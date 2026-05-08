Кристал Пэлас обращался к ЛНЗ перед полуфиналом Лиги конференций
Соперник донецкого «Шахтера» планировал лучше подготовиться к поединку с украинской командой
В четверг, 7 мая, состоялся второй матч полуфинала Лиги конференций, в котором встретились английский «Кристал Пэлас» и донецкий «Шахтер». Подопечные Арды Турана потерпели поражение со счетом 1:2.
Во время подготовки к этому противостоянию представитель Английской Премьер-лиги обращался к черкасскому ЛНЗ, который одолел «горняков» в чемпионате Украины со счетом 4:1.
«Кристал Пэлас» просил в ЛНЗ техническую запись матча против «Шахтера» с первого круга. Речь идет о технической камере, где очень четко видна структура, построение, тактическая игра команды.
Однако черкасский клуб отказался», – сообщил журналист.
После поражения от лондонского клуба «Шахтер» прекратил борьбу в Лиге конференций и сосредоточится на внутреннем чемпионате, где команда Турана находится в шаге от чемпионства.
В следующем матче, который состоится 10 мая, «горняки» сыграют против «Полтавы». «Шахтер» лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на десять баллов за четыре тура до завершения сезона.
