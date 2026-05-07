Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фрайбург совершил камбэк против «Браги» и вышел в финал Лиги Европы
Лига Европы
Проходит дальше Фрайбург
07.05.2026 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:2 3 : 1
Брага
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
07 мая 2026, 23:56 | Обновлено 08 мая 2026, 00:00
129
0

Фрайбург совершил камбэк против «Браги» и вышел в финал Лиги Европы

Немецкая команда победила в ответном матче со счётом 3:1

07 мая 2026, 23:56 | Обновлено 08 мая 2026, 00:00
129
0
Фрайбург совершил камбэк против «Браги» и вышел в финал Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Фрайбург – Брага

«Фрайбург» стал финалистом Лиги Европы УЕФА 2025/26, обыграв в ответном матче полуфинала «Брагу» со счётом 3:1.

Поединок во Фрайбурге начался неудачно для гостей – уже на седьмой минуте красную карточку получил полузащитник Марио Доржелес. Численным преимуществом немецкий клуб воспользовался еще до перерыва: сначала на 19-й минуте счет открыл Лукас Кюблер, а в конце тайма преимущество хозяев удвоил Йохан Манзамби.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Во второй половине встречи Кюблер оформил дубль, забив третий мяч своей команды. Единственный гол португальцев в конце игры забил Пау Виктор.

Несмотря на поражение 1:2 в первом матче, «Фрайбург» сумел переломить ход противостояния и вышел в финал турнира, где встретится с «Астон Виллой».

Лига Европы. Полуфинал.

«Фрайбург» – «Брага» – 3:1 (первый матч 1:2).

Голы: Кюблер, 19, 72, Манзамби, 41 – Виктор, 79.

Удаление: Доржелес, 6.

По теме:
Король Лиги Европы Эмери с Астон Виллой пробился в шестой финал
Фавориты сделали камбек. Определена финальная пара Лиги Европы
Эгиналду забил 70-й бразильский гол Шахтера в сезоне во всех турнирах
Лига Европы Фрайбург Брага
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игроки сборной Украины довольны выбором главного тренера
Футбол | 07 мая 2026, 07:55 9
Игроки сборной Украины довольны выбором главного тренера
Игроки сборной Украины довольны выбором главного тренера

Футболистам нравилось работать с Мальдерой

Полесье решило приобрести лучшего вратаря чемпионата Украины
Футбол | 07 мая 2026, 08:28 2
Полесье решило приобрести лучшего вратаря чемпионата Украины
Полесье решило приобрести лучшего вратаря чемпионата Украины

Ермаков может перейти в житомирский клуб

Забарный – пятый украинец в финале Лиги чемпионов. Кто еще в списке?
Футбол | 07.05.2026, 22:26
Забарный – пятый украинец в финале Лиги чемпионов. Кто еще в списке?
Забарный – пятый украинец в финале Лиги чемпионов. Кто еще в списке?
Александр УСИК: «Он лучше Месси, просто сумасшедший человек»
Бокс | 07.05.2026, 07:57
Александр УСИК: «Он лучше Месси, просто сумасшедший человек»
Александр УСИК: «Он лучше Месси, просто сумасшедший человек»
Кристал Пэлас – Шахтер. Прогноз и анонс на матч полуфинала Лиги конференций
Футбол | 07.05.2026, 15:00
Кристал Пэлас – Шахтер. Прогноз и анонс на матч полуфинала Лиги конференций
Кристал Пэлас – Шахтер. Прогноз и анонс на матч полуфинала Лиги конференций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Руководство Украины запретило назначать легендарного тренера в сборную
Руководство Украины запретило назначать легендарного тренера в сборную
06.05.2026, 09:06 84
Футбол
Вопреки логике. Хоккейная Украина борется за попадание в элиту ЧМ
Вопреки логике. Хоккейная Украина борется за попадание в элиту ЧМ
06.05.2026, 14:05 34
Хоккей
Впервые за 20 лет. Сборная Украины установила историческое достижение
Впервые за 20 лет. Сборная Украины установила историческое достижение
06.05.2026, 00:56 1
Хоккей
ЧМ по хоккею. Франция потеряла очки, результат в пользу сборной Украины
ЧМ по хоккею. Франция потеряла очки, результат в пользу сборной Украины
07.05.2026, 16:45 14
Хоккей
Йожеф САБО: «Таких тренеров в сборную Украины брать не нужно»
Йожеф САБО: «Таких тренеров в сборную Украины брать не нужно»
06.05.2026, 08:42 7
Футбол
Маркевич раскрыл причину, по которой он не возглавит сборную Украины
Маркевич раскрыл причину, по которой он не возглавит сборную Украины
06.05.2026, 08:38 12
Футбол
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
06.05.2026, 09:22 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем