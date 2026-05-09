  4. Экс-тренер сборных Украины: «Этот Шахтер не умеет играть вторым номером»
09 мая 2026, 12:11 | Обновлено 09 мая 2026, 13:02
Владимир Цыткин считает, что «горняки» с «Кристал Пэлас» наступили на те же грабли

Бывший вратарь киевского «Динамо» Владимир Цыткин, который затем тренировал сборные Украины всех возрастов, в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, что его больше всего интересовало в полуфинальном ответном матче Лиги конференций «Кристал Пэлас» – «Шахтер», в котором верх взяли лондонцы – 2:1.

«Прежде всего, интересовало, какие выводы сделали «горняки» после поражения в первом поединке в Кракове – 1:3, где так и не нашли весомых аргументов против контратакующего стиля английского клуба. К сожалению, приходится констатировать, что дончане плохо поработали над исправлением допущенных ошибок, наступив на те же грабли. Подопечные Арды Турана снова оказались не готовы пробить насыщенный низкий блок хозяев».

– На ваш взгляд, какие коррективы стоило внести «горнякам» в ответном матче в Лондоне?

– Отказаться от монотонного катания мяча, как на своей половине поля, так и у владений соперника. Все делать гораздо быстрее, чтобы хозяева не успевали перекрывать свободные зоны. Поскольку дончане провели лишь несколько стремительных атак, то не удивительно, что не создали каких-либо серьезных проблем визави.

Когда же стало понятно, что с командной скоростью у «Шахтера» не все в порядке, нужно было постараться добиться перелома, взяв на вооружение контрвыпады. Но создалось впечатление, что нынешнее поколение «горняков» банально не умеет играть вторым номером. Вот почему лондонцы ничего не придумывали, а ждали ошибок гостей в средней зоне и усложняли им жизнь длинными передачами за спины защитников.

– Следует признать, что такой нехитрый тактический план себя полностью оправдал.

– А иначе и не могло быть, потому что защитники гостей высоко располагаясь, часто допускали позиционные промахи, к тому же, проигрывали хозяевам в мобильности и поэтому тушить «пожары» было довольно сложно. Особенно тяжело было стоперу Валерию Бондарю, который сыграл еще хуже, чем неделю назад в Кракове. Это не может не беспокоить, ведь вскоре дончанам стартовать в Лиге чемпионов и нужно оперативно позаботиться об укреплении центра обороны.

Тем не менее, в одном компоненте «горняки» таки превзошли хозяев. Имею в виду шикарный гол, автором которого стал Эгиналду, продемонстрировав высокое индивидуальное мастерство.

– Кроме центральных защитников, какие еще позиции требуют усиления?

– Опорная зона полузащиты. Да и вообще «Шахтер» должен действовать разнообразнее. В конце концов и клубное руководство не скрывает, что нужно укреплять состав. Хотя, конечно, чтобы дать исчерпывающий ответ, следует учитывать пожелания Арды Турана, а вдруг он решит вводить какие-то другие тактические схемы?

Но однозначно, что у турецкого специалиста еще непочатый край работы. Потому что «Шахтер» не производит впечатление непобедимой команды даже на внутренней арене.

Ранее Пеп Гвардиола отреагировал на вылет «Шахтера» из Лиги конференций.

Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
