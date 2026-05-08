Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арда ТУРАН о сезоне в еврокубках: «Шахтер вернется. И будет сильнее»
Лига конференций
08 мая 2026, 15:36 | Обновлено 08 мая 2026, 15:45
123
0

Арда ТУРАН о сезоне в еврокубках: «Шахтер вернется. И будет сильнее»

Наставник поблагодарил игроков

08 мая 2026, 15:36 | Обновлено 08 мая 2026, 15:45
123
0
Арда ТУРАН о сезоне в еврокубках: «Шахтер вернется. И будет сильнее»
ФК Шахтер. Арда Туран

Наставник Шахтера Арда Туран для клубного канала оценил поражение от Кристал Пэлас и вылет в полуфинале Лиги конференций.

«Мне очень жаль. Сыграли с командой, которая выходит в финал. Так бывает. На этом стадионе сложно играть. Я горжусь игроками, которые вкладывают сердце в свою работу. Но если нас победили, то нужно поздравить оппонента. Мы были ближе к цели, чем кажется, но не сдадимся, а вернемся более сильными».

«Игроки делали все, что могли. Я сам далекий от идеала и делаю ошибки. А теперь мы хотим вернуться к матчам УПЛ, уже ждем чемпионат Украины», – сказал Туран.

Шахтер близок к тому, чтобы в новом сезоне играть в Лиге чемпионов – в квалификации или сразу основном раунде.

По теме:
Колос – Кудровка. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Колос – Кудровка. Текстовая трансляция матча
Экс-игрок Шахтера: «Сколько украинцев вышло в старте на Кристал Пэлас?»
Арда Туран Шахтер Донецк Лига конференций Украинская Премьер-лига Кристал Пэлас - Шахтер
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Реал объявил решение после драки Вальверде и Тчуамени
Футбол | 08 мая 2026, 07:07 6
ОФИЦИАЛЬНО. Реал объявил решение после драки Вальверде и Тчуамени
ОФИЦИАЛЬНО. Реал объявил решение после драки Вальверде и Тчуамени

Клуб накажет обоих игроков

Динамо ведет переговоры по лидеру клуба УПЛ. Известна сумма отступных
Футбол | 08 мая 2026, 11:56 8
Динамо ведет переговоры по лидеру клуба УПЛ. Известна сумма отступных
Динамо ведет переговоры по лидеру клуба УПЛ. Известна сумма отступных

Бабукарр Фаал может продолжить карьеру в киевское клубе

Таблица коэффициентов. Украина – 23-я, Испания получила 5-ю путевку в ЛЧ
Футбол | 08.05.2026, 09:23
Таблица коэффициентов. Украина – 23-я, Испания получила 5-ю путевку в ЛЧ
Таблица коэффициентов. Украина – 23-я, Испания получила 5-ю путевку в ЛЧ
В Шахтере объяснили поражение от Кристал Пэлас и вылет из Лиги конференций
Футбол | 08.05.2026, 14:57
В Шахтере объяснили поражение от Кристал Пэлас и вылет из Лиги конференций
В Шахтере объяснили поражение от Кристал Пэлас и вылет из Лиги конференций
Екатерина УСИК: «Я его бросила и все, мне было очень тяжело»
Бокс | 08.05.2026, 08:26
Екатерина УСИК: «Я его бросила и все, мне было очень тяжело»
Екатерина УСИК: «Я его бросила и все, мне было очень тяжело»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Олейникова прошла 18-ю ракетку и сыграет в 1/16 финала супертурнира в Риме
Олейникова прошла 18-ю ракетку и сыграет в 1/16 финала супертурнира в Риме
07.05.2026, 17:10 9
Теннис
Костюк выступила с официальным заявлением, заговорив о ВСУ
Костюк выступила с официальным заявлением, заговорив о ВСУ
07.05.2026, 08:36 5
Теннис
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
06.05.2026, 09:22 10
Футбол
Полесье решило приобрести лучшего вратаря чемпионата Украины
Полесье решило приобрести лучшего вратаря чемпионата Украины
07.05.2026, 08:28 5
Футбол
ЧМ по хоккею. Франция потеряла очки, результат в пользу сборной Украины
ЧМ по хоккею. Франция потеряла очки, результат в пользу сборной Украины
07.05.2026, 16:45 14
Хоккей
Решение принято. Вратарь сборной Украины пакует чемоданы в Англию
Решение принято. Вратарь сборной Украины пакует чемоданы в Англию
08.05.2026, 07:52 20
Футбол
Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ
Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ
07.05.2026, 09:12 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем