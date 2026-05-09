Папа Яде открыл голевой счет Мавритании в чемпионатах Украины

В матче с «Полесьем» (1:2) голевой счет в чемпионатах Украины открыл 26-летний мавританский нападающий «Александрии» Папа Яде. Он стал игроком 68-й страны дальнего зарубежья, чьи представители забивали в УПЛ, в том числе 21-й – из Африки.

К слову, ни разу не удалось поразить ворота соперников футболистам только шести стран Черного континента, выступавших в Украине: Гвинеи-Бисау, Замбии, Сьерра-Леоне, Танзании, Уганды и ЮАР.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные голы представителей африканских стран в чемпионатах Украины