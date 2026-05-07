Фрайбург совершил камбэк против «Браги» и вышел в финал Лиги Европы

«Фрайбург» стал финалистом Лиги Европы УЕФА 2025/26, обыграв в ответном матче полуфинала «Брагу» со счётом 3:1.

Поединок во Фрайбурге начался неудачно для гостей – уже на седьмой минуте красную карточку получил полузащитник Марио Доржелес. Численным преимуществом немецкий клуб воспользовался еще до перерыва: сначала на 19-й минуте счет открыл Лукас Кюблер, а в конце тайма преимущество хозяев удвоил Йохан Манзамби.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Во второй половине встречи Кюблер оформил дубль, забив третий мяч своей команды. Единственный гол португальцев в конце игры забил Пау Виктор.

Несмотря на поражение 1:2 в первом матче, «Фрайбург» сумел переломить ход противостояния и вышел в финал турнира, где встретится с «Астон Виллой».

Лига Европы. Полуфинал.

«Фрайбург» – «Брага» – 3:1 (первый матч 1:2).

Голы: Кюблер, 19, 72, Манзамби, 41 – Виктор, 79.

Удаление: Доржелес, 6.