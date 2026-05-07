«Матч с Динамо покажет, чего хочет ЛНЗ». Ткаченко – о предстоящем туре УПЛ

Сегодня, 7 мая «Шахтер» проведет ответный полуфинальный матч Лиги конференций против «Кристал Пэлас». А уже завтра в украинской Премьер-лиге стартует 27-й тур. И интересно, что на финише чемпионата интрига живет практически на всех стратегически важных этажах турнирной таблицы. Об этой борьбе сайт Sport.ua эксклюзивно поговорил с бывшим полузащитником сборной Украины Сергеем Ткаченко.

– Сергей, в целом наш чемпионат становится лучше, чем, к примеру, несколько лет назад?

– На данном этапе, учитывая, что в стране идет война, чемпионат мне нравится. Понятно, что по многим причинам уровень упал, но он потихоньку все поднимается. И я уже не говорю об интриге, которая до последнего тура была в прошлом сезоне, так и сейчас. Да, «Шахтер» в борьбе за чемпионство оторвался от преследователей, но за остальные призовые места и в борьбе за выживание, еще не все ясно. Приятно смотреть, поскольку велика непредсказуемость.

– В 27-м туре без сомнения, центральным матчем тура будет поединок между ЛНЗ и «Динамо». Для киевлян это последний шанс зацепиться за медали?

– Финиш сезона покажет (улыбается). Вы же видите, как нестабильно в последних играх выглядел ЛНЗ. «Динамо» проиграло в прошлом туре «Шахтеру», тем не менее, киевляне выглядели очень даже неплохо.

– Насколько сильно в нынешнем чемпионате вас удивили черкащане?

– Меня порадовало, что подопечные Виталия Пономарева не считалась с сильными соперниками. В их активе есть победы над «Шахтером», «Полесьем», тем же «Динамо», однако стабильности в игре не хватает. Свидетельством этому четыре последних матча, в которых команда трижды сыграла вничью и один раз проиграла.

– Действительно, ЛНЗ долгое время претендовал на первое место, но в случае неудачи в игре с «Динамо» может и вовсе остаться без медалей. Такой вариант реален?

– Трудно сказать. Когда часто выигрываешь, чувствуешь психологический подъем, но случается осечка, потом еще одна, плюс давление со стороны соперников, прессы, вот и получается, что можно заскочить в яму. Поединок с «Динамо» покажет, чего хочет или может черкасская команда.

– Какой, на ваш взгляд, будет эта игра?

– Мне кажется, что поединок будет интересным, интригующим. Предположу, что соперники поначалу будут осторожничать, особенно ЛНЗ. Хозяева попытаются найти свой шанс в контригре.

Если речь идет о том, чтобы команда Виталия Пономарева попала в тройку, то их ничья устроит. Не станет трагедией и поражение, так как в этом случае запас перед киевлянами будет в три очка. А вот «Динамо» действительно, никакой другой результат кроме победы не устроит. Тем не менее, я сделаю прогноз на ничью. Счет? 1:1.

– То есть, для себя тройку призеров вы уже определили?

– Это я дал прогноз на конкретный поединок, но впереди еще будет три тура. Хотя, если быть откровенным, то турнирный расклад в первой тройке мне видится таким. Первое место займет «Шахтер». В этом, наверное, никто не сомневается, а вторым, если ЛНЗ оступится в матче «Динамо», окажется «Полесье». При таком варианте бронзовые медали завоюют черкащане.

– Опускаясь вниз по турнирной таблице, повышенный интерес вызывает лобовой матч в Киеве между «Оболонью» и «Эпицентром». Победитель обеспечит себе место в УПЛ на будущий сезон?

– Я бы не спешил с выводами. Все конкуренты, которые ведут борьбу, чтобы не попасть в зону переходных матчей, приблизительно одного уровня. Каждый может, как выиграть, так и оступиться. Конечно, выигрыш «Оболони» или «Эпицентра» приблизит эти коллективы к решению задачи. Однако мы ведь не знаем, и как «Кудровка» сыграет с «Колосом»…

– Правильным ли было решение президента «Кудровки» уволить за четыре тура до финиша главного тренера, когда команда, мягко говоря, находится не в самом лучшем положении?

– Не знаю, это виднее руководству. В тоже время я не могу сказать, что «Кудровка» была слаба. Мне, в принципе, нравилось, как играла команда, они всегда бились до конца.

– «Полтава» может официально оформить вылет из УПЛ, если уступит «Шахтеру», а «Рух» не проиграет «Вересу».

– Не знаю на счет «Руха», но то, что «Шахтер» выиграет и официально оформит чемпионство, в этом я практически не сомневаюсь. О каком спасении для «Полтавы» можно говорить, если после предстоящего матча им предстоит сыграть с ЛНЗ, «Динамо» и «Эпицентром».

– А «Александрия»?

– А что «Александрия»? Ей в ближайших двух турах необходимо взять как минимум четыре очка, при этом ждать двух поражений от «Руха», и в 29-м туре выходить на очный матч против конкурента с твердым намерением победить больше, чем 1:0, чтобы иметь преимущество по личным встречам. Реален ли такой расклад, возможно, узнаем уже в ближайший уик-энд (улыбается).

08.05.26

«Кривбасс» – «Карпаты» – 13:30

«Колос» – «Кудровка» – 15:30

«Полесье» – «Александрия» – 18:00

09.05.26

«Рух» – «Верес» – 13:00

ЛНЗ – «Динамо» – 15:30

«Заря» – «Металлист 1925» – 18:00

«Оболонь» – «Эпицентр» – 18:00

10.05.26

«Полтава» – «Шахтер» – 15:30

