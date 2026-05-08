Эксперт: «Малиновский – невероятный, он идеально подходит Трабзонспору»

33-летний украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский идеально подходит турецкому «Трабзонспору», где уже играют Арсений Батагов и Александр Зубков. Такое мнение высказал известный турецкий футбольный эксперт и комментатор Гекхан Эрдем.

Ранее появилась информация, что руководство «Трабзонспора» достигло соглашения с Малиновским об условиях контракта. Переход состоится летом.

«Это был именно тот игрок, которого хотел «Трабзонспор». Они хотят играть в схеме 4-3-3, с вингерами-форвардами. У него есть угроза дальних ударов, тонкая техника, он хорошо забирает мяч в середине, быстро переводит игру из тройки в тройку, прекрасно снабжает фланговых защитников, которые включают в игру спокойных, подвижных, нестатичных партнеров по команде. Невероятного игрока они взяли», – сказал он.

На счету Малиновского шесть голов и три результативные передачи в 33 матчах за «Дженоа» в этом сезоне.