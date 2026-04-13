  4. «Чистая мощь». Тренер Утрехта в восторге от украинского Холанда
13 апреля 2026, 22:52 | Обновлено 13 апреля 2026, 22:54
«Чистая мощь». Тренер Утрехта в восторге от украинского Холанда

Рон Янс отметил игру Артема Степанова в матче с Телстаром

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Степанов

Главный тренер «Утрехта» Рон Янс назвал украинского форварда Артема Степанова лучшим игроком своей команды в матче 30-го тура чемпионата Нидерландов с «Телстаром» (4:1).

«Когда видишь, с какими трудностями мы столкнулись, оказывая на них давление в первом тайме, понимаешь, что мы можем действовать лучше, но это тоже сильная сторона «Телстара». Однако, в конце концов, именно наша атака решила судьбу матча. Иногда для перелома хода встречи нужны индивидуальные действия игроков, как это и случилось.

Мы долгое время пытались оказывать на них давление. Но в итоге заслужено, что счёт стал 3:1, а затем и 4:1. Не случайно, что в каждом матче игроки используют свои сильнейшие стороны. У нас есть скорость в контратаках, но игроки тоже начинают все лучше и лучше понимать друг друга.

Но сегодня, на мой взгляд, Степанов был нашим лучшим игроком. Как нападающий, он практически никогда не теряет мяч. Гол Дани де Вита был забит благодаря его силе воли и чистому мощности, а де Вит быстро среагировал на отскок», – цитирует Янса Utrecht Fans.

Степанов успел сыграть за «Утрехт» 11 матчей, в которых он отличился четырьмя голами и одной результативной передачей. Из-за внешнего сходства Артема часто сравнивают с норвежским нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.

Сообщалось, что в Нидерландах восхищаются игрой Степанова.

По теме:
Аякс вне топ-3. Турнирная таблица чемпионата Нидерландов после 30-го тура
Шахтеру на заметку. АЗ разгромил соперника перед матчем Лиги конференций
Малиновский догнал Степанова по голам в топ-10 лигах в 2026 году
Антон Романенко Источник: ФК Утрехт
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Подрез разгромила экс-третью ракетку и вышла в 1/8 финала WTA 250 в Руане
Теннис | 13 апреля 2026, 20:31 24
Подрез разгромила экс-третью ракетку и вышла в 1/8 финала WTA 250 в Руане
Подрез разгромила экс-третью ракетку и вышла в 1/8 финала WTA 250 в Руане

Вероника в двух сетах разобралась со Слоан Стивенс в первом раунде турнира во Франции

Ярмоленко получил предложение от известного клуба относительно будущего
Футбол | 13 апреля 2026, 09:57 3
Ярмоленко получил предложение от известного клуба относительно будущего
Ярмоленко получил предложение от известного клуба относительно будущего

«Чернигов» приглашает вингера

Махмудов, которого унизил Фьюри, опозорился на весь мир своим поступком
Бокс | 13.04.2026, 08:41
Махмудов, которого унизил Фьюри, опозорился на весь мир своим поступком
Махмудов, которого унизил Фьюри, опозорился на весь мир своим поступком
Ломаченко не промолчал и выступил с заявлением
Бокс | 13.04.2026, 09:21
Ломаченко не промолчал и выступил с заявлением
Ломаченко не промолчал и выступил с заявлением
Йожеф САБО: «Хотят, чтобы он возглавил сборную Украины, но это не тренер»
Футбол | 13.04.2026, 22:55
Йожеф САБО: «Хотят, чтобы он возглавил сборную Украины, но это не тренер»
Йожеф САБО: «Хотят, чтобы он возглавил сборную Украины, но это не тренер»
Популярные новости
Сборная Украины отказалась от матча с россией и получит техпоражение
Сборная Украины отказалась от матча с россией и получит техпоражение
13.04.2026, 15:10 14
Водные виды
Аль-Шейх анонсировал самый большой бой в мире, которого ждали годами
Аль-Шейх анонсировал самый большой бой в мире, которого ждали годами
11.04.2026, 23:10 2
Бокс
Гарантия 95%. Роналдо назвал нового чемпиона мира
Гарантия 95%. Роналдо назвал нового чемпиона мира
12.04.2026, 18:47 10
Футбол
Дисциплина бьет класс. Металлист 1925 обыграл киевское Динамо
Дисциплина бьет класс. Металлист 1925 обыграл киевское Динамо
11.04.2026, 17:30 439
Футбол
Тайсон Фьюри вернулся! Цыганский король победил россиянина Махмудова
Тайсон Фьюри вернулся! Цыганский король победил россиянина Махмудова
12.04.2026, 01:00 44
Бокс
Йожеф Сабо отреагировал на очередное поражение Динамо
Йожеф Сабо отреагировал на очередное поражение Динамо
11.04.2026, 18:14 10
Футбол
Сборная Украины вышла в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг 2026!
Сборная Украины вышла в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг 2026!
11.04.2026, 16:30 6
Теннис
Как выглядит турнирная таблица УПЛ перед матчем за лидерство ЛНЗ – Шахтер
Как выглядит турнирная таблица УПЛ перед матчем за лидерство ЛНЗ – Шахтер
13.04.2026, 06:23
Футбол
