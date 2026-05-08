Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Победная домашняя серия Астон Виллы в еврокубках достигла 10 матчей
Лига Европы
08 мая 2026, 10:11 |
106
0

Победная домашняя серия Астон Виллы в еврокубках достигла 10 матчей

Рекорды и достижения бирмингемцев после победы над Ноттингем Форест в полуфинале Лиги Европы

08 мая 2026, 10:11 |
106
0
Победная домашняя серия Астон Виллы в еврокубках достигла 10 матчей
Getty Images/Global Images Ukraine

Астон Вилла продлила свою домашнюю победную серию в еврокубках до 10 матчей, что стало новым клубным рекордом.

Произошло это в полуфинальном матче Лиги Европы против Ноттингем Форест, в котором бирмингемцы победили со счетом 4:0.

Победная домашняя серия Астон Виллы в еврокубках (10)

  • 2025/26, ЛЕ, Астон Вилла – Ноттингем Форест – 4:0
  • 2025/26, ЛЕ, Астон Вилла – Болонья – 4:0
  • 2025/26, ЛЕ, Астон Вилла – Лилль – 2:0
  • 2025/26, ЛЕ, Астон Вилла – РБ Зальцбург – 3:2
  • 2025/26, ЛЕ, Астон Вилла – Янг Бойз – 2:1
  • 2025/26, ЛЕ, Астон Вилла – Маккаби Т-А – 2:0
  • 2025/26, ЛЕ, Астон Вилла – Болонья – 1:0
  • 2024/25, ЛЧ, Астон Вилла – ПСЖ – 3:2
  • 2024/25, ЛЧ, Астон Вилла – Брюгге – 3:0
  • 2024/25, ЛЧ, Астон Вилла – Селтик – 4:2

Благодаря этой победе Астон Вилла добралась до финала европейского турнира впервые за 44 года (Кубок европейских чемпионов 1982).

Лишь два английских клуба имели больший разрыв во времени между двумя своими еврокубковыми финалами: Манчестер Сити (51, 1970-2001) и Вест Хэм Юнайтед (47, 1976-2023).

Победа Астон Виллы со счетом 4:0 стала самой крупной для команды из Англии в еврокубках, одержанной над другим английским клубом.

По теме:
36 голов в евросезоне. Шахтер установил очередной клубный рекорд
Шахтер установил новый рекорд по матчам в одном сезоне еврокубков
Фрайбург повторил рекорд Севильи в Лиге Европы
статистика Лига Европы Астон Вилла Лига чемпионов Ноттингем Форест
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Реал объявил решение после драки Вальверде и Тчуамени
Футбол | 08 мая 2026, 07:07 6
ОФИЦИАЛЬНО. Реал объявил решение после драки Вальверде и Тчуамени
ОФИЦИАЛЬНО. Реал объявил решение после драки Вальверде и Тчуамени

Клуб накажет обоих игроков

Итаума дал прогноз на бой Уордли – Дюбуа: «Он его размажет»
Бокс | 08 мая 2026, 02:21 2
Итаума дал прогноз на бой Уордли – Дюбуа: «Он его размажет»
Итаума дал прогноз на бой Уордли – Дюбуа: «Он его размажет»

Поединок за титул WBO

Решение принято. Вратарь сборной Украины пакует чемоданы в Англию
Футбол | 08.05.2026, 07:52
Решение принято. Вратарь сборной Украины пакует чемоданы в Англию
Решение принято. Вратарь сборной Украины пакует чемоданы в Англию
Олейникова прошла 18-ю ракетку и сыграет в 1/16 финала супертурнира в Риме
Теннис | 07.05.2026, 17:10
Олейникова прошла 18-ю ракетку и сыграет в 1/16 финала супертурнира в Риме
Олейникова прошла 18-ю ракетку и сыграет в 1/16 финала супертурнира в Риме
В Европе открестились от футболиста Шахтера
Футбол | 08.05.2026, 09:02
В Европе открестились от футболиста Шахтера
В Европе открестились от футболиста Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Звезду Баварии обвиняют в высокомерии и равнодушии. Но ему плевать
Звезду Баварии обвиняют в высокомерии и равнодушии. Но ему плевать
06.05.2026, 16:30 11
Футбол
Помощником Мальдеры может стать человек, у которого проводила обыски СБУ
Помощником Мальдеры может стать человек, у которого проводила обыски СБУ
07.05.2026, 07:03 8
Футбол
Руководство Украины запретило назначать легендарного тренера в сборную
Руководство Украины запретило назначать легендарного тренера в сборную
06.05.2026, 09:06 87
Футбол
ЧМ по хоккею. Франция потеряла очки, результат в пользу сборной Украины
ЧМ по хоккею. Франция потеряла очки, результат в пользу сборной Украины
07.05.2026, 16:45 14
Хоккей
В УАФ отказались от иностранного тренера из-за его требований
В УАФ отказались от иностранного тренера из-за его требований
06.05.2026, 08:11 18
Футбол
Бавария – ПСЖ – 1:1. Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов. Видео голов
Бавария – ПСЖ – 1:1. Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов. Видео голов
07.05.2026, 00:42
Футбол
Без украинца не справились. Бенфика разгромно проиграла Спортингу в финале
Без украинца не справились. Бенфика разгромно проиграла Спортингу в финале
07.05.2026, 10:50
Волейбол
Йожеф САБО: «Таких тренеров в сборную Украины брать не нужно»
Йожеф САБО: «Таких тренеров в сборную Украины брать не нужно»
06.05.2026, 08:42 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем