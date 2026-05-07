«Матч с Динамо покажет, чего хочет ЛНЗ». Ткаченко – о предстоящем туре УПЛ
Бывший полузащитник сборной Украины уже определил итоговые места для некоторых команд
Сегодня, 7 мая «Шахтер» проведет ответный полуфинальный матч Лиги конференций против «Кристал Пэлас». А уже завтра в украинской Премьер-лиге стартует 27-й тур. И интересно, что на финише чемпионата интрига живет практически на всех стратегически важных этажах турнирной таблицы. Об этой борьбе сайт Sport.ua эксклюзивно поговорил с бывшим полузащитником сборной Украины Сергеем Ткаченко.
– Сергей, в целом наш чемпионат становится лучше, чем, к примеру, несколько лет назад?
– На данном этапе, учитывая, что в стране идет война, чемпионат мне нравится. Понятно, что по многим причинам уровень упал, но он потихоньку все поднимается. И я уже не говорю об интриге, которая до последнего тура была в прошлом сезоне, так и сейчас. Да, «Шахтер» в борьбе за чемпионство оторвался от преследователей, но за остальные призовые места и в борьбе за выживание, еще не все ясно. Приятно смотреть, поскольку велика непредсказуемость.
– В 27-м туре без сомнения, центральным матчем тура будет поединок между ЛНЗ и «Динамо». Для киевлян это последний шанс зацепиться за медали?
– Финиш сезона покажет (улыбается). Вы же видите, как нестабильно в последних играх выглядел ЛНЗ. «Динамо» проиграло в прошлом туре «Шахтеру», тем не менее, киевляне выглядели очень даже неплохо.
– Насколько сильно в нынешнем чемпионате вас удивили черкащане?
– Меня порадовало, что подопечные Виталия Пономарева не считалась с сильными соперниками. В их активе есть победы над «Шахтером», «Полесьем», тем же «Динамо», однако стабильности в игре не хватает. Свидетельством этому четыре последних матча, в которых команда трижды сыграла вничью и один раз проиграла.
– Действительно, ЛНЗ долгое время претендовал на первое место, но в случае неудачи в игре с «Динамо» может и вовсе остаться без медалей. Такой вариант реален?
– Трудно сказать. Когда часто выигрываешь, чувствуешь психологический подъем, но случается осечка, потом еще одна, плюс давление со стороны соперников, прессы, вот и получается, что можно заскочить в яму. Поединок с «Динамо» покажет, чего хочет или может черкасская команда.
– Какой, на ваш взгляд, будет эта игра?
– Мне кажется, что поединок будет интересным, интригующим. Предположу, что соперники поначалу будут осторожничать, особенно ЛНЗ. Хозяева попытаются найти свой шанс в контригре.
Если речь идет о том, чтобы команда Виталия Пономарева попала в тройку, то их ничья устроит. Не станет трагедией и поражение, так как в этом случае запас перед киевлянами будет в три очка. А вот «Динамо» действительно, никакой другой результат кроме победы не устроит. Тем не менее, я сделаю прогноз на ничью. Счет? 1:1.
– То есть, для себя тройку призеров вы уже определили?
– Это я дал прогноз на конкретный поединок, но впереди еще будет три тура. Хотя, если быть откровенным, то турнирный расклад в первой тройке мне видится таким. Первое место займет «Шахтер». В этом, наверное, никто не сомневается, а вторым, если ЛНЗ оступится в матче «Динамо», окажется «Полесье». При таком варианте бронзовые медали завоюют черкащане.
– Опускаясь вниз по турнирной таблице, повышенный интерес вызывает лобовой матч в Киеве между «Оболонью» и «Эпицентром». Победитель обеспечит себе место в УПЛ на будущий сезон?
– Я бы не спешил с выводами. Все конкуренты, которые ведут борьбу, чтобы не попасть в зону переходных матчей, приблизительно одного уровня. Каждый может, как выиграть, так и оступиться. Конечно, выигрыш «Оболони» или «Эпицентра» приблизит эти коллективы к решению задачи. Однако мы ведь не знаем, и как «Кудровка» сыграет с «Колосом»…
– Правильным ли было решение президента «Кудровки» уволить за четыре тура до финиша главного тренера, когда команда, мягко говоря, находится не в самом лучшем положении?
– Не знаю, это виднее руководству. В тоже время я не могу сказать, что «Кудровка» была слаба. Мне, в принципе, нравилось, как играла команда, они всегда бились до конца.
– «Полтава» может официально оформить вылет из УПЛ, если уступит «Шахтеру», а «Рух» не проиграет «Вересу».
– Не знаю на счет «Руха», но то, что «Шахтер» выиграет и официально оформит чемпионство, в этом я практически не сомневаюсь. О каком спасении для «Полтавы» можно говорить, если после предстоящего матча им предстоит сыграть с ЛНЗ, «Динамо» и «Эпицентром».
– А «Александрия»?
– А что «Александрия»? Ей в ближайших двух турах необходимо взять как минимум четыре очка, при этом ждать двух поражений от «Руха», и в 29-м туре выходить на очный матч против конкурента с твердым намерением победить больше, чем 1:0, чтобы иметь преимущество по личным встречам. Реален ли такой расклад, возможно, узнаем уже в ближайший уик-энд (улыбается).
УПЛ. 27-й тур
08.05.26
«Кривбасс» – «Карпаты» – 13:30
«Колос» – «Кудровка» – 15:30
«Полесье» – «Александрия» – 18:00
09.05.26
«Рух» – «Верес» – 13:00
ЛНЗ – «Динамо» – 15:30
«Заря» – «Металлист 1925» – 18:00
«Оболонь» – «Эпицентр» – 18:00
10.05.26
«Полтава» – «Шахтер» – 15:30
Турнирная таблица УПЛ-2025/26 после 26-го тура
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Шахтер Донецк
|26
|19
|6
|1
|61 - 17
|10.05.26 15:30 Полтава - Шахтер Донецк03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк
|63
|2
|ЛНЗ
|26
|16
|5
|5
|36 - 16
|09.05.26 15:30 ЛНЗ - Динамо Киев02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 192518.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ
|53
|3
|Полесье
|26
|16
|4
|6
|45 - 17
|08.05.26 18:00 Полесье - Александрия03.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье10.04.26 Полтава 0:4 Полесье05.04.26 Полесье 1:1 Верес
|52
|4
|Динамо Киев
|26
|14
|5
|7
|59 - 33
|09.05.26 15:30 ЛНЗ - Динамо Киев03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов
|47
|5
|Металлист 1925
|26
|12
|9
|5
|31 - 15
|09.05.26 18:00 Заря - Металлист 192503.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 192518.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев
|45
|6
|Колос Ковалевка
|26
|11
|10
|5
|27 - 21
|08.05.26 15:30 Колос Ковалевка - Кудровка02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава18.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 1925
|43
|7
|Кривбасс
|26
|11
|8
|7
|46 - 41
|08.05.26 13:00 Кривбасс - Карпаты Львов01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ
|41
|8
|Заря
|26
|10
|8
|8
|37 - 33
|09.05.26 18:00 Заря - Металлист 192504.05.26 Рух Львов 1:2 Заря27.04.26 Заря 2:0 Верес23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр
|38
|9
|Карпаты Львов
|26
|9
|10
|7
|35 - 26
|08.05.26 13:00 Кривбасс - Карпаты Львов02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов
|37
|10
|Верес
|26
|7
|9
|10
|25 - 34
|09.05.26 13:00 Рух Львов - Верес02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр27.04.26 Заря 2:0 Верес20.04.26 Александрия 0:3 Верес15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес11.04.26 Верес 2:0 Оболонь
|30
|11
|Оболонь
|26
|6
|9
|11
|23 - 43
|09.05.26 18:00 Оболонь - Эпицентр03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава11.04.26 Верес 2:0 Оболонь05.04.26 Оболонь 3:3 Заря
|27
|12
|Эпицентр
|26
|7
|5
|14
|30 - 40
|09.05.26 18:00 Оболонь - Эпицентр02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка
|26
|13
|Кудровка
|26
|5
|7
|14
|27 - 43
|08.05.26 15:30 Колос Ковалевка - Кудровка03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк18.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка
|22
|14
|Рух Львов
|26
|6
|2
|18
|18 - 44
|09.05.26 13:00 Рух Львов - Верес04.05.26 Рух Львов 1:2 Заря25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов
|20
|15
|Александрия
|26
|2
|7
|17
|18 - 52
|08.05.26 18:00 Полесье - Александрия02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия20.04.26 Александрия 0:3 Верес11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия03.04.26 Полтава 3:3 Александрия
|13
|16
|Полтава
|26
|2
|6
|18
|23 - 66
|10.05.26 15:30 Полтава - Шахтер Донецк01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава10.04.26 Полтава 0:4 Полесье03.04.26 Полтава 3:3 Александрия
|12
