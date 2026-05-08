  4. Коуч Карпат: «Матч с Кривбассом – отличная возможность. Я доверяю команде»
Главный тренер львовских Карпат Фран Фернандес поделился ожиданиями от матча против Кривбасса в 27 туре Украинской Премьер-лиги.

«Я хочу видеть команду с менталитетом победителей, чтобы было ясно видно, что мы приехали сюда за тремя очками. Мы должны мыслить как большая команда, стремящаяся побеждать на любом поле. Этот матч – это отличная возможность обыграть соперника, который находится выше нас в турнирной таблице. Поэтому мы должны быть мотивированными

Я доверяю своей команде. Считаю, что если они в хорошей форме, то мы тоже. Мы находимся в очень положительном отрезке, уже много матчей мы набираем очки, одержали немало побед в последних поединках. Также в выездных матчах есть хорошие результаты. Две последние игры на выезде принесли нам победу и ничью. Так что наша цель, как всегда, – выходить на поле с желанием побеждать и брать максимум», – сказал Фран.

Матч Кривбасс – Карпаты запланирован на сегодня, 8 мая. Стартовый свисток раздастся в 13:00 по киевскому времени.

Олег Вахоцкий Источник: ФК Карпаты Львов
