Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Папа Яде открыл голевой счет Мавритании в чемпионатах Украины
Украина. Премьер лига
09 мая 2026, 09:03 |
190
0

Папа Яде открыл голевой счет Мавритании в чемпионатах Украины

В УПЛ забивали игроки 21-й страны Черного континента

09 мая 2026, 09:03 |
190
0
Папа Яде открыл голевой счет Мавритании в чемпионатах Украины
ФК Александрия. Папа Яде

В матче с «Полесьем» (1:2) голевой счет в чемпионатах Украины открыл 26-летний мавританский нападающий «Александрии» Папа Яде. Он стал игроком 68-й страны дальнего зарубежья, чьи представители забивали в УПЛ, в том числе 21-й – из Африки.

К слову, ни разу не удалось поразить ворота соперников футболистам только шести стран Черного континента, выступавших в Украине: Гвинеи-Бисау, Замбии, Сьерра-Леоне, Танзании, Уганды и ЮАР.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные голы представителей африканских стран в чемпионатах Украины

Страна

Дата

Игрок

Клуб

Соперник

Счет

Гвинея

31.08.1997

Аль-Кали СОУМА

Карпаты

Кривбасс

2:1 (д)

Нигерия

17.03.2001

Джулиус АГАХОВА

Шахтер

Карпаты

2:0 (г)

Сенегал

07.04.2001

Ассан НДИАЙ

Шахтер

Динамо

2:1 (г)

Камерун

03.06.2002

Патрик ИБАНДА

Ворскла

Металлург М

2:1 (д)

Кот-д'Ивуар

20.03.2004

Яя ТУРЕ

Металлург Д

Ильичевец

5:1 (д)

Марокко

14.06.2004

Бадр ЭЛЬ-КАДДУРИ

Динамо

Черноморец

4:2 (д)

Тунис

25.10.2004

Анис БУСАИДИ

Металлург Д

Днепр

3:3 (г)

Конго

27.11.2005

Бюрнель ОКАНА-СТАЗИ

Сталь А

Черноморец

2:2 (г)

Буркина-Фасо

19.11.2006

Аристид БАНСЕ

Металлург Д

Таврия

1:2 (д)

Зимбабве

02.08.2009

Мусавенгоси МГУНИ

Металлург Д

Закарпатье

4:1 (д)

Кабо-Верде

06.11.2010

ФАБИУ СИЛВА

Металлург З

Арсенал

2:1 (д)

Мали

26.08.2011

Драман ТРАОРЕ

Металлург Д

Александрия

3:1 (д)

Гана

31.03.2012

Дерек БОАТЕНГ

Днепр

Таврия

2:0 (г)

ДР Конго

14.07.2013

Дьемерси МБОКАНИ

Динамо

Волынь

1:1 (д)

Того

04.05.2014

Серж АКАКПО

Говерла

Волынь

6:0 (д)

Габон

03.03.2019

Гаэтан МИССИ МЕЗЮ

Арсенал

Черноморец

3:1 (г)

Алжир

03.09.2022

Янис АМАШ

Днепр-1

Верес

2:0 (д)

Нигер

25.05.2023

Даниэль СОСА

Кривбасс

Металлист

2:0 (д)

Руанда

02.12.2023

Джихад БИЗИМАНА

Кривбасс

Александрия

2:1 (д)

Гамбия

12.04.2025

Бабукар ФААЛ

Рух

Александрия

1:1 (д)

Мавритания

08.05.2026

Папа ЯДЕ

Александрия

Полесье

1:2 (г)
По теме:
Динамо потеряло шестерых молодых игроков перед матчем чемпионата Украины
ЛНЗ выступил с заявлением перед матчем против Динамо в УПЛ
Филиппов, забив Александрии, отпраздновал голевой юбилей
цифры и факты Украинская Премьер-лига Александрия Папа Ндиага Яде
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пономаренко хочет купить знаменитый клуб, в котором блистала легенда Динамо
Футбол | 09 мая 2026, 09:25 11
Пономаренко хочет купить знаменитый клуб, в котором блистала легенда Динамо
Пономаренко хочет купить знаменитый клуб, в котором блистала легенда Динамо

На украинца претендует «Боруссия»

В УАФ приняли решение после спорного гола Пономаренко в ворота Шахтера
Футбол | 09 мая 2026, 07:25 12
В УАФ приняли решение после спорного гола Пономаренко в ворота Шахтера
В УАФ приняли решение после спорного гола Пономаренко в ворота Шахтера

Риццоли считает, что Матвей забил чистый гол

Коуч ЛНЗ объяснил, за кого будет болеть в финале Кубка Украины
Футбол | 09.05.2026, 08:37
Коуч ЛНЗ объяснил, за кого будет болеть в финале Кубка Украины
Коуч ЛНЗ объяснил, за кого будет болеть в финале Кубка Украины
ЧМ по хоккею. Сборная Украины завершила турнир победой над Японией
Хоккей | 08.05.2026, 19:13
ЧМ по хоккею. Сборная Украины завершила турнир победой над Японией
ЧМ по хоккею. Сборная Украины завершила турнир победой над Японией
ФИФА сообщила, что талантливый иностранец сможет играть за сборную Украины
Футбол | 08.05.2026, 10:51
ФИФА сообщила, что талантливый иностранец сможет играть за сборную Украины
ФИФА сообщила, что талантливый иностранец сможет играть за сборную Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Игорь Суркис выступил с официальным заявлением о тренере Динамо
Игорь Суркис выступил с официальным заявлением о тренере Динамо
08.05.2026, 08:09 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Реал объявил решение после драки Вальверде и Тчуамени
ОФИЦИАЛЬНО. Реал объявил решение после драки Вальверде и Тчуамени
08.05.2026, 07:07 7
Футбол
Олейникова прошла 18-ю ракетку и сыграет в 1/16 финала супертурнира в Риме
Олейникова прошла 18-ю ракетку и сыграет в 1/16 финала супертурнира в Риме
07.05.2026, 17:10 9
Теннис
Джозеф Паркер откровенно назвал победителя боя Усик – Верховен
Джозеф Паркер откровенно назвал победителя боя Усик – Верховен
08.05.2026, 07:22
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Два украинских клуба сыграют в Лиге чемпионов 2026/27
ОФИЦИАЛЬНО. Два украинских клуба сыграют в Лиге чемпионов 2026/27
09.05.2026, 00:58 2
Футзал
Лунин получил выгодное трансферное предложение. Реал принял решение
Лунин получил выгодное трансферное предложение. Реал принял решение
08.05.2026, 07:37 8
Футбол
Невероятная сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею
Невероятная сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею
08.05.2026, 22:59 187
Хоккей
Полесье решило приобрести лучшего вратаря чемпионата Украины
Полесье решило приобрести лучшего вратаря чемпионата Украины
07.05.2026, 08:28 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем