08 мая 2026, 11:06
36 голов в евросезоне. Шахтер установил очередной клубный рекорд

Никогда раньше горняки не отличались таким количеством забитых мячей в одном сезоне еврокубков

ФК Шахтер

Донецкий Шахтер закончил еврокубковый сезон с 36 забитыми мячами, что стало новым клубным рекордом.

Никогда раньше горняки в одном сезоне еврокубков не забивали такое количество голов.

К текущему сезону самым высоким достижением горняков были 30 голов в сезоне 2008/09, который закончился триумфом Шахтера в Кубке УЕФА.

В сезоне 2025/26 Шахтер забивал следующим командам:

  • 6 – Ильвес (Финляндия)
  • 6 – Бешикташ (Турция)
  • 5 – АЗ (Нидерланды)
  • 4 – Лех (Польша)
  • 3 – Серветт (Швейцария)
  • 3 – Абердин (Шотландия)
  • 2 – Брейдаблик (Исландия)
  • 2 – Шемрок Роверс (Ирландия)
  • 2 – Хамрун Спартанс (Мальта)
  • 2 – Кристал Пелас (Англия)
  • 1 – Легия (Польша)

Двумя командами в текущем сезоне, в ворота которых Шахтер не смог забить хоть гол, стали греческий Панатинаикос (дважды) и хорватская Риека.

Сезоны донецкого Шахтера с наибольшим количеством забитых мячей в еврокубках

  • 36 – 2025/26
  • 30 – 2008/09
  • 29 – 2015/16
  • 28 – 2016/17
  • 23 – 2009/10
  • 22 – 2019/20
  • 21 – 2000/01
  • 19 – 2010/11
  • 19 – 2004/05
Лига Европы Шахтер Донецк статистика Лига конференций Кристал Пэлас - Шахтер
Сергей Турчак
Сергей Турчак
