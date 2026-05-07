«Меня это раздражает». В Нидерландах начали критиковать украинского Холанда
Игрой Артема Степанова довольны не все
Нидерландские комментаторы Пол Пессель и Эппи Бунен критически оценили уровень игры украинского нападающего «Утрехта» Артема Степанова в матче 32-го тура чемпионата Нидерландов против «НАК Бреда» (2:0).
«Меня раздражает, и я не хочу сказать, что он недостаточно хорош, но каждый раз, когда Степанов выходит в стартовом составе, я спрашиваю себя, действительно ли он так хорош, как мы думаем», – заявил Бунен в эфире YouTube-канала RTV Utrecht.
Пессель в свою очередь добавил: «Все начинается с того, что люди говорят – «Он так много работает». Что ж, это здорово, мы все так работаем. Для меня важнее его футбольные качества. Многие мячи просто отскакивают от его ноги».
Ранее Пессель назвал Степанова настоящей жемчужиной.
