Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он сильнее, играет в сборной Украины и не делает ошибок»
09 мая 2026, 11:57
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он сильнее, играет в сборной Украины и не делает ошибок»

Экс-игрок «Динамо» оценил результаты «Шахтера» в еврокубках и сравнил Трубина с Ризныком

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Леоненко

Бывший игрок киевского «Динамо» Виктор Леоненко подытожил результаты донецкого «Шахтера» в Лиге конференций, оценил работу Арды Турана и назвал лучшего голкипера среди украинцев:

– Вообще «Шахтер» надо поблагодарить за то, что набрал для Украины много баллов в таблицу коэффициентов УЕФА. Лига конференций – это наш уровень. Мы только в этом турнире можем набирать очки, и то – не все наши команды.

– Вам нравится, как играет «Шахтер при Туране?

– Это лучше Рината Леонидовича Ахметова спросить. Он сразу сказал, если «Шахтер» выиграет чемпионат, значит Туран хороший тренер. Что касается моего мнения, то если у команды нет моментов, о тренере меня лучше не спрашивать.

– Кого вы считаете самым сильным украинским вратарем прямо сейчас: Ризныка или Трубина?

– Конечно, Трубин сильнее. Он стабилен, играет в Европе, за сборную Украины и серьезных ошибок не делает. Ризнык после матча с «Кристал Пэлас» даже рядом с Трубиным не стоит, – подытожил Леоненко.

Лига конференций Кристал Пэлас Шахтер Донецк Кристал Пэлас - Шахтер Виктор Леоненко Арда Туран Дмитрий Ризнык Анатолий Трубин Ринат Ахметов
Николай Тытюк Источник: BLIK
