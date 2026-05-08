Утрехт лишился украинского Холанда. Степанов получил травму в Нидерландах
Артем не сыграет с «Аяксом»
18-летний украинский нападающий нидерландского «Утрехта» Артем Степанов пропустит следующий матч Эредивизи с «Аяксом», сообщил тренер команды Рон Янс.
Специалист рассказал журналистам о кадровой ситуации на предматчевой пресс-конференции.
«Аларкон и Степанов не смогут выйти на поле. Боздоган страдает от травм стопы и также не сможет сыграть. Виргевер хорошо провел тренировочную неделю и находится на скамейке запасных. Рафик Эль-Аргуиуи и Пер Клостербойер вернулись в состав»
«Утрехт» идет на восьмом месте чемпионата Нидерландов с 47 очками в активе. У «Аякса» четвертая позиция и 55 очков.
Степанов выступает за нидерландский клуб на правах аренды с января. На его счету четыре гола и одна голевая передача в 14 матчах за «Утрехт».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В полуфинале Лиги конференций Шахтер дважды уступил клубу Кристал Пэлас
Соперник был сильнее в серии буллитов