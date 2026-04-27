«Настоящая жемчужина». В Нидерландах оценили потенциал украинского Холанда

Нидерландский комментатор Пол Пессель поделился мнением о том, что «Утрехт» продлил арендное соглашение украинского нападающего Артема Степанова еще на один год.

«Теперь у нас есть подтверждение, что он с нами – еще на год, и у нас есть опцион выкупа. Если этот парень будет продолжать развиваться так, как он это делал в течение половины сезона, то у нас есть настоящая маленькая жемчужина в руках», – сказал Пессель в эфире YouTube-канала RTV Utrecht.

Степанов успел сыграть за «Утрехт» 12 матчей, в которых он отличился четырьмя голами и одной результативной передачей. Из-за внешнего сходства Артема часто сравнивают с норвежским нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.

Сообщалось, что главный тренер «Утрехта» Рон Янс в восторге от Степанова.