УАФ объявила судейские назначения на матчи 27-го тура УПЛ

06 мая 2026, 15:44 | Обновлено 06 мая 2026, 16:18
Поединки пройдут с 8 по 10 мая

Getty Images/Global Images Ukraine

Комитеты Украинской ассоциации футбола определились с бригадами арбитров, которые будут работать на матчах 27-го тура чемпионата Украины.

Матчи 27-го тура пройдут в течение двух дней: с 8 по 10 мая включительно.

Главным арбитром центрального матча тура ЛНЗ – «Динамо» назначен Виталий Романов. Поединок состоится 9 мая в Черкассах (15:30).

Поединок «Шахтера» против «Полтавы», который может стать для «горняков» чемпионским, обслужит Дмитрий Евтухов. Встреча донецкой команды запланирована на 10 мая, начало – в 15:30.

Судейские назначения на 27-й тур УПЛ

