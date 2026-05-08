  4. Коуч Карпат объяснил поражение в матче против Кривбасса в УПЛ: «Это болит»
Украина. Премьер лига
08 мая 2026, 17:36 | Обновлено 08 мая 2026, 18:53
Коуч Карпат объяснил поражение в матче против Кривбасса в УПЛ: «Это болит»

Фран Фернандес пообщался с журналистами после матча УПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine. Фран Фернандес

Главный тренер львовских Карпат Фран Фернандес поделился эмоциями после поражения своей команды от Кривбасса (0:1) в 27-м туре Украинской Премьер-лиги.

– Сегодня мы потеряли очки. Начали поединок хорошо, но нам не хватило агрессивности в созданных моментах. Я думаю, что два-три голевых эпизода у нас были. Очень много раз мы доходили до штрафной соперника, но в футболе так случается – если ты не используешь свои возможности, то вот такие последствия. Первый опасный момент создал Кривбасс и сразу забил гол. После этого мы пытались изменить ход поединка и принимали слишком поспешные решения. Думаю, что мы больше моментов создавали, когда сохраняли покой. В тех моментах, когда мы хотели как можно скорее доставить мяч в штрафную соперника, ускорить игру, то мы слишком поспешно действовали.

– Сегодня было два совершенно разных тайма. Что для вас лично означает это поражение?

– Конечно, поражение болит. У нас была успешная серия и многие матчи подряд не проигрывали. Мы всегда выходим на игру, чтобы побеждать. С самого начала мы сюда приехали, чтобы одерживать победу. Мне не понравились последние минуты матча, ведь, по-моему, мы не делали то, что должны были. В отличие от начала первого тайма, когда мы показывали хорошую игру. Тем не менее нам нужно продолжать работать. Следующий поединок уже во вторник. У нас есть немало травмированных футболистов, и я уже говорил нашим игрокам, которые находятся на замене, что это для них шанс воспользоваться и доказать, что они способны быть в этой команде и способны ли они достойно заменить основных игроков.

– Вы находите общий язык с командой? Кстати, Карпаты – одна из украинских команд, которая тоже является народной.

– Да, Карпаты – это большой клуб, у которого хорошая фанатская поддержка. Однозначно, нужно понимать, в каком клубе мы находимся. В ежедневной работе мы должны преподаваться даже больше. Мы приняли команду в нелегкий период. У нас впереди есть три матча, в которых должны показать себя наилучшим образом. Представляя и нас самих, и команду, и наших болельщиков, – сказал Фран.

