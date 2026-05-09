Папа Яде открыл голевой счет Мавритании в чемпионатах Украины
В УПЛ забивали игроки 21-й страны Черного континента
В матче с «Полесьем» (1:2) голевой счет в чемпионатах Украины открыл 26-летний мавританский нападающий «Александрии» Папа Яде. Он стал игроком 68-й страны дальнего зарубежья, чьи представители забивали в УПЛ, в том числе 21-й – из Африки.
К слову, ни разу не удалось поразить ворота соперников футболистам только шести стран Черного континента, выступавших в Украине: Гвинеи-Бисау, Замбии, Сьерра-Леоне, Танзании, Уганды и ЮАР.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Премьерные голы представителей африканских стран в чемпионатах Украины
|
Страна
|
Дата
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
Гвинея
|
31.08.1997
|
Аль-Кали СОУМА
|
Карпаты
|
Кривбасс
|
2:1 (д)
|
Нигерия
|
17.03.2001
|
Джулиус АГАХОВА
|
Шахтер
|
Карпаты
|
2:0 (г)
|
Сенегал
|
07.04.2001
|
Ассан НДИАЙ
|
Шахтер
|
Динамо
|
2:1 (г)
|
Камерун
|
03.06.2002
|
Патрик ИБАНДА
|
Ворскла
|
Металлург М
|
2:1 (д)
|
Кот-д'Ивуар
|
20.03.2004
|
Яя ТУРЕ
|
Металлург Д
|
Ильичевец
|
5:1 (д)
|
Марокко
|
14.06.2004
|
Бадр ЭЛЬ-КАДДУРИ
|
Динамо
|
Черноморец
|
4:2 (д)
|
Тунис
|
25.10.2004
|
Анис БУСАИДИ
|
Металлург Д
|
Днепр
|
3:3 (г)
|
Конго
|
27.11.2005
|
Бюрнель ОКАНА-СТАЗИ
|
Сталь А
|
Черноморец
|
2:2 (г)
|
Буркина-Фасо
|
19.11.2006
|
Аристид БАНСЕ
|
Металлург Д
|
Таврия
|
1:2 (д)
|
Зимбабве
|
02.08.2009
|
Мусавенгоси МГУНИ
|
Металлург Д
|
Закарпатье
|
4:1 (д)
|
Кабо-Верде
|
06.11.2010
|
ФАБИУ СИЛВА
|
Металлург З
|
Арсенал
|
2:1 (д)
|
Мали
|
26.08.2011
|
Драман ТРАОРЕ
|
Металлург Д
|
Александрия
|
3:1 (д)
|
Гана
|
31.03.2012
|
Дерек БОАТЕНГ
|
Днепр
|
Таврия
|
2:0 (г)
|
ДР Конго
|
14.07.2013
|
Дьемерси МБОКАНИ
|
Динамо
|
Волынь
|
1:1 (д)
|
Того
|
04.05.2014
|
Серж АКАКПО
|
Говерла
|
Волынь
|
6:0 (д)
|
Габон
|
03.03.2019
|
Гаэтан МИССИ МЕЗЮ
|
Арсенал
|
Черноморец
|
3:1 (г)
|
Алжир
|
03.09.2022
|
Янис АМАШ
|
Днепр-1
|
Верес
|
2:0 (д)
|
Нигер
|
25.05.2023
|
Даниэль СОСА
|
Кривбасс
|
Металлист
|
2:0 (д)
|
Руанда
|
02.12.2023
|
Джихад БИЗИМАНА
|
Кривбасс
|
Александрия
|
2:1 (д)
|
Гамбия
|
12.04.2025
|
Бабукар ФААЛ
|
Рух
|
Александрия
|
1:1 (д)
|
Мавритания
|
08.05.2026
|
Папа ЯДЕ
|
Александрия
|
Полесье
|
1:2 (г)
