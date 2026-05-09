Александра Олейникова – Линда Носкова. Прогноз на матч WTA 1000 в Риме

9 мая в третьем круге теннисного турнира в Риме между собой сыграют Алекандра Олейникова (WTA 68) и Линда Носкова (WTA 13).

Начало их встречи запланировано на 13:30 по киевскому времени.

Александра Олейникова

Для украинки многое происходит впервые в текущем сезоне: дебют на мейджорах, в Риме она выиграла первый раз на тысячниках. Прогресс в игре и результатах, теннисистка начинает привыкать к высокому уровню соперниц.

Здесь Олейникова начала с основной сетки, где уверенно разобралась с хорваткой Петрой Марчинко – 6:1, 6:3. Во втором круге удалось пройти известную Клару Таусон – 6:1, 3:1, и соперница снялась. Стоит отметить, что датчанка только вернулась после травмы, так что была не в форме, чем и удалось воспользоваться.

Украинка набирается больше уверенности, в рейтинге она поднялась на 28 позиций с начала года, а в лайве улучшила свое положение еще на пять мест. Уже сейчас Олейникова превратилась в интересного и крепкого середняка.

Линда Носкова

Чешку знают больше в мире тенниса, она входит в топ-20, ей 21 год, так что есть время для дальнейшего роста. Лучшим выступлением в этом году можно считать полуфинал престижного Индиан-Уэллс, где Носкова уступила лидеру мирового рейтинга Арине Соболенко.

Теннисистка успела провести два турнира на грунте, в обоих случаях она доходила до четвертьфиналов, где уступала украинкам: в Штутгарте – Элине Свитолиной, а в Мадриде – будущей победительнице Марте Костюк. В Риме чешка начала со второго круга, где без проблем обыграла «нейтралку» Захарову – 6:4, 6:1.

Прогноз

Теннисистки между собой никогда не играли, чешка обосновано котируется фаворитом, она выше в рейтинге и имеет большой опыт игры на топ-уровне, хоть и младше Олейниковой почти на четыре года.

Благодаря своему непривычному стилю, украинка может создать немало трудностей сильной сопернице. Есть все шансы увидеть интересный матч, по этой причине я ставлю на тотал больше 19,5 геймов за 1,72.