Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Александра Олейникова – Линда Носкова. Прогноз на матч WTA 1000 в Риме
WTA
09 мая 2026, 10:02 |
342
0

Александра Олейникова – Линда Носкова. Прогноз на матч WTA 1000 в Риме

Поединок 1/16 финала состоится 9 мая и начнется не ранее 13:30 по Киеву

09 мая 2026, 10:02 |
342
0
Александра Олейникова – Линда Носкова. Прогноз на матч WTA 1000 в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Олейникова

9 мая в третьем круге теннисного турнира в Риме между собой сыграют Алекандра Олейникова (WTA 68) и Линда Носкова (WTA 13).

Начало их встречи запланировано на 13:30 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Александра Олейникова

Для украинки многое происходит впервые в текущем сезоне: дебют на мейджорах, в Риме она выиграла первый раз на тысячниках. Прогресс в игре и результатах, теннисистка начинает привыкать к высокому уровню соперниц.

Здесь Олейникова начала с основной сетки, где уверенно разобралась с хорваткой Петрой Марчинко – 6:1, 6:3. Во втором круге удалось пройти известную Клару Таусон – 6:1, 3:1, и соперница снялась. Стоит отметить, что датчанка только вернулась после травмы, так что была не в форме, чем и удалось воспользоваться.

Украинка набирается больше уверенности, в рейтинге она поднялась на 28 позиций с начала года, а в лайве улучшила свое положение еще на пять мест. Уже сейчас Олейникова превратилась в интересного и крепкого середняка.

Линда Носкова

Чешку знают больше в мире тенниса, она входит в топ-20, ей 21 год, так что есть время для дальнейшего роста. Лучшим выступлением в этом году можно считать полуфинал престижного Индиан-Уэллс, где Носкова уступила лидеру мирового рейтинга Арине Соболенко.

Теннисистка успела провести два турнира на грунте, в обоих случаях она доходила до четвертьфиналов, где уступала украинкам: в Штутгарте – Элине Свитолиной, а в Мадриде – будущей победительнице Марте Костюк. В Риме чешка начала со второго круга, где без проблем обыграла «нейтралку» Захарову – 6:4, 6:1.

Прогноз

Теннисистки между собой никогда не играли, чешка обосновано котируется фаворитом, она выше в рейтинге и имеет большой опыт игры на топ-уровне, хоть и младше Олейниковой почти на четыре года.

Благодаря своему непривычному стилю, украинка может создать немало трудностей сильной сопернице. Есть все шансы увидеть интересный матч, по этой причине я ставлю на тотал больше 19,5 геймов за 1,72.

Прогноз Sport.ua
Александра Олейникова
09.05.2026 -
13:30
Линда Носкова
Тотал геймов больше 19.5 1.72 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Эльче – Алавес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Александра Олейникова – Линда Носкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Свитолина и Олейникова. Определены пары 1/16 финала турнира WTA 1000 в Риме
Александра Олейникова Линда Носкова WTA Рим прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФИФА сообщила, что талантливый иностранец сможет играть за сборную Украины
Футбол | 08 мая 2026, 10:51 7
ФИФА сообщила, что талантливый иностранец сможет играть за сборную Украины
ФИФА сообщила, что талантливый иностранец сможет играть за сборную Украины

Полузащитник боснийского «Сараево» Сергей Игнатков сменил спортивное гражданство

Нужен реванш. Определена соперница Свитолиной в 1/16 финала WTA 1000 в Риме
Теннис | 08 мая 2026, 22:05 5
Нужен реванш. Определена соперница Свитолиной в 1/16 финала WTA 1000 в Риме
Нужен реванш. Определена соперница Свитолиной в 1/16 финала WTA 1000 в Риме

Хейли Баптист оформила камбек против Симоны Вальтерт в матче второго раунда тысячника

ОФИЦИАЛЬНО. Два украинских клуба сыграют в Лиге чемпионов 2026/27
Футзал | 09.05.2026, 00:58
ОФИЦИАЛЬНО. Два украинских клуба сыграют в Лиге чемпионов 2026/27
ОФИЦИАЛЬНО. Два украинских клуба сыграют в Лиге чемпионов 2026/27
Невероятная сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею
Хоккей | 08.05.2026, 22:59
Невероятная сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею
Невероятная сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею
Объявлена причина, по которой Маркевич не возглавил сборную Украины
Футбол | 09.05.2026, 07:02
Объявлена причина, по которой Маркевич не возглавил сборную Украины
Объявлена причина, по которой Маркевич не возглавил сборную Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Екатерина УСИК: «Я его бросила и все, мне было очень тяжело»
Екатерина УСИК: «Я его бросила и все, мне было очень тяжело»
08.05.2026, 08:26 2
Бокс
Игорь Суркис выступил с официальным заявлением о тренере Динамо
Игорь Суркис выступил с официальным заявлением о тренере Динамо
08.05.2026, 08:09 1
Футбол
Джозеф Паркер откровенно назвал победителя боя Усик – Верховен
Джозеф Паркер откровенно назвал победителя боя Усик – Верховен
08.05.2026, 07:22
Бокс
ЧМ по хоккею. Сборная Украины завершила турнир победой над Японией
ЧМ по хоккею. Сборная Украины завершила турнир победой над Японией
08.05.2026, 19:13 69
Хоккей
ЧМ по хоккею. Франция потеряла очки, результат в пользу сборной Украины
ЧМ по хоккею. Франция потеряла очки, результат в пользу сборной Украины
07.05.2026, 16:45 14
Хоккей
Игроки сборной Украины довольны выбором главного тренера
Игроки сборной Украины довольны выбором главного тренера
08.05.2026, 05:55 14
Футбол
Таблица коэффициентов. Украина – 23-я, Испания получила 5-ю путевку в ЛЧ
Таблица коэффициентов. Украина – 23-я, Испания получила 5-ю путевку в ЛЧ
08.05.2026, 09:23 24
Футбол
Без шансов на камбэк. Шахтер и во втором матче проиграл Кристал Пэлас
Без шансов на камбэк. Шахтер и во втором матче проиграл Кристал Пэлас
07.05.2026, 23:51 190
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем