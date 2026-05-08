7 мая состоялся ответный полуфинальный матч Лиги Европы сезона 2025/26, в котором «Астон Вилла» встретилась с «Ноттингем Форест».

Игра прошла в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» и завершилась победой хозяев со счетом 4:0. По сумме двух встреч со счетом 4:1 в финал вышли «вилланы».

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери считается королем Лиги Европы, потому что побеждал в этом турнире 4 раза.

В финале Лиги Европы «Астон Вилла» сыграет с «Фрайбургом».

Лига Европы 2025/26. 1/2 финала, ответный матч, 7 мая

Астон Вилла – Ноттингем Форест – 4:0 (первая игра – 0:1)

Голы: Уоткинс, 36, Буэндия, 58 (пен.), Макгинн, 77, 80

