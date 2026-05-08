Победная домашняя серия Астон Виллы в еврокубках достигла 10 матчей
Рекорды и достижения бирмингемцев после победы над Ноттингем Форест в полуфинале Лиги Европы
Астон Вилла продлила свою домашнюю победную серию в еврокубках до 10 матчей, что стало новым клубным рекордом.
Произошло это в полуфинальном матче Лиги Европы против Ноттингем Форест, в котором бирмингемцы победили со счетом 4:0.
Победная домашняя серия Астон Виллы в еврокубках (10)
- 2025/26, ЛЕ, Астон Вилла – Ноттингем Форест – 4:0
- 2025/26, ЛЕ, Астон Вилла – Болонья – 4:0
- 2025/26, ЛЕ, Астон Вилла – Лилль – 2:0
- 2025/26, ЛЕ, Астон Вилла – РБ Зальцбург – 3:2
- 2025/26, ЛЕ, Астон Вилла – Янг Бойз – 2:1
- 2025/26, ЛЕ, Астон Вилла – Маккаби Т-А – 2:0
- 2025/26, ЛЕ, Астон Вилла – Болонья – 1:0
- 2024/25, ЛЧ, Астон Вилла – ПСЖ – 3:2
- 2024/25, ЛЧ, Астон Вилла – Брюгге – 3:0
- 2024/25, ЛЧ, Астон Вилла – Селтик – 4:2
Благодаря этой победе Астон Вилла добралась до финала европейского турнира впервые за 44 года (Кубок европейских чемпионов 1982).
Лишь два английских клуба имели больший разрыв во времени между двумя своими еврокубковыми финалами: Манчестер Сити (51, 1970-2001) и Вест Хэм Юнайтед (47, 1976-2023).
Победа Астон Виллы со счетом 4:0 стала самой крупной для команды из Англии в еврокубках, одержанной над другим английским клубом.
Aston Villa have won each of their last 10 home games in European competition:— Squawka (@Squawka) May 7, 2026
44 - Aston Villa have reached their first major European final since the 1982 European Cup final, 44 years ago. The only English clubs to have a longer gap between such finals are Manchester City (51 – 1970 to 2021) and West Ham United (47 – 1976 to 2023). Awaited. pic.twitter.com/G9TPf89SWG— OptaJoe (@OptaJoe) May 7, 2026
4 - Aston Villa 4-0 Nottingham Forest was the biggest ever margin of victory by an English side against another English club in any European competition. Bragging. pic.twitter.com/9cscA29Wym— OptaJoe (@OptaJoe) May 7, 2026
