Король Лиги Европы Эмери с Астон Виллой пробился в шестой финал

После 0:1 в первом полуфинальном матче Лиги Европы с «Ноттингем Форест» «Астон Вилла» перевернула ход противостояния в домашнем, ответном поединке и была намного острее соперника.

На 36-й минуте Эмилиано Буэндия обыграл соперников и с левого фланга доставил мяч к воротам, где Олли Уоткинс вонзил его под перекладину – 1:0.

Во втором тайме «вилланы» отличились снова с 11-метрового – Буэндия уже сам бил и попал в левый угол, а голкипер не добрался до мяча (2:0). Крис Вуд мог вернуть интригу, но пробил в ногу вратаря, оказавшись с ним один на один. На 77-й минуте Джон Макгинн замкнул передачу с левого фланга, и счет стал разгромным. Он же три минуты спустя проник в штрафную и пробил в правую часть рамки – 4:0.

Унаи Эмери в шестой раз вышел в финал Лиги Европы, у испанца четыре победы – три с «Севильей» и одна с «Вильярреалом». В решающем матче бирмингемццы сыграют против «Фрайбурга».

Лига Европы, 1/2 финала, ответный матч. 7 мая.

«Астон Вилла» – «Ноттингем Форест» – 4:0 (первый матч – 0:1)

Голы: Уоткинс, 36, Буэндия (пен.), 58, Макгинн, 77, 80.

