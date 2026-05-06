06 мая 2026, 19:34
В Кривбассе обратились к болельщикам перед матчем с Карпатами

Шевченко призвал болельщиков поддержать команду

ФК Кривбасс. Ярослав Шевченко

Полузащитник «Кривбасса» Ярослав Шевченко поделился своими ожиданиями от предстоящего матча с львовскими «Карпатами» в 27-м туре УПЛ. Команда сыграет с львовянами на своем поле 8 мая.

«Разбираем их сильные стороны, анализируем и готовимся. Команда набрала ход, сейчас очень хорошо идет в чемпионате. Будет интересная игра. Фактор домашнего поля? Конечно, это влияет. Болельщики – это поддержка, 12-й игрок на поле для нас. Очень большой вклад для нас имеет домашнее поле. Ждем вас на матче», – сказал игрок.

Сейчас «Кривбасс» занимает седьмую строчку в турнирной таблице УПЛ с 41 очком в активе. На счету «Карпат» 37 очков и девятая позиция в чемпионате.

Андрей Плыгун Источник: ФК Кривбасс
