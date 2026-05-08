  4. Кристал Пэлас стал 16-м английским клубом, добравшимся до финала еврокубков
08 мая 2026, 11:24 | Обновлено 08 мая 2026, 12:43
Кристал Пэлас стал 16-м английским клубом, добравшимся до финала еврокубков

Вспомним последний год финала каждой команды из Англии в еврокубках

Впервые в истории еврокубков английские клубы сыграют в финалах трех турниров в одном сезоне.

В сезоне 2025/26 Арсенал стал финалистом Лиги чемпионов, Астон Вилла – Лиги Европы, Кристал Пэлас – Лиги конференций.

Для Кристал Пэлас этот еврокубковый финал станет первым в истории. Лондонцы стали 16-м английским клубом, который добрался до финала евротурнира.

По этому поводу вспомним все команды из Англии, которые играли в финалах, и год последнего выступления в них.

Учитываем Кубок европейских чемпионов, Лигу чемпионов, Кубок обладателей кубков, Кубок УЕФА, Лигу Европы и Лигу конференций.

Год последнего еврокубкового финала для английских команд (Кубок европейских чемпионов, Лига чемпионов, Кубок обладателей кубков, Кубок УЕФА, Лига Европы, Лига конференций)

  • 2026 – Арсенал (Лига чемпионов)
  • 2026 – Астон Вилла (Лига Европы)
  • 2026 – Кристал Пэлас (Лига конференций)
  • 2025 – Тоттенхэм Хотспур (Лига Европы)
  • 2025 – Манчестер Юнайтед (Лига Европы)
  • 2025 – Челси (Лига конференций)
  • 2023 – Манчестер Сити (Лига чемпионов)
  • 2023 – Вест Хэм Юнайтед (Лига конференций)
  • 2022 – Ливерпуль (Лига чемпионов)
  • 2010 – Фулхэм (Лига Европы)
  • 2006 – Мидлсбро (Кубок УЕФА)
  • 1985 – Эвертон (Кубок обладателей кубков)
  • 1981 – Ипсвич Таун (Кубок УЕФА)
  • 1980 – Ноттингем Форест (Кубок европейских чемпионов)
  • 1975 – Лидс Юнайтед (Кубок европейских чемпионов)
  • 1972 – Вулверхэмптон (Кубок УЕФА)

Также можно отметить, что Ньюкасл Юнайтед, Бирмингем Сити и Лондон XI играли в финалах Кубка ярмарок.

Эмери превзошел достижение Клоппа в еврокубках
Экс-игрок Шахтера: «Не понимаю, почему Туран не выпустил его раньше»
Райо Вальекано станет 13-м испанским клубом, сыграющим в финале еврокубков
Даже ймовірно всі переможці цього року будуть клуби з Англії 
