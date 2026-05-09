Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он сильнее, играет в сборной Украины и не делает ошибок»

Бывший игрок киевского «Динамо» Виктор Леоненко подытожил результаты донецкого «Шахтера» в Лиге конференций, оценил работу Арды Турана и назвал лучшего голкипера среди украинцев:

– Вообще «Шахтер» надо поблагодарить за то, что набрал для Украины много баллов в таблицу коэффициентов УЕФА. Лига конференций – это наш уровень. Мы только в этом турнире можем набирать очки, и то – не все наши команды.

– Вам нравится, как играет «Шахтер при Туране?

– Это лучше Рината Леонидовича Ахметова спросить. Он сразу сказал, если «Шахтер» выиграет чемпионат, значит Туран хороший тренер. Что касается моего мнения, то если у команды нет моментов, о тренере меня лучше не спрашивать.

– Кого вы считаете самым сильным украинским вратарем прямо сейчас: Ризныка или Трубина?

– Конечно, Трубин сильнее. Он стабилен, играет в Европе, за сборную Украины и серьезных ошибок не делает. Ризнык после матча с «Кристал Пэлас» даже рядом с Трубиным не стоит, – подытожил Леоненко.