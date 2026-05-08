Кристал Пэлас стал 16-м английским клубом, добравшимся до финала еврокубков
Вспомним последний год финала каждой команды из Англии в еврокубках
Впервые в истории еврокубков английские клубы сыграют в финалах трех турниров в одном сезоне.
В сезоне 2025/26 Арсенал стал финалистом Лиги чемпионов, Астон Вилла – Лиги Европы, Кристал Пэлас – Лиги конференций.
Для Кристал Пэлас этот еврокубковый финал станет первым в истории. Лондонцы стали 16-м английским клубом, который добрался до финала евротурнира.
По этому поводу вспомним все команды из Англии, которые играли в финалах, и год последнего выступления в них.
Учитываем Кубок европейских чемпионов, Лигу чемпионов, Кубок обладателей кубков, Кубок УЕФА, Лигу Европы и Лигу конференций.
Год последнего еврокубкового финала для английских команд (Кубок европейских чемпионов, Лига чемпионов, Кубок обладателей кубков, Кубок УЕФА, Лига Европы, Лига конференций)
- 2026 – Арсенал (Лига чемпионов)
- 2026 – Астон Вилла (Лига Европы)
- 2026 – Кристал Пэлас (Лига конференций)
- 2025 – Тоттенхэм Хотспур (Лига Европы)
- 2025 – Манчестер Юнайтед (Лига Европы)
- 2025 – Челси (Лига конференций)
- 2023 – Манчестер Сити (Лига чемпионов)
- 2023 – Вест Хэм Юнайтед (Лига конференций)
- 2022 – Ливерпуль (Лига чемпионов)
- 2010 – Фулхэм (Лига Европы)
- 2006 – Мидлсбро (Кубок УЕФА)
- 1985 – Эвертон (Кубок обладателей кубков)
- 1981 – Ипсвич Таун (Кубок УЕФА)
- 1980 – Ноттингем Форест (Кубок европейских чемпионов)
- 1975 – Лидс Юнайтед (Кубок европейских чемпионов)
- 1972 – Вулверхэмптон (Кубок УЕФА)
Также можно отметить, что Ньюкасл Юнайтед, Бирмингем Сити и Лондон XI играли в финалах Кубка ярмарок.
