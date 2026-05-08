Арда ТУРАН о сезоне в еврокубках: «Шахтер вернется. И будет сильнее»
Наставник поблагодарил игроков
Наставник Шахтера Арда Туран для клубного канала оценил поражение от Кристал Пэлас и вылет в полуфинале Лиги конференций.
«Мне очень жаль. Сыграли с командой, которая выходит в финал. Так бывает. На этом стадионе сложно играть. Я горжусь игроками, которые вкладывают сердце в свою работу. Но если нас победили, то нужно поздравить оппонента. Мы были ближе к цели, чем кажется, но не сдадимся, а вернемся более сильными».
«Игроки делали все, что могли. Я сам далекий от идеала и делаю ошибки. А теперь мы хотим вернуться к матчам УПЛ, уже ждем чемпионат Украины», – сказал Туран.
Шахтер близок к тому, чтобы в новом сезоне играть в Лиге чемпионов – в квалификации или сразу основном раунде.
🧡 Коментар @ArdaTuran після матчу в Лондоні.— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 8, 2026
🎙 «Ми працюватимемо краще і повернемося знову» 🙌#Shakhtar #UECL #КрісталПелесШахтар pic.twitter.com/miCNAPqD8C
