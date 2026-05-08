Украинцам вновь не удалось покорить Туманный Альбион
Безвыигрышная гостевая серия наших клубов с англичанами достигла 35 матчей
«Шахтер», уступив на выезде «Кристал Пэлас» (1:2), продолжил недобрую для украинских клубов традицию. В 35 матчах на полях англичан наши коллективы не сумели одержать ни одной победы, 7 встреч завершили вничью, 28 проиграли, набрав всего 6,7% условных очков. Неудивительно, что с такими показателями команды из Туманного Альбиона прочно занимают первую строчку в списке самых неудобных гостевых соперников украинцев.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Наихудшие показатели украинских клубов в гостевых матчах с командами из одной страны (не менее 10 игр)
|
Страна
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
%
|
Англия
|
35
|
0
|
7
|
28
|
18-70
|
7
|
6,7
|
россия
|
11
|
1
|
1
|
9
|
11-21
|
4
|
12,1
|
Италия
|
45
|
4
|
11
|
30
|
31-94
|
23
|
17,0
|
Испания
|
39
|
6
|
7
|
26
|
33-81
|
25
|
21,4
|
Германия
|
43
|
10
|
3
|
30
|
36-97
|
33
|
25,6
|
Франция
|
39
|
8
|
6
|
25
|
30-63
|
30
|
25,6
|
Чехия
|
15
|
2
|
7
|
6
|
16-22
|
13
|
28,9
|
Нидерланды
|
28
|
7
|
5
|
16
|
32-52
|
26
|
31,0
|
Португалия
|
33
|
10
|
5
|
18
|
40-58
|
35
|
35,4
|
Шотландия
|
12
|
3
|
4
|
5
|
11-16
|
13
|
36,1
