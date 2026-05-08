  4. Украинцам вновь не удалось покорить Туманный Альбион
08 мая 2026, 11:54 | Обновлено 08 мая 2026, 12:17
Украинцам вновь не удалось покорить Туманный Альбион

Безвыигрышная гостевая серия наших клубов с англичанами достигла 35 матчей

Getty Images/Global Images Ukraine

«Шахтер», уступив на выезде «Кристал Пэлас» (1:2), продолжил недобрую для украинских клубов традицию. В 35 матчах на полях англичан наши коллективы не сумели одержать ни одной победы, 7 встреч завершили вничью, 28 проиграли, набрав всего 6,7% условных очков. Неудивительно, что с такими показателями команды из Туманного Альбиона прочно занимают первую строчку в списке самых неудобных гостевых соперников украинцев.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Наихудшие показатели украинских клубов в гостевых матчах с командами из одной страны (не менее 10 игр)

Страна

И

В

Н

П

М

О

%

Англия

35

0

7

28

18-70

7

6,7

россия

11

1

1

9

11-21

4

12,1

Италия

45

4

11

30

31-94

23

17,0

Испания

39

6

7

26

33-81

25

21,4

Германия

43

10

3

30

36-97

33

25,6

Франция

39

8

6

25

30-63

30

25,6

Чехия

15

2

7

6

16-22

13

28,9

Нидерланды

28

7

5

16

32-52

26

31,0

Португалия

33

10

5

18

40-58

35

35,4

Шотландия

12

3

4

5

11-16

13

36,1
Олейникова прошла 18-ю ракетку и сыграет в 1/16 финала супертурнира в Риме
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины перед последним туром. Таблица
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Это беда. Этот игрок Шахтера чудил...»
Финала не будет. Шахтер его не заслужил
Лунин получил выгодное трансферное предложение. Реал принял решение
Україна виграла лише раз на полі у рашки, але за то яка це перемога – 1:4 над свинтаком від ДК.
Александр УСИК: «Он лучше Месси, просто сумасшедший человек»
Руководство Украины запретило назначать легендарного тренера в сборную
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче проиграла Казахстану
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
Костюк выступила с официальным заявлением, заговорив о ВСУ
Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ
Вопреки логике. Хоккейная Украина борется за попадание в элиту ЧМ
Решение принято. Вратарь сборной Украины пакует чемоданы в Англию
