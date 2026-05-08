  4. Экс-арбитр ФИФА объяснил, засудили ли Баварию в полуфинале ЛЧ с ПСЖ
Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua оценил действия судейской бригады в полуфинальном ответном матче Лиги чемпионов «Бавария» – ПСЖ, который завершился вничью 1:1, однако по сумме двух поединков в следующий раунд вышел французский гранд.

«На мой взгляд, к арбитру Жоау Пинейру из Португалии есть вопросы по двум игровым эпизодам в первом тайме.

Сначала у него были все основания наказать защитника парижан Нуну Мендеша за игру рукой второй желтой карточкой. А поскольку у португальского легионера в пассиве уже было предупреждение, то он должен был быть удален из поля.

Вскоре мяч попал в руку еще одного португальца из ПСЖ – Жоау Невеша уже в штрафной. В правилах не прописано, что нельзя назначать пенальти, когда мяч выбивал свой игрок. По-моему, 11-метровый – очевиден».

Ранее Мирон Маркевич объяснил, почему «Бавария» не смогла обыграть ПСЖ.

Лига чемпионов Бавария - ПСЖ Бавария ПСЖ инсайд Мнение эксперта Мирослав Ступар Жоау Пинейру
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко
Цікаво,чи будуть арбітри і в фіналі тягнути ПСЖ до перемоги? Дуже цікаво....
