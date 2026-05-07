Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Король Лиги Европы Эмери с Астон Виллой пробился в шестой финал
Лига Европы
Проходит дальше Астон Вилла
07.05.2026 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:1 4 : 0
Ноттингем Форест
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
07 мая 2026, 23:59 | Обновлено 08 мая 2026, 00:06
390
2

Король Лиги Европы Эмери с Астон Виллой пробился в шестой финал

«Астон Вилла» устроила форменный разгром «Ноттингем Форест»

07 мая 2026, 23:59 | Обновлено 08 мая 2026, 00:06
390
2 Comments
Король Лиги Европы Эмери с Астон Виллой пробился в шестой финал
Getty Images/Global Images Ukraine. Унаи Эмери

После 0:1 в первом полуфинальном матче Лиги Европы с «Ноттингем Форест» «Астон Вилла» перевернула ход противостояния в домашнем, ответном поединке и была намного острее соперника.

На 36-й минуте Эмилиано Буэндия обыграл соперников и с левого фланга доставил мяч к воротам, где Олли Уоткинс вонзил его под перекладину – 1:0.

Во втором тайме «вилланы» отличились снова с 11-метрового – Буэндия уже сам бил и попал в левый угол, а голкипер не добрался до мяча (2:0). Крис Вуд мог вернуть интригу, но пробил в ногу вратаря, оказавшись с ним один на один. На 77-й минуте Джон Макгинн замкнул передачу с левого фланга, и счет стал разгромным. Он же три минуты спустя проник в штрафную и пробил в правую часть рамки – 4:0.

Унаи Эмери в шестой раз вышел в финал Лиги Европы, у испанца четыре победы – три с «Севильей» и одна с «Вильярреалом». В решающем матче бирмингемццы сыграют против «Фрайбурга».

Лига Европы, 1/2 финала, ответный матч. 7 мая.

«Астон Вилла» – «Ноттингем Форест» – 4:0 (первый матч – 0:1)

Голы: Уоткинс, 36, Буэндия (пен.), 58, Макгинн, 77, 80.

Фотографии матча «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.

По теме:
Фавориты сделали камбек. Определена финальная пара Лиги Европы
Фрайбург совершил камбэк против «Браги» и вышел в финал Лиги Европы
Эгиналду забил 70-й бразильский гол Шахтера в сезоне во всех турнирах
Ноттингем Форест Астон Вилла Лига Европы Унаи Эмери Олли Уоткинс Джон Макгинн Эмилиано Буэндия
Руслан Полищук
Руслан Полищук Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Снова финал. ПСЖ удержал преимущество в Мюнхене
Футбол | 07 мая 2026, 00:05 65
Снова финал. ПСЖ удержал преимущество в Мюнхене
Снова финал. ПСЖ удержал преимущество в Мюнхене

Команда Луиса Энрике выбила Баварию из Лиги чемпионов

Яремчук поставил Лион перед очень сложным выбором
Футбол | 07 мая 2026, 07:32 3
Яремчук поставил Лион перед очень сложным выбором
Яремчук поставил Лион перед очень сложным выбором

Клуб может отказаться от украинца из-за нехватки средств

«Матч с Динамо покажет, чего хочет ЛНЗ». Ткаченко – о предстоящем туре УПЛ
Футбол | 07.05.2026, 17:53
«Матч с Динамо покажет, чего хочет ЛНЗ». Ткаченко – о предстоящем туре УПЛ
«Матч с Динамо покажет, чего хочет ЛНЗ». Ткаченко – о предстоящем туре УПЛ
БЕКХЭМ: «В первый год в ПСЖ Энрике просто жил на базе»
Футбол | 07.05.2026, 22:34
БЕКХЭМ: «В первый год в ПСЖ Энрике просто жил на базе»
БЕКХЭМ: «В первый год в ПСЖ Энрике просто жил на базе»
Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ
Футбол | 07.05.2026, 09:12
Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ
Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Дива не сталося, тоді кубок дістаниться Астон Вілла 
Ответить
0
Вот кто нужен Реалу. 
Ответить
0
Популярные новости
Впервые за 20 лет. Сборная Украины установила историческое достижение
Впервые за 20 лет. Сборная Украины установила историческое достижение
06.05.2026, 00:56 1
Хоккей
В УАФ отказались от иностранного тренера из-за его требований
В УАФ отказались от иностранного тренера из-за его требований
06.05.2026, 08:11 18
Футбол
Суркис и Ярмоленко – договорились. Принято решение относительно легенды
Суркис и Ярмоленко – договорились. Принято решение относительно легенды
07.05.2026, 07:38 12
Футбол
Олейникова прошла 18-ю ракетку и сыграет в 1/16 финала супертурнира в Риме
Олейникова прошла 18-ю ракетку и сыграет в 1/16 финала супертурнира в Риме
07.05.2026, 17:10 8
Теннис
Руководство Украины запретило назначать легендарного тренера в сборную
Руководство Украины запретило назначать легендарного тренера в сборную
06.05.2026, 09:06 84
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче проиграла Казахстану
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче проиграла Казахстану
07.05.2026, 19:32 101
Хоккей
Шахтер хочет купить украинца из Европы за большие деньги
Шахтер хочет купить украинца из Европы за большие деньги
06.05.2026, 07:11 15
Футбол
ЧМ по хоккею. Франция потеряла очки, результат в пользу сборной Украины
ЧМ по хоккею. Франция потеряла очки, результат в пользу сборной Украины
07.05.2026, 16:45 14
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем