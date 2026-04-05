  4. «Это было прекрасно». В Нидерландах восхищаются игрой украинского Холанда
05 апреля 2026, 22:52 |
Марчиано Винк расхвалил Артема Степанова

Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший игрок сборной Нидерландов Марчиано Винк поделился мнением по поводу украинского форварда «Утрехта» Артема Степанова.

«Я думаю, что по меркам «Утрехта» он отличный нападающий. Очевидно, что он невероятно целеустремлен. Последние несколько недель он очевидно прогрессировал. У него отличное голевое чутье. Его гол в ворота «Гоу Эхед Иглз» был прекрасен – он ловко обыграл защитника и спокойно отправил мяч в сетку. Именно таким я его вижу.

Однако я считаю, что ему еще предстоит поработать над своим футбольным мастерством. Он, конечно, еще молод, поэтому «Утрехту» придется решить, воспользуются ли они правом выкупа его контракта этим летом», – сказал Винк в эфире ESPN.

Степанов успел сыграть за «Утрехт» десять матчей, в которых он отличился четырьмя голами и одной результативной передачей. Из-за внешнего сходства Артема часто сравнивают со звездным нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.

Ранее легенда «Утрехта» Тон Дю Шатинье сделал неоднозначное заявление о Степанове.

