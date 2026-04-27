  4. «Настоящая жемчужина». В Нидерландах оценили потенциал украинского Холанда
27 апреля 2026, 11:14 | Обновлено 27 апреля 2026, 11:15
484
0

«Настоящая жемчужина». В Нидерландах оценили потенциал украинского Холанда

Артем Степанов уже смог проявить себя в «Утрехте»

Нидерландский комментатор Пол Пессель поделился мнением о том, что «Утрехт» продлил арендное соглашение украинского нападающего Артема Степанова еще на один год.

«Теперь у нас есть подтверждение, что он с нами – еще на год, и у нас есть опцион выкупа. Если этот парень будет продолжать развиваться так, как он это делал в течение половины сезона, то у нас есть настоящая маленькая жемчужина в руках», – сказал Пессель в эфире YouTube-канала RTV Utrecht.

Степанов успел сыграть за «Утрехт» 12 матчей, в которых он отличился четырьмя голами и одной результативной передачей. Из-за внешнего сходства Артема часто сравнивают с норвежским нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.

Сообщалось, что главный тренер «Утрехта» Рон Янс в восторге от Степанова.

По теме:
Утрехт пропустил 5 голов, Степанов не доиграл даже первый тайм
Со Степановым. Обнародованы стартовые составы на матч Эксельсиор – Утрехт
Реал едва не отдал 60 млн евро за фаната Барселоны
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Потеря команды Де Дзерби. Звезда Тоттенхэма порвал крестообразные связки
Футбол | 27 апреля 2026, 09:04 1
Потеря команды Де Дзерби. Звезда Тоттенхэма порвал крестообразные связки
Потеря команды Де Дзерби. Звезда Тоттенхэма порвал крестообразные связки

Хави Симонс выбыл из-за серьезного повреждения

Костюк разгромила пятую ракетку и вышла в 1/8 финала тысячника в Мадриде
Теннис | 26 апреля 2026, 18:05 76
Костюк разгромила пятую ракетку и вышла в 1/8 финала тысячника в Мадриде
Костюк разгромила пятую ракетку и вышла в 1/8 финала тысячника в Мадриде

Марта в двух сетах разобралась с Джессикой в матче третьего раунда турнира WTA 1000

Йожеф Сабо дал комментарий к матчу Кривбасс – Динамо после счета 5:6
Футбол | 26.04.2026, 16:59
Йожеф Сабо дал комментарий к матчу Кривбасс – Динамо после счета 5:6
Йожеф Сабо дал комментарий к матчу Кривбасс – Динамо после счета 5:6
Игорь СУРКИС: «Как можно заканчивать карьеру, когда...»
Футбол | 27.04.2026, 07:44
Игорь СУРКИС: «Как можно заканчивать карьеру, когда...»
Игорь СУРКИС: «Как можно заканчивать карьеру, когда...»
Миллер победил в Лас-Вегасе и стал претендентом для Усика или Гассиева
Бокс | 26.04.2026, 09:41
Миллер победил в Лас-Вегасе и стал претендентом для Усика или Гассиева
Миллер победил в Лас-Вегасе и стал претендентом для Усика или Гассиева
Популярные новости
Украинский боксер с разбитым носом нокаутировал супертяжа в бою за титул
Украинский боксер с разбитым носом нокаутировал супертяжа в бою за титул
25.04.2026, 09:05 4
Бокс
Малиновский выступил с заявлением о Де Росси перед уходом из Дженоа
Малиновский выступил с заявлением о Де Росси перед уходом из Дженоа
25.04.2026, 11:07
Футбол
Офсайд Венгера заработал. В Канаде уже засчитывают голы по новым правилам
Офсайд Венгера заработал. В Канаде уже засчитывают голы по новым правилам
26.04.2026, 13:17 25
Футбол
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
26.04.2026, 15:55 7
Футбол
Вратарь отказался от украинского гражданства и нашел клуб в россии
Вратарь отказался от украинского гражданства и нашел клуб в россии
26.04.2026, 09:12 2
Футбол
Девятая ракетка мира покинула супертурнир в Мадриде на стадии 1/16 финала
Девятая ракетка мира покинула супертурнир в Мадриде на стадии 1/16 финала
25.04.2026, 20:15 2
Теннис
Вернидуба наказали в Азербайджане. Тренера отстранили от футбола
Вернидуба наказали в Азербайджане. Тренера отстранили от футбола
26.04.2026, 10:05 2
Футбол
