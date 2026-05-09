Коуч ЛНЗ объяснил, за кого будет болеть в финале Кубка Украины
Виталий Пономарев хочет вывести свою команду в еврокубки
Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев объяснил, за кого будет болеть в финале Кубка Украины, где киевское Динамо встретится с ФК Чернигов.
– В какой-то степени вам нужно болеть за «Динамо», чтобы киевляне завоевали Кубок Украины, если опять же ЛНЗ не войдет в призовую тройку?
– В принципе, так и есть. Тем не менее, мы хотим добиться успеха своими силами, для этого мы тяжело работали в течение всего сезона, – сказал тренер.
В финале ФК Чернигов сыграет против киевского Динамо. Финальный матч Кубка Украины по футболу намечен на 20 мая и состоится на Арене-Львов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
