Проходит дальше Астон Вилла
07.05.2026 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:1 4 : 0
Ноттингем Форест
08 мая 2026, 01:44 |
Астон Вилла – Ноттингем Форест – 4:0 (4:1). Камбэк короля. Видеообзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

7 мая состоялся ответный полуфинальный матч Лиги Европы сезона 2025/26, в котором «Астон Вилла» встретилась с «Ноттингем Форест».

Игра прошла в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» и завершилась победой хозяев со счетом 4:0. По сумме двух встреч со счетом 4:1 в финал вышли «вилланы».

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери считается королем Лиги Европы, потому что побеждал в этом турнире 4 раза.

В финале Лиги Европы «Астон Вилла» сыграет с «Фрайбургом».

Лига Европы 2025/26. 1/2 финала, ответный матч, 7 мая
Астон Вилла – Ноттингем Форест – 4:0 (первая игра – 0:1)
Голы: Уоткинс, 36, Буэндия, 58 (пен.), Макгинн, 77, 80

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Джон МакГинн (Астон Вилла), асcист Морган Роджерс.
77’
ГОЛ ! Мяч забил Джон МакГинн (Астон Вилла), асcист Олли Уоткинс.
58’
ГОЛ ! С пенальти забил Эмилиано Буэндиа (Астон Вилла).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Олли Уоткинс (Астон Вилла), асcист Эмилиано Буэндиа.
