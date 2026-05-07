Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Матч с Динамо покажет, чего хочет ЛНЗ». Ткаченко – о предстоящем туре УПЛ
Украина. Премьер лига
07 мая 2026, 17:53 | Обновлено 07 мая 2026, 17:55
529
9

«Матч с Динамо покажет, чего хочет ЛНЗ». Ткаченко – о предстоящем туре УПЛ

Бывший полузащитник сборной Украины уже определил итоговые места для некоторых команд

07 мая 2026, 17:53 | Обновлено 07 мая 2026, 17:55
529
9 Comments
«Матч с Динамо покажет, чего хочет ЛНЗ». Ткаченко – о предстоящем туре УПЛ
Динамо. Динамо – ЛНЗ

Сегодня, 7 мая «Шахтер» проведет ответный полуфинальный матч Лиги конференций против «Кристал Пэлас». А уже завтра в украинской Премьер-лиге стартует 27-й тур. И интересно, что на финише чемпионата интрига живет практически на всех стратегически важных этажах турнирной таблицы. Об этой борьбе сайт Sport.ua эксклюзивно поговорил с бывшим полузащитником сборной Украины Сергеем Ткаченко.

– Сергей, в целом наш чемпионат становится лучше, чем, к примеру, несколько лет назад?
– На данном этапе, учитывая, что в стране идет война, чемпионат мне нравится. Понятно, что по многим причинам уровень упал, но он потихоньку все поднимается. И я уже не говорю об интриге, которая до последнего тура была в прошлом сезоне, так и сейчас. Да, «Шахтер» в борьбе за чемпионство оторвался от преследователей, но за остальные призовые места и в борьбе за выживание, еще не все ясно. Приятно смотреть, поскольку велика непредсказуемость.

– В 27-м туре без сомнения, центральным матчем тура будет поединок между ЛНЗ и «Динамо». Для киевлян это последний шанс зацепиться за медали?
– Финиш сезона покажет (улыбается). Вы же видите, как нестабильно в последних играх выглядел ЛНЗ. «Динамо» проиграло в прошлом туре «Шахтеру», тем не менее, киевляне выглядели очень даже неплохо.

– Насколько сильно в нынешнем чемпионате вас удивили черкащане?
– Меня порадовало, что подопечные Виталия Пономарева не считалась с сильными соперниками. В их активе есть победы над «Шахтером», «Полесьем», тем же «Динамо», однако стабильности в игре не хватает. Свидетельством этому четыре последних матча, в которых команда трижды сыграла вничью и один раз проиграла.

ЛНЗ. ЛНЗ – Шахтер

– Действительно, ЛНЗ долгое время претендовал на первое место, но в случае неудачи в игре с «Динамо» может и вовсе остаться без медалей. Такой вариант реален?
– Трудно сказать. Когда часто выигрываешь, чувствуешь психологический подъем, но случается осечка, потом еще одна, плюс давление со стороны соперников, прессы, вот и получается, что можно заскочить в яму. Поединок с «Динамо» покажет, чего хочет или может черкасская команда.

– Какой, на ваш взгляд, будет эта игра?
– Мне кажется, что поединок будет интересным, интригующим. Предположу, что соперники поначалу будут осторожничать, особенно ЛНЗ. Хозяева попытаются найти свой шанс в контригре.

Если речь идет о том, чтобы команда Виталия Пономарева попала в тройку, то их ничья устроит. Не станет трагедией и поражение, так как в этом случае запас перед киевлянами будет в три очка. А вот «Динамо» действительно, никакой другой результат кроме победы не устроит. Тем не менее, я сделаю прогноз на ничью. Счет? 1:1.

– То есть, для себя тройку призеров вы уже определили?
– Это я дал прогноз на конкретный поединок, но впереди еще будет три тура. Хотя, если быть откровенным, то турнирный расклад в первой тройке мне видится таким. Первое место займет «Шахтер». В этом, наверное, никто не сомневается, а вторым, если ЛНЗ оступится в матче «Динамо», окажется «Полесье». При таком варианте бронзовые медали завоюют черкащане.

Эпицентр. Эпицентр – Оболонь

– Опускаясь вниз по турнирной таблице, повышенный интерес вызывает лобовой матч в Киеве между «Оболонью» и «Эпицентром». Победитель обеспечит себе место в УПЛ на будущий сезон?
– Я бы не спешил с выводами. Все конкуренты, которые ведут борьбу, чтобы не попасть в зону переходных матчей, приблизительно одного уровня. Каждый может, как выиграть, так и оступиться. Конечно, выигрыш «Оболони» или «Эпицентра» приблизит эти коллективы к решению задачи. Однако мы ведь не знаем, и как «Кудровка» сыграет с «Колосом»…

– Правильным ли было решение президента «Кудровки» уволить за четыре тура до финиша главного тренера, когда команда, мягко говоря, находится не в самом лучшем положении?
– Не знаю, это виднее руководству. В тоже время я не могу сказать, что «Кудровка» была слаба. Мне, в принципе, нравилось, как играла команда, они всегда бились до конца.

УПЛ. Шахтер – Полтава

– «Полтава» может официально оформить вылет из УПЛ, если уступит «Шахтеру», а «Рух» не проиграет «Вересу».
– Не знаю на счет «Руха», но то, что «Шахтер» выиграет и официально оформит чемпионство, в этом я практически не сомневаюсь. О каком спасении для «Полтавы» можно говорить, если после предстоящего матча им предстоит сыграть с ЛНЗ, «Динамо» и «Эпицентром».

– А «Александрия»?
– А что «Александрия»? Ей в ближайших двух турах необходимо взять как минимум четыре очка, при этом ждать двух поражений от «Руха», и в 29-м туре выходить на очный матч против конкурента с твердым намерением победить больше, чем 1:0, чтобы иметь преимущество по личным встречам. Реален ли такой расклад, возможно, узнаем уже в ближайший уик-энд (улыбается).

УПЛ. 27-й тур

08.05.26

«Кривбасс» – «Карпаты» – 13:30

«Колос» – «Кудровка» – 15:30

«Полесье» – «Александрия» – 18:00

09.05.26

«Рух» – «Верес» – 13:00

ЛНЗ – «Динамо» – 15:30

«Заря» – «Металлист 1925» – 18:00

«Оболонь» – «Эпицентр» – 18:00

10.05.26

«Полтава» – «Шахтер» – 15:30

Турнирная таблица УПЛ-2025/26 после 26-го тура

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Шахтер Донецк 26 19 6 1 61 - 17 10.05.26 15:30 Полтава - Шахтер Донецк03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк 63
2 ЛНЗ 26 16 5 5 36 - 16 09.05.26 15:30 ЛНЗ - Динамо Киев02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 192518.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ 53
3 Полесье 26 16 4 6 45 - 17 08.05.26 18:00 Полесье - Александрия03.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье10.04.26 Полтава 0:4 Полесье05.04.26 Полесье 1:1 Верес 52
4 Динамо Киев 26 14 5 7 59 - 33 09.05.26 15:30 ЛНЗ - Динамо Киев03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов 47
5 Металлист 1925 26 12 9 5 31 - 15 09.05.26 18:00 Заря - Металлист 192503.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 192518.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев 45
6 Колос Ковалевка 26 11 10 5 27 - 21 08.05.26 15:30 Колос Ковалевка - Кудровка02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава18.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 1925 43
7 Кривбасс 26 11 8 7 46 - 41 08.05.26 13:00 Кривбасс - Карпаты Львов01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ 41
8 Заря 26 10 8 8 37 - 33 09.05.26 18:00 Заря - Металлист 192504.05.26 Рух Львов 1:2 Заря27.04.26 Заря 2:0 Верес23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр 38
9 Карпаты Львов 26 9 10 7 35 - 26 08.05.26 13:00 Кривбасс - Карпаты Львов02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов 37
10 Верес 26 7 9 10 25 - 34 09.05.26 13:00 Рух Львов - Верес02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр27.04.26 Заря 2:0 Верес20.04.26 Александрия 0:3 Верес15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес11.04.26 Верес 2:0 Оболонь 30
11 Оболонь 26 6 9 11 23 - 43 09.05.26 18:00 Оболонь - Эпицентр03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава11.04.26 Верес 2:0 Оболонь05.04.26 Оболонь 3:3 Заря 27
12 Эпицентр 26 7 5 14 30 - 40 09.05.26 18:00 Оболонь - Эпицентр02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка 26
13 Кудровка 26 5 7 14 27 - 43 08.05.26 15:30 Колос Ковалевка - Кудровка03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк18.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка 22
14 Рух Львов 26 6 2 18 18 - 44 09.05.26 13:00 Рух Львов - Верес04.05.26 Рух Львов 1:2 Заря25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов 20
15 Александрия 26 2 7 17 18 - 52 08.05.26 18:00 Полесье - Александрия02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия20.04.26 Александрия 0:3 Верес11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия03.04.26 Полтава 3:3 Александрия 13
16 Полтава 26 2 6 18 23 - 66 10.05.26 15:30 Полтава - Шахтер Донецк01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава10.04.26 Полтава 0:4 Полесье03.04.26 Полтава 3:3 Александрия 12
Полная таблица

По теме:
Иван ШАРИЙ: «Шахтеру стоит подумать о том, как наладить защиту»
Известный скаут рассказал, что освоился в футболе благодаря Луческу
Александр КУЧЕР: «Шахтеру уже нечего терять. Это может изменить все»
Сергей Ткаченко Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк ЛНЗ Черкассы Полесье Житомир Динамо Киев Виталий Пономарев Эпицентр Каменец-Подольский Оболонь Киев Александрия Полтава Кудровка Колос Ковалевка Рух Львов статьи Мнение эксперта эксклюзив Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф Сабо откровенно высказался о предстоящей игре Шахтера с Кристал Пэлас
Футбол | 07 мая 2026, 10:07 27
Йожеф Сабо откровенно высказался о предстоящей игре Шахтера с Кристал Пэлас
Йожеф Сабо откровенно высказался о предстоящей игре Шахтера с Кристал Пэлас

Авторитетный специалист не верит в итоговую победу украинской команды

Кристал Пэлас – Шахтер. Прогноз и анонс на матч полуфинала Лиги конференций
Футбол | 07 мая 2026, 15:00 49
Кристал Пэлас – Шахтер. Прогноз и анонс на матч полуфинала Лиги конференций
Кристал Пэлас – Шахтер. Прогноз и анонс на матч полуфинала Лиги конференций

Постараться взять реванш или хотя бы хлопнуть дверью

Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ
Футбол | 07.05.2026, 09:12
Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ
Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ
Мбаппе на 99,9% выиграл Золотую бутсу
Футбол | 07.05.2026, 18:11
Мбаппе на 99,9% выиграл Золотую бутсу
Мбаппе на 99,9% выиграл Золотую бутсу
Игроки сборной Украины довольны выбором главного тренера
Футбол | 07.05.2026, 07:55
Игроки сборной Украины довольны выбором главного тренера
Игроки сборной Украины довольны выбором главного тренера
Комментарии 9
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Серебра 
Ответить
+13
ЛНЗ хочет отодрать дырявых по самые помидоры! И так оно и будет!
Ответить
+1
Хоче розтягнути і без того містку дірочку діряву і зробить це 
Ответить
+1
Щурячі іржаві дирки тут як тут!
Ответить
-1
Показать Скрыть 3 ответа
Вперед Черкаси !
Ответить
-3
Лузери києвські знову програють.
Ответить
-3
Популярные новости
Маркевич раскрыл причину, по которой он не возглавит сборную Украины
Маркевич раскрыл причину, по которой он не возглавит сборную Украины
06.05.2026, 08:38 12
Футбол
Бавария – ПСЖ – 1:1. Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов. Видео голов
Бавария – ПСЖ – 1:1. Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов. Видео голов
07.05.2026, 00:42
Футбол
Рико Верховен намеренно поставил себя в сложное положение
Рико Верховен намеренно поставил себя в сложное положение
07.05.2026, 06:02
Бокс
Турки Аль-Шейх предложил безумный бой непобедимой звезде бокса
Турки Аль-Шейх предложил безумный бой непобедимой звезде бокса
05.05.2026, 21:28
Бокс
Суркис и Ярмоленко – договорились. Принято решение относительно легенды
Суркис и Ярмоленко – договорились. Принято решение относительно легенды
07.05.2026, 07:38 12
Футбол
Звезду Баварии обвиняют в высокомерии и равнодушии. Но ему плевать
Звезду Баварии обвиняют в высокомерии и равнодушии. Но ему плевать
06.05.2026, 16:30 12
Футбол
Йожеф САБО: «Таких тренеров в сборную Украины брать не нужно»
Йожеф САБО: «Таких тренеров в сборную Украины брать не нужно»
06.05.2026, 08:42 6
Футбол
В УАФ отказались от иностранного тренера из-за его требований
В УАФ отказались от иностранного тренера из-за его требований
06.05.2026, 08:11 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем