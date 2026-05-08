Торино одержал волевую победу над Сассуоло
«Быки» с минимальным преимуществом обыграли «черно-зеленых» на своем поле
«Торино» удалось вырвать волевую победу у «Сассуоло» на своем поле в рамках 36-го тура Серии А.
Счёт в матче открыл на 51-й минуте полузащитник гостей Торстведт, но удержать преимущество «чёрно-зелёным» не удалось. Уже на 66-й минуте поединка в воротах «Сассуоло» отличился Симеоне, а через пять минут второй мяч забил вышедший на замену Педерсен.
Смотрите видео голов в этом матче в Telegram-канале «Спортивний оглядач».
После 36 туров чемпионата Италии «Сассуоло» занимает 10-е место в турнирной таблице с 49 очками. У «Торино» на пять очков меньше и 12-я позиция.
Чемпионат Италии. 36-й тур
«Торино» – «Сассуоло» – 2:1
Голы: Симеоне, 66, Педерсен, 71 – Торстведт, 51
Видео голов и обзор матча:
Фото матча:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Диогу Далот имеет специфический музыкальный вкус
Команда вернулась в элитный дивизион