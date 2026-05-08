  4. Торино одержал волевую победу над Сассуоло
08.05.2026 21:45 – FT 2 : 1
Обзор
08 мая 2026, 23:40 | Обновлено 09 мая 2026, 01:05
Торино одержал волевую победу над Сассуоло

«Быки» с минимальным преимуществом обыграли «черно-зеленых» на своем поле

«Торино» удалось вырвать волевую победу у «Сассуоло» на своем поле в рамках 36-го тура Серии А.

Счёт в матче открыл на 51-й минуте полузащитник гостей Торстведт, но удержать преимущество «чёрно-зелёным» не удалось. Уже на 66-й минуте поединка в воротах «Сассуоло» отличился Симеоне, а через пять минут второй мяч забил вышедший на замену Педерсен.

После 36 туров чемпионата Италии «Сассуоло» занимает 10-е место в турнирной таблице с 49 очками. У «Торино» на пять очков меньше и 12-я позиция.

Чемпионат Италии. 36-й тур

«Торино» – «Сассуоло» – 2:1

Голы: Симеоне, 66, Педерсен, 71 – Торстведт, 51

Видео голов и обзор матча:

