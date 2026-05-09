Гвардиола отреагировал на вылет Шахтера из Лиги конференций: «Это здорово»
Пеп Гвардиола поздравил Кристал Пелас
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поздравил «Кристал Пэлас» с выходом в финал Лиги конференций после победы над донецким «Шахтером» в полуфинале турнира.
«Кристал Пэлас» с Оливером Гласнером – это действительно здорово для английского футбола, что три английских клуба сыграют в трех финалах. Это действительно очень хорошо», – сказал Пеп.
Донецкий «Шахтер» вылетел из Лиги конференций, проиграв «Кристал Пэлас». В финале подопечные Оливера Гласнера встретятся с испанским «Райо Вальекано».
