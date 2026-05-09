Александр Протченко вошел в десятку самых молодых тренеров в истории УПЛ
Дебютный матч в элитном дивизионе наставник «Кудровки» провел в 33 года 217 дней
Самым молодым тренером команд элитного дивизиона в сезоне-2025/26 стал Александр Протченко. Свой первый матч в чемпионатах Украины новый наставник «Кудровки» провел в 33 года 217 дней. В более «юном» возрасте дебютировали в УПЛ только шесть «коучей» – Кирилл Нестеренко, Дарио Друди, Роман Гандзин, Иван Федык, Юрий Калитвинцев и Юрий Севастьянов.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые молодые тренеры-дебютанты чемпионатов Украины
|
Возраст
|
Тренер
|
Клуб
|
Дебют
|
Соперник
|
Счет
|
25 лет 214 дней
|
Кирилл НЕСТЕРЕНКО
|
Сталь Км
|
01.10.2017
|
Верес
|
1:1 (г)
|
29 лет 120 дней
|
Дарио ДРУДИ
|
Звезда
|
21.08.2016
|
Черноморец
|
0:1 (д)
|
31 год 231 день
|
Роман ГАНДЗИН
|
Львов
|
04.06.2023
|
Колос
|
0:1 (г)
|
33 года 45 дней
|
Иван ФЕДЫК
|
Рух
|
23.08.2020
|
Ворскла
|
2:5 (г)
|
33 года 63 дня
|
Юрий КАЛИТВИНЦЕВ
|
Закарпатье
|
07.07.2001
|
Шахтер
|
1:5 (г)
|
33 года 118 дней
|
Юрий СЕВАСТЬЯНОВ
|
Заря
|
05.03.1995
|
Торпедо
|
0:4 (г)
|
33 года 217 дней
|
Александр ПРОТЧЕНКО
|
Кудровка
|
08.05.2026
|
Колос
|
0:1 (г)
|
33 года 234 дня
|
Александр СЕВИДОВ
|
Металлург Д
|
09.03.2003
|
Ворскла
|
2:0 (д)
|
33 года 317 дней
|
Игорь ЮРЧЕНКО
|
Прикарпатье
|
19.07.1994
|
Днепр
|
1:1 (д)
|
33 года 341 день
|
Сергей МАРУСИН
|
Одесса
|
07.03.1992
|
Нефтяник
|
0:1 (д)
