В четверг, 7 мая, состоялся второй матч полуфинала Лиги конференций, в котором встретились английский «Кристал Пэлас» и донецкий «Шахтер». Подопечные Арды Турана потерпели поражение со счетом 1:2.

Во время подготовки к этому противостоянию представитель Английской Премьер-лиги обращался к черкасскому ЛНЗ, который одолел «горняков» в чемпионате Украины со счетом 4:1.

«Кристал Пэлас» просил в ЛНЗ техническую запись матча против «Шахтера» с первого круга. Речь идет о технической камере, где очень четко видна структура, построение, тактическая игра команды.

Однако черкасский клуб отказался», – сообщил журналист.

После поражения от лондонского клуба «Шахтер» прекратил борьбу в Лиге конференций и сосредоточится на внутреннем чемпионате, где команда Турана находится в шаге от чемпионства.

В следующем матче, который состоится 10 мая, «горняки» сыграют против «Полтавы». «Шахтер» лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на десять баллов за четыре тура до завершения сезона.