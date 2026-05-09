Александр Протченко вошел в десятку самых молодых тренеров в истории УПЛ

ФК Кудровка. Александр Протченко

Самым молодым тренером команд элитного дивизиона в сезоне-2025/26 стал Александр Протченко. Свой первый матч в чемпионатах Украины новый наставник «Кудровки» провел в 33 года 217 дней. В более «юном» возрасте дебютировали в УПЛ только шесть «коучей» – Кирилл Нестеренко, Дарио Друди, Роман Гандзин, Иван Федык, Юрий Калитвинцев и Юрий Севастьянов.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые тренеры-дебютанты чемпионатов Украины

Возраст

Тренер

Клуб

Дебют

Соперник

Счет

25 лет 214 дней

Кирилл НЕСТЕРЕНКО

Сталь Км

01.10.2017

Верес

1:1 (г)

29 лет 120 дней

Дарио ДРУДИ

Звезда

21.08.2016

Черноморец

0:1 (д)

31 год 231 день

Роман ГАНДЗИН

Львов

04.06.2023

Колос

0:1 (г)

33 года 45 дней

Иван ФЕДЫК

Рух

23.08.2020

Ворскла

2:5 (г)

33 года 63 дня

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ

Закарпатье

07.07.2001

Шахтер

1:5 (г)

33 года 118 дней

Юрий СЕВАСТЬЯНОВ

Заря

05.03.1995

Торпедо

0:4 (г)

33 года 217 дней

Александр ПРОТЧЕНКО

Кудровка

08.05.2026

Колос

0:1 (г)

33 года 234 дня

Александр СЕВИДОВ

Металлург Д

09.03.2003

Ворскла

2:0 (д)

33 года 317 дней

Игорь ЮРЧЕНКО

Прикарпатье

19.07.1994

Днепр

1:1 (д)

33 года 341 день

Сергей МАРУСИН

Одесса

07.03.1992

Нефтяник

0:1 (д)
