Коуч ЛНЗ объяснил, за кого будет болеть в финале Кубка Украины

Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев объяснил, за кого будет болеть в финале Кубка Украины, где киевское Динамо встретится с ФК Чернигов.

– В какой-то степени вам нужно болеть за «Динамо», чтобы киевляне завоевали Кубок Украины, если опять же ЛНЗ не войдет в призовую тройку?

– В принципе, так и есть. Тем не менее, мы хотим добиться успеха своими силами, для этого мы тяжело работали в течение всего сезона, – сказал тренер.

В финале ФК Чернигов сыграет против киевского Динамо. Финальный матч Кубка Украины по футболу намечен на 20 мая и состоится на Арене-Львов.