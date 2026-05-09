Экс-тренер сборных Украины: «Этот Шахтер не умеет играть вторым номером»

Бывший вратарь киевского «Динамо» Владимир Цыткин, который затем тренировал сборные Украины всех возрастов, в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, что его больше всего интересовало в полуфинальном ответном матче Лиги конференций «Кристал Пэлас» – «Шахтер», в котором верх взяли лондонцы – 2:1.

«Прежде всего, интересовало, какие выводы сделали «горняки» после поражения в первом поединке в Кракове – 1:3, где так и не нашли весомых аргументов против контратакующего стиля английского клуба. К сожалению, приходится констатировать, что дончане плохо поработали над исправлением допущенных ошибок, наступив на те же грабли. Подопечные Арды Турана снова оказались не готовы пробить насыщенный низкий блок хозяев».

– На ваш взгляд, какие коррективы стоило внести «горнякам» в ответном матче в Лондоне?

– Отказаться от монотонного катания мяча, как на своей половине поля, так и у владений соперника. Все делать гораздо быстрее, чтобы хозяева не успевали перекрывать свободные зоны. Поскольку дончане провели лишь несколько стремительных атак, то не удивительно, что не создали каких-либо серьезных проблем визави.

Когда же стало понятно, что с командной скоростью у «Шахтера» не все в порядке, нужно было постараться добиться перелома, взяв на вооружение контрвыпады. Но создалось впечатление, что нынешнее поколение «горняков» банально не умеет играть вторым номером. Вот почему лондонцы ничего не придумывали, а ждали ошибок гостей в средней зоне и усложняли им жизнь длинными передачами за спины защитников.

– Следует признать, что такой нехитрый тактический план себя полностью оправдал.

– А иначе и не могло быть, потому что защитники гостей высоко располагаясь, часто допускали позиционные промахи, к тому же, проигрывали хозяевам в мобильности и поэтому тушить «пожары» было довольно сложно. Особенно тяжело было стоперу Валерию Бондарю, который сыграл еще хуже, чем неделю назад в Кракове. Это не может не беспокоить, ведь вскоре дончанам стартовать в Лиге чемпионов и нужно оперативно позаботиться об укреплении центра обороны.

Тем не менее, в одном компоненте «горняки» таки превзошли хозяев. Имею в виду шикарный гол, автором которого стал Эгиналду, продемонстрировав высокое индивидуальное мастерство.

– Кроме центральных защитников, какие еще позиции требуют усиления?

– Опорная зона полузащиты. Да и вообще «Шахтер» должен действовать разнообразнее. В конце концов и клубное руководство не скрывает, что нужно укреплять состав. Хотя, конечно, чтобы дать исчерпывающий ответ, следует учитывать пожелания Арды Турана, а вдруг он решит вводить какие-то другие тактические схемы?

Но однозначно, что у турецкого специалиста еще непочатый край работы. Потому что «Шахтер» не производит впечатление непобедимой команды даже на внутренней арене.

