», «Карпаты». Практически все они из верхней части турнирной таблицы, а львовяне весной показывают серьезный футбол, не проигрывая уже семь матчей кряду.

ЛНЗ пока пробует конкурировать со всеми оппонентами, старается достигать максимального результата. Я считаю, что с «Шахтером» наша команда показала достойный футбол. Да, мы провалили игру с «Колосом». Во встрече с «Металлистом 1925» забей Дидык при счете 1:0 и игра была бы сделана. Это касается и матча с «Карпатами», в котором мы помимо нескольких голевых моментов не реализовали и пенальти. Это футбол. Нужно сделать правильный анализ и двигаться дальше.

– Бензина на последние четыре поединка хватит?

– Команда подготовлена, однако результат в футболе зависит от многих составляющих. Поэтому о бензине поговорим после окончания чемпионата (улыбается).

– Если команда идет среди лидеров, а потом наступает безвыигрышная серия, следует критика от специалистов, прессы. Морально ваши подопечные готовы выдержать это давление?

– Когда в первом круге и по его окончании ЛНЗ шел на первом месте, я не единожды на пресс-конференциях говорил о том, что нам очень важно достигнуть стабильности в игре и результатах. А это очень непросто, поскольку есть очень серьезные конкуренты, которые также ставят перед собой высокие цели и тщательно работают в этом направлении. Прошлый чемпионат ЛНЗ завершил на 12-й позиции, а здесь лидерство. Мало, кто из наших футболистов в своей карьере боролся за самые высокие места, поэтому они должны психологически научиться справляться с этим давлением. Мы всегда говорим ребятам, чтобы они играли так, как готовы на сегодняшний день и не волновались за результат.

Конечно, мы хотим попасть в еврокубки, раз оказались на таком месте за несколько туров до окончания чемпионата. И, конечно, мы хотим попасть в призовую тройку. Мы должны ставить максимальные цели, но даже этого не получится, это не должно быть трагедией.

Я не говорю о «Шахтере», где подобраны очень сильные исполнители. «Динамо» – вторая команда в лиге по силе игроков. «Полесье», «Металлист 1925» очень амбициозные клубы, которые много вкладывают финансов и усилий в свое развитие. Опять же, очень непросто с ними соперничать. Добавьте сюда «Кривбасс», «Колос», «Карпаты»… Я уже считаю, что в нынешнем сезоне ЛНЗ, если обернуться назад, достиг неплохого результата. Для наших футболистов это серьезный прогресс. Хотя, конечно, раз мы так высоко, то хочется завершить чемпионат, как можно лучше.

– Вы не раз подчеркивали, что команда строится. Тем не менее, когда вы поняли, что за «Шахтером» не угнаться?

– По сумме очных матчей ЛНЗ переиграл «Шахтер», однако в чемпионате 30 туров, где нужна, снова-таки, стабильность. У «горняков» преимущество в опыте, мастерстве исполнителей, глубине состава. На сегодняшний день они имеют преимущество над всеми командами УПЛ. Необходимо объективно оценивать возможности команд. Чтобы на равных конкурировать с «Шахтером» нужно несколько лет находиться наверху.

– Впереди у вас матч с «Динамо», которое вы обыграли в первом круге. Киевляне будут злыми?

– Я не считаю, будет ли соперник злым. Я знаю точно, что это очень сильный оппонент. Они на каждый матч выходит с одним желанием победить и часто это происходит. У динамовцев качественные футболисты, особенно в группе атаки. Поэтому мы готовимся к сложному противостоянию. Надеюсь, что сложно будет и нашему сопернику.

– Только начал набирать форму лидер команды Яшари, но оказался дисквалифицированным. Для вас это проблема?

– Я не хочу, чтобы команда зависело от одного-двух футболистов. Тем не менее, это важный для ЛНЗ исполнитель, который на поле очень много делает полезного в нашей игре. Но в любом случае он не был бы готов на 100 процентов к матчу с «Динамо».

– Если говорить о медалях, то и ничья вас, в принципе устроит. Вы это учитываете?

– Конечно, есть определенные подсчеты, но я не считаю, что нужно выходить и играть на ничью, поскольку это может только навредить. В игре с «Динамо» мы сделаем все, чтобы победить, а как все сложится, покажет только игра. Противник ведь тоже рассчитывает взять максимум.

– Уверен, что если ЛНЗ по итогам чемпионата окажется на пьедестале, это будет считаться успехом не только для команды, но и для клуба. А как будет расценено четвертое место, если такое случится?

– Если ЛНЗ пробьется в еврокубки, это уже будет серьезным успехом, поскольку подобного еще не было в истории черкасского футбола. Но аппетит, как говорится, приходит во время еды. Учитывая, как развивались события, хотелось бы оказаться и на пьедестале.

– В какой-то мере вам нужно болеть за «Динамо», чтобы киевляне завоевали Кубок Украины, если, опять же, ЛНЗ не войдет в призовую тройку?

– В принципе, так и есть. Тем не менее, мы хотим достичь успеха своими силами, для этого мы тяжело работали на протяжении всего сезона.