Ланс обыграл Нант и вплотную приблизился к ПСЖ в чемпионате Франции

В пятницу, 8 мая, состоялся поединок 33-го тура чемпионата Франции, в котором встретились «Ланс» и «Нант».

Матч проходил на стадионе «Боллар-Деллесис» в городе Ланс.

Хозяева поля добыли победу благодаря голу Мезиана Соареша, забитому на 79-й минуте.

С 67 очками «Ланс» занимает второе место турнирной таблицы, отставая от лидирующего «ПСЖ» на три пункта. У парижан есть игра в запасе.

Чемпионат Франции. 33-й тур

Ланс – Нант – 1:0

Гол: Соареш, 79

Видео голов и обзор матча: