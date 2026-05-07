Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Меня это раздражает». В Нидерландах начали критиковать украинского Холанда
Нидерланды
07 мая 2026, 10:24 | Обновлено 07 мая 2026, 10:25
496
0

«Меня это раздражает». В Нидерландах начали критиковать украинского Холанда

Игрой Артема Степанова довольны не все

07 мая 2026, 10:24 | Обновлено 07 мая 2026, 10:25
496
0
«Меня это раздражает». В Нидерландах начали критиковать украинского Холанда
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Степанов

Нидерландские комментаторы Пол Пессель и Эппи Бунен критически оценили уровень игры украинского нападающего «Утрехта» Артема Степанова в матче 32-го тура чемпионата Нидерландов против «НАК Бреда» (2:0).

«Меня раздражает, и я не хочу сказать, что он недостаточно хорош, но каждый раз, когда Степанов выходит в стартовом составе, я спрашиваю себя, действительно ли он так хорош, как мы думаем», – заявил Бунен в эфире YouTube-канала RTV Utrecht.

Пессель в свою очередь добавил: «Все начинается с того, что люди говорят – «Он так много работает». Что ж, это здорово, мы все так работаем. Для меня важнее его футбольные качества. Многие мячи просто отскакивают от его ноги».

Ранее Пессель назвал Степанова настоящей жемчужиной.

По теме:
В Нидерландах сыгран матч плей-оф за путевку в топ-дивизион
Известный европейский клуб намерен переманить Слота у Ливерпуля
Все решил автогол. Виллем II обыграл Валвейк
чемпионат Нидерландов по футболу Утрехт Артем Степанов НАК Бреда
Антон Романенко
Антон Романенко Источник
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ
Футбол | 07 мая 2026, 09:12 1
Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ
Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ

Мечта вингера – играть за «Ливерпуль»

Вопреки логике. Хоккейная Украина борется за попадание в элиту ЧМ
Хоккей | 06 мая 2026, 14:05 33
Вопреки логике. Хоккейная Украина борется за попадание в элиту ЧМ
Вопреки логике. Хоккейная Украина борется за попадание в элиту ЧМ

Позиции нашей команды могли быть еще крепче, если бы команда полноценно подготовилась к ЧМ

Стало известно, в каком клубе продолжит карьеру Мбаппе
Футбол | 07.05.2026, 09:23
Стало известно, в каком клубе продолжит карьеру Мбаппе
Стало известно, в каком клубе продолжит карьеру Мбаппе
Шевченко был вынужден отказаться от главного кандидата в сборную Украины
Футбол | 06.05.2026, 10:47
Шевченко был вынужден отказаться от главного кандидата в сборную Украины
Шевченко был вынужден отказаться от главного кандидата в сборную Украины
Арда ТУРАН: «Шахтер через 2-3 месяца будет играть в Лиге чемпионов»
Футбол | 07.05.2026, 02:59
Арда ТУРАН: «Шахтер через 2-3 месяца будет играть в Лиге чемпионов»
Арда ТУРАН: «Шахтер через 2-3 месяца будет играть в Лиге чемпионов»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче обыграла Францию
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче обыграла Францию
05.05.2026, 19:17 71
Хоккей
Милевский обратился к Блохину. Легенда ответил одним словом
Милевский обратился к Блохину. Легенда ответил одним словом
05.05.2026, 09:11 5
Футбол
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
06.05.2026, 09:22 9
Футбол
Бенфика – в ЛЧ? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 32-го тура
Бенфика – в ЛЧ? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 32-го тура
05.05.2026, 12:12
Футбол
Йожеф САБО: «Таких тренеров в сборную Украины брать не нужно»
Йожеф САБО: «Таких тренеров в сборную Украины брать не нужно»
06.05.2026, 08:42 6
Футбол
Звезду Баварии обвиняют в высокомерии и равнодушии. Но ему плевать
Звезду Баварии обвиняют в высокомерии и равнодушии. Но ему плевать
06.05.2026, 16:30 11
Футбол
Григорий Суркис решил, кто будет тренировать Динамо в следующем сезоне
Григорий Суркис решил, кто будет тренировать Динамо в следующем сезоне
05.05.2026, 08:15 52
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем