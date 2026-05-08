У нескольких легионеров Карпат неожиданно возникли проблемы со здоровьем

Как стало известно Sport.ua, после последней тренировки перед отъездом на календарный матч 27-го тура с Кривбассом сразу четверо легионеров пожаловались клубным медикам на проблемы со здоровьем. Было принято решение, что Бабукар Фаал, Бруниньо, Стенио и Педросо в Кривой Рог не поедут.

Еще один бразилец – Паулу Витор не избежал повреждения на тренировке уже в Кривом Роге и также не смог помочь «Карпатам».

А уже в дебюте противостояния боль в задней поверхности бедра почувствовал Марко Сапуга и вынужден был попросить замену. По возвращении во Львов ему проведут МРТ, но он точно пропустит поединок 28 тура с Металлистом 1925, который состоится 12 мая.

«Карпаты» занимают 9 место в чемпионате, набрав 37 очков.