«Чистая мощь». Тренер Утрехта в восторге от украинского Холанда

Главный тренер «Утрехта» Рон Янс назвал украинского форварда Артема Степанова лучшим игроком своей команды в матче 30-го тура чемпионата Нидерландов с «Телстаром» (4:1).

«Когда видишь, с какими трудностями мы столкнулись, оказывая на них давление в первом тайме, понимаешь, что мы можем действовать лучше, но это тоже сильная сторона «Телстара». Однако, в конце концов, именно наша атака решила судьбу матча. Иногда для перелома хода встречи нужны индивидуальные действия игроков, как это и случилось.

Мы долгое время пытались оказывать на них давление. Но в итоге заслужено, что счёт стал 3:1, а затем и 4:1. Не случайно, что в каждом матче игроки используют свои сильнейшие стороны. У нас есть скорость в контратаках, но игроки тоже начинают все лучше и лучше понимать друг друга.

Но сегодня, на мой взгляд, Степанов был нашим лучшим игроком. Как нападающий, он практически никогда не теряет мяч. Гол Дани де Вита был забит благодаря его силе воли и чистому мощности, а де Вит быстро среагировал на отскок», – цитирует Янса Utrecht Fans.

Степанов успел сыграть за «Утрехт» 11 матчей, в которых он отличился четырьмя голами и одной результативной передачей. Из-за внешнего сходства Артема часто сравнивают с норвежским нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.

Сообщалось, что в Нидерландах восхищаются игрой Степанова.