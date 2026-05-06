УАФ объявила судейские назначения на матчи 27-го тура УПЛ

Комитеты Украинской ассоциации футбола определились с бригадами арбитров, которые будут работать на матчах 27-го тура чемпионата Украины.

Матчи 27-го тура пройдут в течение двух дней: с 8 по 10 мая включительно.

Главным арбитром центрального матча тура ЛНЗ – «Динамо» назначен Виталий Романов. Поединок состоится 9 мая в Черкассах (15:30).

Поединок «Шахтера» против «Полтавы», который может стать для «горняков» чемпионским, обслужит Дмитрий Евтухов. Встреча донецкой команды запланирована на 10 мая, начало – в 15:30.

Судейские назначения на 27-й тур УПЛ